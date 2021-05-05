В 14 областях Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность, - ГСЧС

Сегодня, 5 мая, в большинстве районов 14 областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Так, в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что на среду, 5 мая, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Средняя температура по стране составит +19°, и только в Одессе будет холоднее всего - не выше +16°. Осадков не ожидается.

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