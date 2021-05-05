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У горах на Закарпатті група туристів виявила тіло невідомого чоловіка

Новини Цензор.НЕТ Події

У горах на Закарпатті група туристів виявила тіло невідомого чоловіка

На Закарпатті в районі гори Піп-Іван група туристів виявила тіло чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ДСНС України в Закарпатській області, опублікованому 5 травня.

Так, згідно з повідомленням, 3.05.2021 о 13:10 в ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі г. Піп-Іван, Рахівського району, групою туристів було виявлено тіло чоловічої статі (особа встановлюється).

4.05.2021 о 23:00 тіло чоловіка з гори транспортували в с. Богдан, Рахівського району.

Для транспортування загиблого залучалися 12 рятувальників і три одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень с. Кваси і м. Рахів.

У ДСНС вкотре нагадали туристам про важливість реєстрації своєї подорожі в гори, оскільки в разі надзвичайної події рятувальники зможуть оперативно надати допомогу.

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Посилання для реєстрації і необхідна інформація

Закарпатська область - https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Івано-Франківська область - https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Львівська область - https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Чернівецька область - https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
"А ведь он совсем не умеет ходить на лыжах" (с)

В горах на Закарпатье группа туристов нашла тело неизвестного мужчины - Цензор.НЕТ 8837
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05.05.2021 13:02
+2
Випадково не тіло судді Чауса?
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05.05.2021 12:59
+2
Чаус знайшовся
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05.05.2021 12:59
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Випадково не тіло судді Чауса?
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05.05.2021 12:59 Відповісти
"А ведь он совсем не умеет ходить на лыжах" (с)

В горах на Закарпатье группа туристов нашла тело неизвестного мужчины - Цензор.НЕТ 8837
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05.05.2021 13:02 Відповісти
Він і плавати не вмів, бо ласти склеїв .
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05.05.2021 13:09 Відповісти
Есть байка - нашли аквалангиста на лесном пожаре. Но таки байка. Технически это не возможно.
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05.05.2021 13:14 Відповісти
кажуть, Чаус в Україні на якійсь військовій базі.
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05.05.2021 13:17 Відповісти
Чаус знайшовся
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05.05.2021 12:59 Відповісти
Интересно, тело с зимы там, или это "свежак"?
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05.05.2021 13:14 Відповісти
вже не взнаємо. можуть у місцевих смі написати, або по місцю захоронення. але всеукр.ресуср такого відслідковувати не буде.
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05.05.2021 13:18 Відповісти
Это действительно важно и я не понимаю, почему упустили такой нюанс. Попробую промониторить региональные СМИ, возможно там укажут.
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05.05.2021 13:40 Відповісти
чому тобі то важливо? ти когось загубив там?
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05.05.2021 15:01 Відповісти
Там одного шукають з 14 лютого, може він?
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05.05.2021 13:20 Відповісти
того уже недавно нашли
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05.05.2021 13:41 Відповісти
А чого це попереднього шукали всім рятувальницьким кагалом, а цього знайшли випадкові люди?
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05.05.2021 14:16 Відповісти
Не его, а его тело
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05.05.2021 20:02 Відповісти
Это просто старые подснежники...
а сколько их там неизвестных?!
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05.05.2021 14:26 Відповісти
наверно зеля, всеже подменили его зимой
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05.05.2021 19:40 Відповісти
 
 