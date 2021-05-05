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До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить процесс вакцинации от коронавируса в Украине.

Об этом он заявил сегодня во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"До Дня Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме этого, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", - сказал глава государства.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов доложил относительно ожидаемых сроков поставки вакцин в мае. Он отметил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины.

По его словам, темпы вакцинации планируется наращивать.

Степанов также уточнил,что в настоящее время в стране работают 11 тыс. прививочных кабинетов.

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Кроме этого, сообщается, что вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
не перестает смешить, ***...
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05.05.2021 13:44
+8
До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4215
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05.05.2021 13:47
+8
" Вакцини летять, будемо всіх вакцинувати "
До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8227
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05.05.2021 13:52
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Правила форума Совет форумчан
Та получат, не переживай. Всі вже бражку на вакцину поставили.
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05.05.2021 13:42 Ответить
Щеплення кислим борщем у п'ятку
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05.05.2021 14:12 Ответить
Интересное дело: Украинцы ему должны, а он никому ничего не должен...
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05.05.2021 13:43 Ответить
про назви вакцин щось притихли
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05.05.2021 13:43 Ответить
Не то, чтоб совсем притихли, а не понятно, чем колоть по второму кругу. Задумались.
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05.05.2021 13:48 Ответить
ну да, уже вколотое в Европе и Штатах не конает, ловко путь в Европу осекли для желающих кататься по Парижам
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05.05.2021 13:55 Ответить
не перестает смешить, ***...
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05.05.2021 13:44 Ответить
ну он же клоун...
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05.05.2021 13:46 Ответить
Не обижайте клоунов. Он шут, просто жалкий и тупой шут.
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05.05.2021 13:47 Ответить
С головой парень не дружит и калькулятором тоже
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05.05.2021 13:46 Ответить
А под контроль взял? Если не взял -- не зачет До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1540
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05.05.2021 13:46 Ответить
если взял, то амінь ділу.
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05.05.2021 14:24 Ответить
К Дню Независимости большинство украинцев уже природно получит иммунитет от ковида .
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05.05.2021 13:47 Ответить
До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4215
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05.05.2021 13:47 Ответить
он невменяемый. Это плохо, особенно сегодня. Еще есть пару часов прийти в чувство, но...
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05.05.2021 13:50 Ответить
Чергове бла-бла від оманського брехуна.
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05.05.2021 13:51 Ответить
" Вакцини летять, будемо всіх вакцинувати "
До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8227
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05.05.2021 13:52 Ответить
Правда, в какой году не уточнил
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05.05.2021 14:02 Ответить
"До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти коронавірусу, - Зеленський"-та непереживай так усі хазари отримають ті ваЦини,і не по одній! До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3704
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05.05.2021 14:07 Ответить
Отримаю вакцину в грошовому еквіваленті, або обміняю на сало!
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05.05.2021 14:11 Ответить
А вторую когда, не уточнил?
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05.05.2021 14:18 Ответить
порахуй від 24.02.21 дванадцять тижнів і буде тобі строк на другу дозу зенекою, сіновак 3 тижня, почали 13.04.21, пфайзер 28 днів, почали ... десь 10.05 повинні почати по другому уколу.
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05.05.2021 14:26 Ответить
Он про первую тявкнул не подумавши...впрочем думать там особо и нечем...
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05.05.2021 14:34 Ответить
Калькулятор купи ...лапоть...
С такими темпами вакцинации половина украинцев получит вакцину только к 40 летию Украины..
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05.05.2021 14:33 Ответить
как ему поможет калькулятор, если он считать не умеет. Беня выбрал самого тупого шута из своей труппы...
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05.05.2021 14:59 Ответить
Прикольно ковидом лохов уже год разводят. И през прикольный по приколу
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05.05.2021 14:35 Ответить
шут гороховый... обещает обещать
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05.05.2021 14:58 Ответить
Тільки не сказав, якого року....
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05.05.2021 15:24 Ответить
А что думает по этому поводу Степанов.
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05.05.2021 17:21 Ответить
 
 