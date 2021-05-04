Четверо доверенных лиц Тихановской в Гомеле получили по шесть лет колонии
Тюремные сроки от шести до шести с половиной лет получили четверо гомельских оппозиционеров по обвинениям в подготовке к захвату зданий и массовым беспорядкам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода Беларусь".
Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин были доверенными лицами бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Их задержали за несколько дней до президентских выборов.
В качестве доказательства на слушании была представлена трехминутная нарезанная видеозапись, на которой подсудимые вместе с Тихановской якобы обсуждали как будут захватывать административные здания и назначать своих председателей горисполкоме.
По словам родственников осуждённых, свою вину никто не признал.
Независимых журналистов на заседание работники суда не пустили, сославшись на ограниченное количество мест.
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Мойша, а шо ж за тое маўчыце там у сябе? Або ў федэральнай акрузе Парашной ********* "Беларусь" вы маеце права, і тое, пад строгім кантролем Таварыш маёра, квакаць толькі тут, а не на вуліцах Мінска?
Скажу и еще одну крамолу, Сам Лукашенко сейчас планирует как передать власть с выгодой для себя! И что, повесть лукашенку на столбе?
Поэтому, кроме разговоров в своем кругу дальше ничего не было. Они не проповедовали убийство кого либо, не готовили физически этого, они не готовили про то как отключат интернет. Например если в России кто то репостит в соц. сетях что то агрессивное то это можно представить как пропаганда терроризма. Здесь хоть как то понятно, что посадили якобы за пропаганду. А что сделали заговорщики кроме кухонных разговоров? Например я уверен что в данную минуту тысячи людей в России обсуждают на кухне что они бы уничтожили бы Путина, на Украине многие говорят чуть ли открыто что они бы уничтожили Зеленского, а в Белорусии тысячи людей в данную минуту говорят что убрали бы к чертям Лукашенка. Разговоры такие всегда были и будут. А КГБ Белоруссии прослушало разговор и то не весь выложили в эфир а только по частям и это стало основанием для срока в 6 лет. А в другой части они возможно хвалили Лукашенка и возможно их надо было наградить.
Короче все это ложь и провокация власти.!
На справедливость, демократию и коррупцию им глубоко плевать.
Запомните, импотенты....
Украины в том числе.
Самое смешное, что и делать-то ей ничего для этого не нужно.