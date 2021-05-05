СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине.
Об этом говорится в письме секретаря СНБО к премьеру, которое обнародовала LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
В документе сообщается, о планах СНБО рассмотреть "вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".
На этом основании Данилов попросил премьер-министра направить в Аппарат СНБО информационно-аналитический материал о структуре собственников всех в Украине:
- энергетических компаний;
- энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии (бывшие обленерго – Ред.);
- газопоставляющих и газосбытовых компаний;
Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.
Пожалуйста, подождите...
Прочитайте опыт борьбы Рузвельта с мафией. Судя по флагу вам это должно быть близким.
Який ще "рузвельт" серед ночі, коли в Україні чинний президент (прости, Господи) - "лі куан ю"?
Отопительный сезон ЗАКОНЧИЛСЯ.
теперь можно и по изображать "непримиримую борьбу" с ОблГазами олигархов.
И все опять успокоятся
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Это с подачи Витренко. Обыкновенный наезд на Фирташа руками СНБО.
Облгазы Нафтогазу должны огромные суммы, хотя сами газ продают по космическим ценам.
Но Данилова почему-то не заинтересовал вопрос, почему газ собственной добычи, стоимостью 3 грн со всеми накрутками и прибылью продается облгазам по 10 грн?
Вот где корень зла. Но этого не замечают ни Зеленский, ни Данилов.
Хотя бы не начали рпсстреливать...
В этой стране всё и везде строиться на лохах,в смысли простых гражданах этой территории.