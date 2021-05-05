РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію. ДОКУМЕНТ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати і направити до Апарату РНБО структуру власників всіх енергетичних і газових компаній в Україні.

Про це йдеться в листі секретаря РНБО до прем'єра, який оприлюднила LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

У документі повідомляється, про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".

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На цій підставі Данілов попросив прем'єр-міністра направити до Апарату РНБО інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників усіх в Україні:

- енергетичних компаній;

- енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго - Ред.);

- газопостачальних і газозбутових компаній;

Крім того, Данілов попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.