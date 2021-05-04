Ликвидирован пожар в здании львовского отеля. Эвакуированы 12 человек, - ГСЧС. ФОТО
Во Львове спасатели ликвидировали пожар в здании отеля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что 4 мая в 8:44 в г. Львов по ул. Коперника в четырехэтажном здании отеля произошло возгорание перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади около 40 м. кв.
В 9:49 пожар в здании отеля бы локализирован, в 10:10 - ликвидирован на площади 40 м. кв.
Сообщается также, что из здания эвакуировали 12 человек. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 20 человек и 5 ед. техники ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Игорь Бородин #480223
показать весь комментарий04.05.2021 11:35 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль