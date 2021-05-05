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У 14 областях України оголошено надзвичайну пожежну небезпеку, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

У 14 областях України оголошено надзвичайну пожежну небезпеку, - ДСНС

Сьогодні, 5 травня, в більшості районів 14 областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  ДСНС з посиланням на дані "Укргідрометцентру".

Так, в більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, що на середу, 5 травня, синоптики прогнозують сонячну погоду. Середня температура по країні буде + 19 °, і тільки в Одесі буде найхолодніше - не вище + 16 °. Опадів не очікується.

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Автор: Анастасія Потіха
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Красные зоны, пожарные проблемы, повышение цен вовремя карантина ...какая еще херня не посетила Украину?
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05.05.2021 09:48 Відповісти
А что там насчёт китайской ракеты, что вышла из под контроля? Где и когда упадёт МНС в курсе?
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05.05.2021 11:45 Відповісти
 
 