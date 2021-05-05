Держкомтелерадіо анулював понад 2,2 тис. дозволів на ввезення книг з РФ

Держкомітет теле- і радіомовлення анулював частину раніше виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, яка виготовлена ​​або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У переліку анульованих дозволів - 2226 назв книг, які мав намір ввезти імпортер. Проаналізувавши книжкові продажі та запити ринку, ТОВ "ЯКАБУ ТРЕЙД" відмовилося від планів ввозити цю видавничу продукцію та звернулося до Держкомтелерадіо з проханням відповідно до статті 281 Закону України "Про видавничу справу", постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 262 "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України" анулювати раніше видані дозволи", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наказом Держкомтелерадіо доручено вилучити відповідні записи про видачу дозволів з інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

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