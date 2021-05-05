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Росія (47115) Блінкен (936)

Росію потрібно змусити виконувати свої міжнародні зобов'язання, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Росію потрібно змусити виконувати свої міжнародні зобов'язання, - Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що на Росію потрібно тиснути. У Держдепі також зазначили, що Кремль повинен припинити конфлікт на Донбасі й окупацію Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Блінкен закликав союзників США до консолідованої роботи щодо Росії.

"Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, притягати Росію до відповідальності за її дії і чинити тиск на Москву, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань", - написав глава Держдепу.

Своєю чергою представник Держдепу США Нед Прайс зазначив у Twitter, що Росія має виконувати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також має припинити незаконну окупацію Криму.

У середині квітня 46-й президент США під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував йому провести особисту зустріч у третій країні.

Читайте також: Боррель і Блінкен обговорили відносини з РФ і нарощування нею сил у Криму і на кордоні з Україною

Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.

Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Расею нужно слить и забыть.
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05.05.2021 07:54
+4
заставить алкашей не пить ?
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05.05.2021 07:49
+3
Маасковію мона тільки ліквідувати. Інакше ніяк.
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05.05.2021 08:11
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заставить алкашей не пить ?
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05.05.2021 07:49 Відповісти
Расею нужно слить и забыть.
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05.05.2021 07:54 Відповісти
Гы-гы .А чем заменить . ?
В 2020 году товарооборот России с Украиной составил 9 918 641 747 долл. США.
Экспорт России на Украину в 2020 году составил 6 310 669 157 долл. США.
Импорт России из Украины в 2020 году составил 3 607 972 590 долл. США.
Сальдо торгового баланса России с Украиной в 2020 году сложилось положительное в размере 2 702 696 567 долл. США. По сравнению с 2019 годом положительное сальдо увеличилось на 51,43%.
Доля Украины в экспорте России в 2020 году составила 1,8760% против 1,5657% в 2019 году. По доле в российском экспорте в 2020 году Украина заняла 14 место (в 2019 году - 16 место).
Экспорт России на Украину
В структуре экспорта России на Украину в 2020 году (и в 2019 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 41,18% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 35,17%);
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 17,40% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 20,20%);
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 13,18% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 15,09%);
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 12,02% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 10,70%);
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 7,52% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 9,58%);
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 3,14% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 3,86%);
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) - 2,02% от всего объема экспорта России на Украину (в 2019 году - 1,73%).
Наибольший прирост экспорта России на Украину в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) - рост на 648 685 490 долл. США;
Фармацевтическая продукция (код ТН ВЭД 30) - рост на 29 491 725 долл. США.
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05.05.2021 10:44 Відповісти
Может . лесом-кругляком и мёдом с ЕС ?
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05.05.2021 10:46 Відповісти
Нет расеи-нет проблемы. Так что можешь затусовать себе в очко эти многа букафф.
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05.05.2021 10:48 Відповісти
Где несут про очко --там кончается конструктив . Потому и живешь в жопе .
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05.05.2021 21:07 Відповісти
Какой с кацапом вроде тебя может быть конструктив? Не смеши людей.
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05.05.2021 23:47 Відповісти
Это почём в процентах за каждого убитого на войне украинца ? По скольку бабла за каждый сантиметр оккупированной Украины ? По миллионам инвалидов, беженцев, поломанных судеб положительное сальдо получается - на беде,да на крови ? Это точень старя сказка о предателях: "Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья..." с положительным сальдо."
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05.05.2021 12:10 Відповісти
Ну так змушуйте, а не болтайте єрундой.
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05.05.2021 08:02 Відповісти
Маасковію мона тільки ліквідувати. Інакше ніяк.
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05.05.2021 08:11 Відповісти
Разделить московию на множество национальных государств.
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05.05.2021 08:41 Відповісти
Король никогда не должен говорить, что он король, потому что настоящий король и так знает, что он король и все подданные знают это.
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05.05.2021 08:43 Відповісти
Заставьте европидоров не покупать углеводороды и прочее сырье...к сожалению это нереально
Выгоните на паРашу и отожмите капитал в США у детей высокопоставленных российских чиновников...по моему вполне реально...
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05.05.2021 10:54 Відповісти
расскажите это Германии, им своя попа важнее
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05.05.2021 14:41 Відповісти
 
 