РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4815 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
657 2
пожар (5556) ГСЧС (4479)

В 14 областях Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В 14 областях Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность, - ГСЧС

Сегодня, 5 мая, в большинстве районов 14 областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Так, в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что на среду, 5 мая, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Средняя температура по стране составит +19°, и только в Одессе будет холоднее всего - не выше +16°. Осадков не ожидается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нарушение требований пожарной безопасности теперь будут наказывать строже, - Зеленский подписал законы
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красные зоны, пожарные проблемы, повышение цен вовремя карантина ...какая еще херня не посетила Украину?
показать весь комментарий
05.05.2021 09:48 Ответить
А что там насчёт китайской ракеты, что вышла из под контроля? Где и когда упадёт МНС в курсе?
показать весь комментарий
05.05.2021 11:45 Ответить
 
 