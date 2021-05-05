Россию нужно заставить выполнять свои международные обязательства, - Блинкен
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что на Россию нужно оказывать давление. В Госдепе также отметили, что Кремль должен прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Блинкен призвал союзников США к консолидированной работе по России.
"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства", - написал глава Госдепа.
В свою очередь представитель Госдепа США Нед Прайс отметил в Twitter, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским договоренностям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма.
В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
Напомним, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.
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В 2020 году товарооборот России с Украиной составил 9 918 641 747 долл. США.
Экспорт России на Украину в 2020 году составил 6 310 669 157 долл. США.
Импорт России из Украины в 2020 году составил 3 607 972 590 долл. США.
Сальдо торгового баланса России с Украиной в 2020 году сложилось положительное в размере 2 702 696 567 долл. США. По сравнению с 2019 годом положительное сальдо увеличилось на 51,43%.
Доля Украины в экспорте России в 2020 году составила 1,8760% против 1,5657% в 2019 году. По доле в российском экспорте в 2020 году Украина заняла 14 место (в 2019 году - 16 место).
Экспорт России на Украину
В структуре экспорта России на Украину в 2020 году (и в 2019 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 41,18% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 35,17%);
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 17,40% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 20,20%);
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 13,18% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 15,09%);
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 12,02% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 10,70%);
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 7,52% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 9,58%);
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 3,14% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 3,86%);
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) - 2,02% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 1,73%).
Наибольший прирост экспорта России на Украину в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) - рост на 648 685 490 долл. США;
Фармацевтическая продукция (код ТН ВЭД 30) - рост на 29 491 725 долл. США.
Выгоните на паРашу и отожмите капитал в США у детей высокопоставленных российских чиновников...по моему вполне реально...