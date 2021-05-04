Четверо доверенных лиц Тихановской в Гомеле получили по шесть лет колонии

Тюремные сроки от шести до шести с половиной лет получили четверо гомельских оппозиционеров по обвинениям в подготовке к захвату зданий и массовым беспорядкам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода Беларусь".

Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин были доверенными лицами бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Их задержали за несколько дней до президентских выборов.

В качестве доказательства на слушании была представлена трехминутная нарезанная видеозапись, на которой подсудимые вместе с Тихановской якобы обсуждали как будут захватывать административные здания и назначать своих председателей горисполкоме.

По словам родственников осуждённых, свою вину никто не признал.

Независимых журналистов на заседание работники суда не пустили, сославшись на ограниченное количество мест.

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