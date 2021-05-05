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Новости За рубежом Санкции против России
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Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Запад не может

В МИД РФ заявили, что санкции против России являются свидетельством того, западные страны не смогли "признать новую реальность, в которой у России есть право самостоятельно определить свой путь развития и выстраивания отношений с партнерами",

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РИА-Новости", об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", - отметила она.

По слвоам Захаровой, сейчас Россия стремится к дедолларизации экономики и борется с зависимостью мира от американской валюты. 

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не намерена закрываться от мира, как того хотели бы инициаторы санкций, а наоборот всегда будет к сотрудничеству со всеми странами.

Как сообщалось, 15 апреля США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+68
Что качественного российского на ней одето??? НИЧЕГО. Вот так и с экономикой
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05.05.2021 00:43
+47
Достижение номер 1 российской экономики:
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 9450
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05.05.2021 00:50
+45
Как тут не вспомнить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 6206
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05.05.2021 01:03
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Страница 3 из 3
в соседнем модуле . под банкой кавы так понимаю спрятался душ ? Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 6847
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05.05.2021 09:03 Ответить
Изобретение - просто огонь!!!
Но, реально не хватает мойки сверху... Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 7897
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05.05.2021 10:16 Ответить
АналоГОВНЕТ.
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05.05.2021 10:59 Ответить
Зачем все усложнять и придумывать двойное дно, если никто не скрывает причину санкций и так)
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05.05.2021 09:06 Ответить
Ой! Никак проспалась болезная!? Сходи ка лучше стекломоя стакан загороди и усни!
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05.05.2021 09:17 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 9091 Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 3129
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05.05.2021 09:25 Ответить
Имортозамещение.НАТЫ нервно курят в сторонке.
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05.05.2021 11:04 Ответить
Где успехи, какие успехи в российской экономике? Их нет! Были бы-тогда бы уровень жизни людей рос. А этого нет! И если на каком-то предприятии освоили производство нержавеющих кастрюль-это ещё не тот успех, про который можно говорить!
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05.05.2021 09:34 Ответить
Він не тільки не росте, а впевнено падає вже восьмий рік,з 2014 року, якраз з року,коли паРаша анексувала український Крим та розв'язала підлу гібридну війну проти України. Найбільше постраждав кацапо-ординський середній клас, можна сміливо сказати, що він збіднів в два, якщо не більше рази в порівнянні з часами до 2014 року, а для бидла, якого на паРаші відсотків сімдесят, мало що змінилося, вони, як жерли лайно за копійки, як і раніше нікуди не їздили і нічого не бачили, ніколи не були за кордоном, так і зараз, в них нічого не змінилось, зате з'явилось вЯлічіє та Кримнаш.
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05.05.2021 12:22 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 9707
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05.05.2021 09:37 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 7446
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05.05.2021 09:39 Ответить
Вот отсель пойдет возрождение рассеи.
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05.05.2021 11:02 Ответить
Победобесие,весеннее обострение, в самом разгаре.,,весьмирнасзавидует,,. Московия даже не догадывается,что это дерьмо не кушают за пределами мокшандии. И безмерно удивляясь, называют здоровый процесс избежания поедания говна РУСОФОБИЕЙ.
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05.05.2021 09:40 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 3502
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05.05.2021 10:36 Ответить
Вот как оказываются подействовали санкции. В Раше просто экономический " бум", " прорыв".. Так вы тогда просите Запад вводить все новые и новые.. Так сможете догнать по экономическим показателям не только штат Техас, а может даже что то и по большее, скажем Калифорнию. ( Самомнение и самовосхваление это еще с советских времен и это больше расчет на потребление внутри Раши для ее холопов, батраков и оголтелых фанатиков имперцев)
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05.05.2021 10:47 Ответить
Паследний хер бис сали даидають. Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 2418 Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 2418 Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 2418
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05.05.2021 11:23 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 7061
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05.05.2021 14:20 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 3706
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05.05.2021 14:21 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 7136
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05.05.2021 14:24 Ответить
не долго музыке играть...
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 2683
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05.05.2021 15:01 Ответить
"...расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках" © Захарова
Якісні товари з паРаші? Кхм...

Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 7523
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05.05.2021 15:37 Ответить
...им сложно мириться с очевидными успехами российской экономики. © Захарова
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 8388

Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 3012
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05.05.2021 15:41 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 4900

Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 5609
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05.05.2021 15:46 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 3170
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05.05.2021 15:48 Ответить
Захарова: "...им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности."
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 3553

Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 1537
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05.05.2021 16:11 Ответить
По версии журнала ''КОНЕВОДСТВО'' МАР-фушу заХЕРОВУ признали КРЫСАвицей гоДА: Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 1638 Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 1638 Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 1638

Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 372

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05.05.2021 17:20 Ответить
Русский Иван встал утром, почистил зубы американской зубной
щёткой, намазав на неё американскую зубную пасту, побрился американской
бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо американский гель после
бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки
бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился немецким одеколоном,
закрыл входную дверь на два английских замка, сел в американский автомобиль,
купленный в еврейский кредит.Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию
«Европа+», транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь
на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два «Биг
Тэйсти» и «Кока-Колу» в «Макдональдсе», приехал в офис, поставил машину на
охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой
«отдел мерчендайзинга», включил американский компьютер с американской
операционной системой, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл
английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой
аккаунт и написал в блог:

«НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ!»
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05.05.2021 20:10 Ответить
Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 8797 Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 2870 Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 8643 ....
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05.05.2021 23:30 Ответить
Не, не-усьо правильно эта баба говорит:у московии наблюдается"отрицательный рост экономики"
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06.05.2021 00:41 Ответить
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