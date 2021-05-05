Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В МИД РФ заявили, что санкции против России являются свидетельством того, западные страны не смогли "признать новую реальность, в которой у России есть право самостоятельно определить свой путь развития и выстраивания отношений с партнерами",
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РИА-Новости", об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", - отметила она.
По слвоам Захаровой, сейчас Россия стремится к дедолларизации экономики и борется с зависимостью мира от американской валюты.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не намерена закрываться от мира, как того хотели бы инициаторы санкций, а наоборот всегда будет к сотрудничеству со всеми странами.
Как сообщалось, 15 апреля США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".
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Но, реально не хватает мойки сверху...
Якісні товари з паРаші? Кхм...
щёткой, намазав на неё американскую зубную пасту, побрился американской
бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо американский гель после
бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки
бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился немецким одеколоном,
закрыл входную дверь на два английских замка, сел в американский автомобиль,
купленный в еврейский кредит.Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию
«Европа+», транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь
на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два «Биг
Тэйсти» и «Кока-Колу» в «Макдональдсе», приехал в офис, поставил машину на
охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой
«отдел мерчендайзинга», включил американский компьютер с американской
операционной системой, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл
английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой
аккаунт и написал в блог:
«НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ!»