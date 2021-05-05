РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12920 посетителей онлайн
Новости Происшествия
9 481 16
Закарпатье (2390) смерть (9034) туризм (1541)

В горах на Закарпатье группа туристов нашла тело неизвестного мужчины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В горах на Закарпатье группа туристов нашла тело неизвестного мужчины

На Закарпатье в районе горы Поп-Иван группа туристов обнаружила тело мужчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ГСЧС Украины в Закарпатской области, опубликованной 5 мая.

Так, согдасно сообщению, 3.05.2021 в 13:10 ГСЧС Закарпатья поступило сообщение о том, что во время во время прохождения туристического маршрута в районе г. Поп-Иван, Раховского района, группой туристов было обнаружено тело мужского пола (личность устанавливается).

4.05.2021 в 23:00 тело мужчины с горы транспортировали в с. Богдан, Раховского район.

Для транспортировки погибшего привлекались 12 спасателей и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений с. Квасы и г. Рахов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели нашли тело туриста, заблудившегося в Карпатах 13 февраля, - ГСЧС

В ГСЧС в очередной раз напомнили туристам о важности регистрации своего путешествия в горы, поскольку в случае чрезвычайного происшествия спасатели смогут оперативно оказать помощь.

Ссылка для регистрации и необходимая информация
Закарпатская область - https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html 
Ивано-Франковская область - https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html 
Львовская область - https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html 
Черновицкая область - https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
"А ведь он совсем не умеет ходить на лыжах" (с)

В горах на Закарпатье группа туристов нашла тело неизвестного мужчины - Цензор.НЕТ 8837
показать весь комментарий
05.05.2021 13:02
+2
Випадково не тіло судді Чауса?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:59
+2
Чаус знайшовся
показать весь комментарий
05.05.2021 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Випадково не тіло судді Чауса?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:59 Ответить
"А ведь он совсем не умеет ходить на лыжах" (с)

В горах на Закарпатье группа туристов нашла тело неизвестного мужчины - Цензор.НЕТ 8837
показать весь комментарий
05.05.2021 13:02 Ответить
Він і плавати не вмів, бо ласти склеїв .
показать весь комментарий
05.05.2021 13:09 Ответить
Есть байка - нашли аквалангиста на лесном пожаре. Но таки байка. Технически это не возможно.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:14 Ответить
кажуть, Чаус в Україні на якійсь військовій базі.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:17 Ответить
Чаус знайшовся
показать весь комментарий
05.05.2021 12:59 Ответить
Интересно, тело с зимы там, или это "свежак"?
показать весь комментарий
05.05.2021 13:14 Ответить
вже не взнаємо. можуть у місцевих смі написати, або по місцю захоронення. але всеукр.ресуср такого відслідковувати не буде.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:18 Ответить
Это действительно важно и я не понимаю, почему упустили такой нюанс. Попробую промониторить региональные СМИ, возможно там укажут.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:40 Ответить
чому тобі то важливо? ти когось загубив там?
показать весь комментарий
05.05.2021 15:01 Ответить
Там одного шукають з 14 лютого, може він?
показать весь комментарий
05.05.2021 13:20 Ответить
того уже недавно нашли
показать весь комментарий
05.05.2021 13:41 Ответить
А чого це попереднього шукали всім рятувальницьким кагалом, а цього знайшли випадкові люди?
показать весь комментарий
05.05.2021 14:16 Ответить
Не его, а его тело
показать весь комментарий
05.05.2021 20:02 Ответить
Это просто старые подснежники...
а сколько их там неизвестных?!
показать весь комментарий
05.05.2021 14:26 Ответить
наверно зеля, всеже подменили его зимой
показать весь комментарий
05.05.2021 19:40 Ответить
 
 