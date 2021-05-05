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Новости Политика Украины Тарифы ЖКХ
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Газ (10094) Данилов (1053) Кабмин (13798) СНБО (4373) тарифы (1807) энергетика (2032) коммунальные услуги (342) Шмыгаль Денис (2314)

СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию. ДОКУМЕНТ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине.

Об этом говорится в письме секретаря СНБО к премьеру, которое обнародовала LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

В документе сообщается, о планах СНБО рассмотреть "вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

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На этом основании Данилов попросил премьер-министра направить в Аппарат СНБО информационно-аналитический материал о структуре собственников всех в Украине:

- энергетических компаний;

- энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии (бывшие обленерго – Ред.);

- газопоставляющих и газосбытовых компаний;

Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.

СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию 01
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Топ комментарии
+19
Ну да, ну да!....
Отопительный сезон ЗАКОНЧИЛСЯ.
теперь можно и по изображать "непримиримую борьбу" с ОблГазами олигархов.
СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию - Цензор.НЕТ 2894
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05.05.2021 11:58
+18
РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію - Цензор.НЕТ 1299
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05.05.2021 12:12
+14
СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию - Цензор.НЕТ 3989
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05.05.2021 11:45
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СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию - Цензор.НЕТ 3989
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05.05.2021 11:45 Ответить
РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію - Цензор.НЕТ 1196
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05.05.2021 22:17 Ответить
Шмигаль, дзвони шефу Рєнату, а той подзвонить Єрмаку, а Єрмак - Данілову. Дєлов-то.
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05.05.2021 11:48 Ответить
А може вкоротити ланцюга і ціна сама впадє?
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05.05.2021 14:07 Ответить
СНБО замінив прокуратуру і суди?
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05.05.2021 11:49 Ответить
Что то я не замечаю видимых успехов судей и прокуроров в борьбе с воровством и коррупцией. Вся их работа в этом направлении похоже больше на попытку выгородить олигархов и нашу номенклатуру, очень похоже на откровенный саботаж. В данном случае хоть что - нибудь СНБО может быть сделает.
Прочитайте опыт борьбы Рузвельта с мафией. Судя по флагу вам это должно быть близким.
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05.05.2021 13:44 Ответить
"опыт борьбы Рузвельта"
Який ще "рузвельт" серед ночі, коли в Україні чинний президент (прости, Господи) - "лі куан ю"?
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05.05.2021 14:29 Ответить
вже давно
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05.05.2021 23:02 Ответить
Та ти шо! 😲То це через них ситуація погіршилася? А до того казали, що то через Порошека! 😲
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05.05.2021 11:49 Ответить
не поминай Порошенка всуе, грех то есмь великий
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05.05.2021 22:32 Ответить
Не можна поминати того, хто ще, дякувати Господу, жвй і не погано себе почуває. 😊 Тому те, що я поминаю Порошенка - наклеп. 😊
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05.05.2021 22:37 Ответить
Татаро-монголов нужно депортировать на их историчесую родину, в Казань, в Орду.
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05.05.2021 11:51 Ответить
зеленый тариф у нас самый высокий в мире его дотируем мы со своих карманов. Нах такие схемы
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05.05.2021 11:54 Ответить
В смысле... - "Почему так мало?" СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию - Цензор.НЕТ 2052
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05.05.2021 11:54 Ответить
Счас Шмыгаль бросится писать "телегу" на начальство
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05.05.2021 11:56 Ответить
Ну да, ну да!....
Отопительный сезон ЗАКОНЧИЛСЯ.
теперь можно и по изображать "непримиримую борьбу" с ОблГазами олигархов.
СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию - Цензор.НЕТ 2894
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05.05.2021 11:58 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!))
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05.05.2021 12:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI
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05.05.2021 12:05 Ответить
Секретарь ещё не понял что его начальник всего лишь Буратина, которому позволено только кукарекать .Решения принимают другие./ В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах .На вопрос, поддерживал ли Зеленского Ахметов, Коломойский ответил: "Да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше".
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05.05.2021 12:06 Ответить
Зелена пліснява,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація держвлади !!!)))
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05.05.2021 12:10 Ответить
типа вы не знаете)
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05.05.2021 12:07 Ответить
РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію - Цензор.НЕТ 1299
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05.05.2021 12:12 Ответить
так вот оказывается оно шо я за подогрев газа платил 6 лет, за проталкивание газа по трубам плачу 2 года, а оказывается цена завышена и куча прокладок и затычек между скважиной и моим карманом, я сам не ожидал такого запроса, хоть один из циркового шапито 95 решил что с тарифами что то не так.
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05.05.2021 12:16 Ответить
он не решил. он это давно знал и от этого имел
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05.05.2021 12:20 Ответить
Попахивает массовыми протестами переходящими в бунт, вот и зашевелились.
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05.05.2021 12:19 Ответить
Смєтуни прийдуть,порядок наведуть !!!))))
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05.05.2021 12:24 Ответить
Зеленский опять пообещает, что газ будет стоить не 12, а 9,99
И все опять успокоятся
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05.05.2021 13:59 Ответить
Ахметовский шмигаль их и повишает.
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05.05.2021 12:25 Ответить
"Бідний" Шмигаль, там вже в половини об'єктів, це як мінімум, власником його хазяїн Ахмет Даунбаський Кривавий.
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05.05.2021 12:25 Ответить
А мне интересно - откуда Данилов мог узнать,что с тарифами что-то не так?
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05.05.2021 12:29 Ответить
А навіщо це цікавить РНБО? Що вже немає прокуратури, СБУ, поліції, НАБУ І ДБР? А з яким прем'єром погоджували ціни поставщики?
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05.05.2021 13:17 Ответить
У поставщиков один премьер - Фирташ
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05.05.2021 14:00 Ответить
Є ТІЛЬКИ ВИВІСКИ ЦИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ, А ПРАЦЮВАТИ НА РЕЗУЛЬТАТ НАМАГАЄТЬСЯ ПОКА РНБО.
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05.05.2021 18:15 Ответить
Є ТІЛЬКИ ВИВІСКИ ЦИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ, А ПРАЦЮВАТИ НА РЕЗУЛЬТАТ НАМАГАЄТЬСЯ ПОКА РНБО.
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05.05.2021 18:18 Ответить
СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго

----------------------------------------------------------------------------
Это с подачи Витренко. Обыкновенный наезд на Фирташа руками СНБО.
Облгазы Нафтогазу должны огромные суммы, хотя сами газ продают по космическим ценам.
Но Данилова почему-то не заинтересовал вопрос, почему газ собственной добычи, стоимостью 3 грн со всеми накрутками и прибылью продается облгазам по 10 грн?
Вот где корень зла. Но этого не замечают ни Зеленский, ни Данилов.
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05.05.2021 14:08 Ответить
Коли закінчився сезон опалення і всі заплатили по космічних тарифах,тепер порушників можна оштрафувати а гроші поділити. РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію - Цензор.НЕТ 3797
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05.05.2021 14:31 Ответить
оперативность какая ! ух!
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05.05.2021 15:06 Ответить
"СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго:"

Хотя бы не начали рпсстреливать...
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05.05.2021 18:37 Ответить
Это работа антимонопольного коммитета. И именно с них спрос.
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05.05.2021 20:24 Ответить
Этот "пук" все забудут через пять месяцев,но какой вид,какое заявление...
В этой стране всё и везде строиться на лохах,в смысли простых гражданах этой территории.
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05.05.2021 20:57 Ответить
завтра забудуть
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05.05.2021 21:29 Ответить
нарешті , за 7 "постмайданних" років , хоча б когось зацікавило !
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05.05.2021 22:50 Ответить
меняем свидомисть по конституции ГАЗ НАШ. Второй шаг а де моя частка як спивласника-громодянина. И кто и по какому праву владеет, распряжается властнистью страны. На то ответ в ст143,142. Конституции люби малята . Пора взрослеть и делать для себя любимых хоть что то а не ждать обьедков от опекунов корыта на печерских пагорбах. Громады решают все но только после Усановчих Загальных Зборив по конституции.Реформы надо делать в своей голове. Меняем свидомисть на користь свою . Другого шляху нема.
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06.05.2021 06:32 Ответить
 
 