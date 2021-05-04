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Новости Революция в Беларуси
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Четверо доверенных лиц Тихановской в Гомеле получили по шесть лет колонии

Четверо доверенных лиц Тихановской в Гомеле получили по шесть лет колонии

Тюремные сроки от шести до шести с половиной лет получили четверо гомельских оппозиционеров по обвинениям в подготовке к захвату зданий и массовым беспорядкам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода Беларусь".

Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин были доверенными лицами бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Их задержали за несколько дней до президентских выборов.

В качестве доказательства на слушании была представлена трехминутная нарезанная видеозапись, на которой подсудимые вместе с Тихановской якобы обсуждали как будут захватывать административные здания и назначать своих председателей горисполкоме.

По словам родственников осуждённых, свою вину никто не признал.

Независимых журналистов на заседание работники суда не пустили, сославшись на ограниченное количество мест.

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Автор: 

Беларусь (7886) репрессии (2766) Тихановская (390)


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Топ комментарии
+10
Вот и результат бунта терпил. Засцали жечь шины и писдить мусоров, теперь будут жечь мусора ваши задницы
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04.05.2021 17:48
+9
На ей срочно ещё цветов всем отвезти и подарить!
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04.05.2021 17:41
+8
Сев Корея с картофельным уклоном
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04.05.2021 17:41
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На ей срочно ещё цветов всем отвезти и подарить!
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04.05.2021 17:41 Ответить
Сев Корея с картофельным уклоном
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04.05.2021 17:41 Ответить
Таки да, но только у нас под боком.
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04.05.2021 17:44 Ответить
Нет, это белорусский федеральный округ России и губернатор Лукашенко.
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04.05.2021 17:45 Ответить
В Украине ситуация гораздо хуже даже.73% выбрало того на кого куйло указало.... с любым будем вести переговоры кроме Порошенко....помните?(((
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04.05.2021 19:14 Ответить
И землю не продает БР за безцень, в неограниченном метраже, и только иносранцам, исключив законом украинцев!
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04.05.2021 20:50 Ответить
В твоих фантазиях ***** указывало, твои домыслы не стоят выеденного яйца.
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05.05.2021 00:53 Ответить
На правду обижаться глупо....было ВСЕГО 2 варианта...Порошенко ...и как куйло сказало с любым вести диалог КРОМЕ Порошенко...просто ФАКТ
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05.05.2021 01:00 Ответить
ты никто чтобы на тебя "обижаться".Слова ***** не стоят и ломаного гроша, а ты вообще пустое место если им доверяешь.
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05.05.2021 01:06 Ответить
Так ты тоже из зебилов предателей ...на коленях перед куйло в глаза смотришь? Ату тебя ,зебил продажный
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05.05.2021 01:14 Ответить
Всё, пропал ЕС без белорусской картохи и морквы.
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05.05.2021 01:24 Ответить
Все говорили что либо победа, либо с. Корея
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04.05.2021 20:07 Ответить
Сябры і браты маскавітаў, вы гэтым суддзям і пракурорам кветачкі прынясіце. Нядзельным вечарам.

Мойша, а шо ж за тое маўчыце там у сябе? Або ў федэральнай акрузе Парашной ********* "Беларусь" вы маеце права, і тое, пад строгім кантролем Таварыш маёра, квакаць толькі тут, а не на вуліцах Мінска?
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04.05.2021 17:43 Ответить
Вот и результат бунта терпил. Засцали жечь шины и писдить мусоров, теперь будут жечь мусора ваши задницы
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04.05.2021 17:48 Ответить
Терпилы переживали: главное чтобы не майдан.
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04.05.2021 18:06 Ответить
Не "якобы", а конкретно обсуждали.
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04.05.2021 17:49 Ответить
Шо, еще до президентских выборов обсуждали захват власти? Но это абсурд. На выборах они итак власть получали. Но они и выиграли выборы и победила Тихоновская, так в чем дело. Так как еще они планировали, "заговорщики" не понятно?
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04.05.2021 17:55 Ответить
Ну, это их надо спросить, чего они обсуждали. Там и Тихановская с ними сидела, головой кивала.
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04.05.2021 18:16 Ответить
Интересно? Как это "их надо спросить"? Так ведь уже суд был, суд как будто праведный он был и все выяснил? Так что еще не известно что они обсуждали? Значит просто что то там обсуждали, головой кивали и бац 6 лет тюрьмы? Кроме того интересно, что выяснил суд и все прокуроры вместе с ним? Например выяснил что они сделали эти доверенные лица? Разбрасывали листовки с призывами или что? Стреляли, шумели, кричали или били кого то? Что они сделали противоправного? Вот в чем вопрос. Или в Беларуси дают сроки от 6 до 10 лет за то, что что то там говорили в кафешках и кивали при этом?
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04.05.2021 18:33 Ответить
На видео все есть.
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04.05.2021 18:44 Ответить
Какое видео? Они, что под видео говорили? Ну и какие еще доказательства? Что еще кроме видео? Например при Сталине что бы придать видимость законности всем схваченым интеллигентам приписывали участие в неких вражеских организациях, например эсер Савинков попался в некую чекисткую организацию "Синдикат", еще украинских интеллигентов приписывали к разным украинским группам, потом как бы давали сроки от 10 лет но на самом деле убивали. И вот возникает вопрос: Какую интересно организацию или что представляли из себя эти "доверенные лица Тихоновской"? Или только видео разговора, или "фрагменты видео" послужили поводом для осуждения? В Рашке то же разным схваченным переговорщикам приписывают организацию разных экстремистских организации или "партизан". А вот, свежий пример в Украине с Надей Савченко, так она с напарником ездила в ЛДНР, договаривалась о разных противозаконных актах, даже оружие находили, есть множество записей разных с ее разговорами и планами, и что? Сейчас Надя депутат Верховной Рады, потому, что нет оснований для осуждения, и действительно никаких действий с ее стороны не было. Так что все же вопрос, что такого совершали "доверенные лица Тихоновской."?
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04.05.2021 19:47 Ответить
Планировали, как власть свергать. А власть втихаря записывала. А если бы совершили, то теперь они бы были власть, а не в тюрьме сидели. Значит плохо планировали, пусть посидят, подумают, как лучше планировать.
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04.05.2021 20:32 Ответить
Хотите своего "зеленского"? Чтобы и ваши земли продал без референдума и права белорусов купить?
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04.05.2021 20:52 Ответить
попітка не пітка, Джугашвили тоже сидел.
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05.05.2021 01:53 Ответить
Вы применяете глупое выражение "власть свергать". Значит вы не хотите думать. Давайте замыслитесь над этим. Насчет смены власти, если бы вы подумали всегда и везде, да во все времена думают о смене власти. Не знаю является это для вас новинкой но то, что какжда оппозиция всегда планирует о смене власти а собственно о взятии власти в свои руки - это абсолютная истина. Послушайте "литвин" сейчас я вам скажу беззаперечну истину ЛЮБАЯ ОППОЗИЦИЯ В СТРАНЕ БОРЕТСЯ ЗА ВЛАСТЬ. Взятие власти - это основная цель оппозиции И то что доверенные лица обсуждали , могу с уверенностью сказать, обсуждают на самых высоких кругах например в таких странах как Россия да и Америка. В России например даже министры и депутаты абсолютно точно обсуждают и планируют как взять власть , причем и жестко конкурируют между собой. В том числе планируют взять власть именно в данный момент чиновники в Белоруссии и в Украине. И что?
Скажу и еще одну крамолу, Сам Лукашенко сейчас планирует как передать власть с выгодой для себя! И что, повесть лукашенку на столбе?
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05.05.2021 11:34 Ответить
Это я понимаю и полностью с вами согласен. Однако власть можно брать разными способами,выборами, конкуренцией программ и тд. Однако если вы посмотрите видео(которое здесь не представлено к сожалению) то обсуждались вопросы физического устранения, интернирования, отключения энергетики, интернета,захват зданий , блокирование воинских частей. Можно конечно сказать,это они так шутили, однако такими вещами не шутят..
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05.05.2021 16:17 Ответить
В том то и дело. И и хотел узнать каким образом заговорщики хотели например отключить "облэнерго" ? Или например "устранить Лукашенко физически"? Ну следствие и суд выяснили какие у заговорщиков связи, кто их финансирует? Ведь постоянно я слушу из уст Луки что Америка все подстраивает. Вот возникает вопрос, что расследовали судьи? Получается абсолютно ничего, то есть полный 0.
Поэтому, кроме разговоров в своем кругу дальше ничего не было. Они не проповедовали убийство кого либо, не готовили физически этого, они не готовили про то как отключат интернет. Например если в России кто то репостит в соц. сетях что то агрессивное то это можно представить как пропаганда терроризма. Здесь хоть как то понятно, что посадили якобы за пропаганду. А что сделали заговорщики кроме кухонных разговоров? Например я уверен что в данную минуту тысячи людей в России обсуждают на кухне что они бы уничтожили бы Путина, на Украине многие говорят чуть ли открыто что они бы уничтожили Зеленского, а в Белорусии тысячи людей в данную минуту говорят что убрали бы к чертям Лукашенка. Разговоры такие всегда были и будут. А КГБ Белоруссии прослушало разговор и то не весь выложили в эфир а только по частям и это стало основанием для срока в 6 лет. А в другой части они возможно хвалили Лукашенка и возможно их надо было наградить.
Короче все это ложь и провокация власти.!
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05.05.2021 19:03 Ответить
Звідки відомо, що виграла тіхановська? Якщо за неї, нехай, проголосувало кількасот тисяч, то ще не значить, що вона перемогла. Ходоків за Луку не було на вулицях, але й загального страйку також, і зараз усе благополучно. Свєта далі закликає міжнародне товариство знищити країну. Поки що загнала Білорусь в обійми до Пуйла, заганяє далі -- вже в союз з рашею.
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05.05.2021 13:48 Ответить
Главное, что с Тихановской всё в порядке и она готова вести белорусский народ к новым свершениям.
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04.05.2021 17:51 Ответить
Я не пойму как можно планировать захват власти без оружия? А я так понимаю никакого оружия у доверенных лиц не было. Или на суде показали арсеналы автоматов и пулеметов?
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04.05.2021 17:57 Ответить
Да объявили бы уже эту обезьяну усатую в международный розыск, а всех его ментов военными преступниками, закрыли бы границы, прекратили авиасообщение!
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04.05.2021 17:59 Ответить
Я никак не могу понять как люди планировали захват власти? Какие механизмы они подготовили, кого привлекали. Я так понимаю они что то там сами обсуждали в своем кругу, и это все. Или были какие то действия, акты. Вроде до выборов в Беларуси было все культурно и без нарушений.
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04.05.2021 18:01 Ответить
Було одне "нарушение" -- Лука відвернувся від раші після подій на Донбасі. Раша підключила газпромівських провокаторів, Бабарику з Тіхановським і Цепкало, як опозицію. Лука все розумів і відправив в буцегарню бабарику з тіхановським, цепкало втік. Тоді видали методичку жінці тихановського, щоб вона не мекала, а в її "штаб" прилучили ще жінок бабарики і цепкала. От ці три домохазяйки і почали розхитувати країну по кремлівському сценарію. Бо в державному апараті, ні в парламенті Білорусі нема противників Луки.
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05.05.2021 14:06 Ответить
"Лука відвернувся від раші після подій на Донбасі" - невже? А думав що вусатий продав Білорусь Рашке з потрохами? Вони ж повязані між собою вже давно? Чи ні?
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05.05.2021 14:58 Ответить
Дааа, Лукашенко проявил себя настоящим чудовищем, вместе со своим окружением из охранников..
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04.05.2021 18:04 Ответить
Лука не просто чудовище , а диктатор и убийца , как его кремлёвский фюрер !
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04.05.2021 18:09 Ответить
Да,он такой....но и от него польза Беларуси есть.... он своим бутербродом с кацапами делиться никогда не будет. Вот в такой мы Ж....
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04.05.2021 19:09 Ответить
Скотина, а не Лука! Не хочет чтобы Беларусь растянули как Украину!
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04.05.2021 20:53 Ответить
А Украину растянули? Паша, ты дебил?
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04.05.2021 22:33 Ответить
Похоже , что ты дебил! Смотри по лесам, янтарю, предприятиям....С июня землю начнут продавать! Кроме Цензора еще что-нибудь читай ....И научись разговаривать без матов!
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04.05.2021 23:03 Ответить
Паша, назови в Беларуси то, что ещё не принадлежит кацапам. Это раз. Если янтарь будет добывать условная Бурисма, а не подментовские шавки, то я только за. Что тебя волнует по земле? То что олигархам прийдётся конкурировать с условной Монсато?
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05.05.2021 00:54 Ответить
у него утянули всю Белоруссию на федеративній округ РФ.
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05.05.2021 01:55 Ответить
А миссис Говорящая Кастрюля наслаждается европейской жизнью. Слабая женщина, ёпт.
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04.05.2021 18:10 Ответить
Армия менты весь апарат власти это народ.... остальные крепостное быдло которое терпит узурпатора.
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04.05.2021 18:10 Ответить
Чого "терпят"?))) їх усе влаштовує, побувай у білорасєї і сам побачиш...
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04.05.2021 19:08 Ответить
Білорусь не готова до демократичних (читай - антимосковських) перемін. Немає опозиційних партій, ЗМІ, не ведеться абсолютно планова робота. Навіть державний переворот здійснити нікому і нічим. Тут не можна не погодитися з Лукашенком, що ця Ціханоуская для нього "дурілка картонная": збаламутила народ пустопорожнім патяканням і здрисьнула за кордон.
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04.05.2021 19:09 Ответить
Люди в Беларусии вышли на улицы не просто за Тихановскую, а против Лукашенко. Людям, простым людям, которые не знают всех тонкостей политики просто осточертело правление одного и того же лица, которого они окрестили прозвищем "таракан". Вот против таракана они и вышли. Тем более выборного махлюна. Но как оказалось таракана защищает целая банда черных тараканов и люди ничего не могут с этим поделать. А кто противостоит таракану как то уже не важно, да хоть дворовая собака, лишь бы она посильнее покусала ненавистного таракана. Помните, Порошенко правил 4 года и уже многие говорили "ненавидим", а представьте себе, как этого, одного правителя который 26 лет морочит людям голову... Вот отсюда ненависть, вот отсюда таракан.
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04.05.2021 19:57 Ответить
Зеленский с "слугами урода " в наглую продадут с июня 70% земель Украины! И шо? Могут что то сделать украинцы? И менты кого будут дубасить ? Тоже Порошенко им , видите ли надоел...
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04.05.2021 20:56 Ответить
"Видите ли" или "не видите ли" но люди в целом проголосовали за другого кандидата.
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05.05.2021 11:19 Ответить
Биомасса в Беларуси вышла из-за девальвации курса национальной валюты и роста цен на продукты. Злые на усатого они стали только когда начали расти цены в магазинах.
На справедливость, демократию и коррупцию им глубоко плевать.
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04.05.2021 21:44 Ответить
Вы ж даже в Белорусии не был, а рассказываете! И цены тут ни при чем, так же ни при чем цены в киевских магазинах в 2013 году когда люди вышли на Майдан.
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05.05.2021 11:18 Ответить
Чем больше вопишь "не бейте ментов" = тем больше срок.
Запомните, импотенты....
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04.05.2021 20:11 Ответить
PS. Это касается всех стран.
Украины в том числе.
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04.05.2021 20:13 Ответить
Ну зато у самой Тихановской все удалось. Была котлетницей, а стала политиком в изгнании.

Самое смешное, что и делать-то ей ничего для этого не нужно.
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05.05.2021 01:26 Ответить
Верно "ей даже делать ничего не надо", для протеста в Белоруссии сделал все сам усатый.
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05.05.2021 11:21 Ответить
Усатий зробив усе, щоб врятувати Білорусь від війни і руїни. Правильно, що били дурну на всю голову опозицію, і не віддали успішну країну в руки злочинній опозиції на розтерзання. Якби Порох садовив по тюрмах явних ворогів, та ворожих журналістів-пропагандистів, то ми б тепер і не страждали.
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05.05.2021 14:25 Ответить
Вор-рятівник. 26 років морочить голову людям, краде і вбиває. А тут виявляється що воно рятівник.
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05.05.2021 15:01 Ответить
 
 