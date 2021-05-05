РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію. ДОКУМЕНТ
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати і направити до Апарату РНБО структуру власників всіх енергетичних і газових компаній в Україні.
Про це йдеться в листі секретаря РНБО до прем'єра, який оприлюднила LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
У документі повідомляється, про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".
На цій підставі Данілов попросив прем'єр-міністра направити до Апарату РНБО інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників усіх в Україні:
- енергетичних компаній;
- енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго - Ред.);
- газопостачальних і газозбутових компаній;
Крім того, Данілов попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.
Будь ласка, зачекайте...
Прочитайте опыт борьбы Рузвельта с мафией. Судя по флагу вам это должно быть близким.
Який ще "рузвельт" серед ночі, коли в Україні чинний президент (прости, Господи) - "лі куан ю"?
Отопительный сезон ЗАКОНЧИЛСЯ.
теперь можно и по изображать "непримиримую борьбу" с ОблГазами олигархов.
И все опять успокоятся
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Это с подачи Витренко. Обыкновенный наезд на Фирташа руками СНБО.
Облгазы Нафтогазу должны огромные суммы, хотя сами газ продают по космическим ценам.
Но Данилова почему-то не заинтересовал вопрос, почему газ собственной добычи, стоимостью 3 грн со всеми накрутками и прибылью продается облгазам по 10 грн?
Вот где корень зла. Но этого не замечают ни Зеленский, ни Данилов.
Хотя бы не начали рпсстреливать...
В этой стране всё и везде строиться на лохах,в смысли простых гражданах этой территории.