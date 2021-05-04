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Ліквідовано пожежу в будівлі львівського готелю. Евакуйовано 12 осіб, - ДСНС. ФОТО

У Львові рятувальники ліквідували пожежу в будівлі готелю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що 4 травня о 8:44 в м. Львів по вул. Коперника в чотириповерховій будівлі готелю сталося займання перекриття між третім і четвертим поверхами на площі близько 40 м. кв.

О 9:49 пожежу в будівлі готелю локалізовано, о 10:10 - ліквідовано на площі 40 м. кв.

Повідомляється також, що з будівлі евакуювали 12 осіб. Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучалися 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС.

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Ліквідовано пожежу в будівлі львівського готелю. Евакуйовано 12 осіб, - ДСНС 01

Автор: 

Львів (3069) готель (210) пожежа (4322) ДСНС (5104)


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04.05.2021 11:35 Відповісти
 
 