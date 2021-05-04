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Ликвидирован пожар в здании львовского отеля. Эвакуированы 12 человек, - ГСЧС. ФОТО

Во Львове спасатели ликвидировали пожар в здании отеля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что 4 мая в 8:44 в г. Львов по ул. Коперника в четырехэтажном здании отеля произошло возгорание перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади около 40 м. кв.

В 9:49 пожар в здании отеля бы локализирован, в 10:10 - ликвидирован на площади 40 м. кв.

Сообщается также, что из здания эвакуировали 12 человек. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 20 человек и 5 ед. техники ГСЧС.

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Ликвидирован пожар в здании львовского отеля. Эвакуированы 12 человек, - ГСЧС 01

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Львов (4582) отель (120) пожар (5941) ГСЧС (4965)


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04.05.2021 11:35 Ответить
 
 