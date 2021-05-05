Госкомтелерадио аннулировал более 2,2 тыс. разрешений на ввоз книг из РФ

Госкомитет теле- и радиовещания аннулировал часть ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В перечне аннулированных разрешений - 2 226 названий книг, которые намеревался ввезти импортер. Проанализировав книжные продажи и запросы рынка, ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" отказалось от планов ввозить эту издательскую продукцию и обратилось в Госкомтелерадио с просьбой в соответствии со статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле", постановлением Кабинета Министров Украины от 05.04.2017 № 262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной ​​и/или ввозимой из территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины" аннулировать ранее выданные разрешения", - сообщили в комитете.

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Как отмечается, приказом Госкомтелерадио поручено изъять соответствующие записи о выдаче разрешений из информационно-телекоммуникационной системы органов доходов и сборов и Реестра издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины.