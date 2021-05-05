Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп
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Украина с 5 мая возобновила импорт российской электроэнергии через Беларусь, несмотря на решение Верховной Рады запретить поставки до конца года.
Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер ( "Слуга Народа").
"Сегодня, 5 мая, Украина снова возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве ", - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.
По ее информации, сегодня платеж за импорт электротока составит менее 1 млн грн. Всего с начала года за коррупционный импорт из России и Беларуси наша страна заплатила ровно 955 млн грн.
"Прошло почти три недели с тех пор как Верховная Рада проголосовала за предоставление НКРЭКУ полномочий запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок", - отметила нардеп.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.
Пожалуйста, подождите...
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ага, как раз наказания за нападки на меньшинства и есть нынешний тренд в демократических странах
https://biz.censor.net/news/3259226/*********************************************************************************
где логика?
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А вітрові і сонячні станції вимикають кожного дня, стоять і деякі блоким АЕС. Заганяють совкові мальчікі нас під парашію. Дякуємо 73% - ви це зробили разом. А "ліпецька фабрика" вже працює?
Терція Мурликіна
@tersiya_cat
·4 год
- Здраствуйте!
- Доброго дня!
- можете говорить на украинском, у меня бабушка с деревни, я понимаю.
- можете спілкуватися на російській, у мене дядько - алкоголік, я російську розумію.
- Что?
- Що?
Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в поставках из заводов российской "Роснефти".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 5 источников на рынке.
По словам источников издания, трейдер Proton Energy Group, который поставлял в Украину дизель и сжиженный газ "Роснефти", остановил экспорт с 1 апреля, а новый поставщик "Coral Energy" еще не взял это на себя.
"Украина потребляет больше 7 млн тонн дизельного топлива в год, импортируя две трети своих потребностей, преимущественно из РФ и Беларуси. После прекращения поставок Proton Украина пыталась увеличить морской импорт, но объемы были недостаточными", - говорится в сообщении.
Трейдеры рассказали агентству, что "Роснефть", которая в прошлом году поставила в Украину 1,75 млн тонн дизельного топлива трубопроводами и железными дорогами, не планирует возобновлять экспорт в следующем месяце, а на белорусском Мозырском НПЗ назначено плановое техническое обслуживание с 15 мая по 15 июня.
Ожидается, что Мозырский НПЗ поставит в Украину около 150 тыс тонн дизтоплива в мае по сравнению с обычными 240 тыс тонн в месяц.
"Мы ожидаем дефицита около 270 тыс тонн в мае", - заявил один из источников.
Другой собеседник подсчитал, что дефицит дизельного топлива может составлять от 150 до 200 тыс тонн в следующем месяце.
"Роснефть, Coral Energy, Мозырский нефтеперерабатывающий завод и Министерство энергетики Украины не ответили сразу на запросы Reuters о комментариях", - добавляет агентство.
Не только с полтитической а и технической стороны
Раньше была единая энергосистема
Наверное после распада ссср
Никто не занимался перестройкой энергосистемы
Занимались только отработкой доходов
З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов'язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинить поставки продукції на український ринок - один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.
Про це повідомляють enkorr, Oilpoint.
Про повну зупинку постачання на український ринок заявила компанія Proton Energy у листі, що спрямувала до контрагентів щодо зупинки дії договорів. У групі рішення пояснили наступним чином:
"На початку березня 2021 року компанія отримала інформацію від одного з членів Нафтогазової асоціації України про те, що Служба безпеки України рекомендує учасникам українського паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy Group SA і утримуватися від придбання нафтопродуктів у компанії. Також, минулого тижня ми стали свідками подій щодо мережі АЗС Glusco, що належить Glusco Energy SA".
У групі вважають, що через "дії української влади можуть мати затримки або відмови у митному оформленні нафтопродуктів", що спричинятиме фінансові втрати.
Компанія Wexler підтвердила отримання такого листа. Це - один із найбільших постачальників світлих нафтопродуктів в Україну, а також один з основних партнерів Proton Energy Group.
"З квітня компанія повністю призупиняє поставки дизельного палива походженням з Російської Федерації в Україну", - заявив співрозмовник Wexler у коментарі виданню Oilpoint.
Нагадаємо:
Антимонопольний комітет України дозволив компанії Glusco Energy SA купити більше 50% акцій Rosneft Management Company Ltd. і Fargrade Ltd. (обидві - Кіпр), на які оформлена мережа АЗС "Роснєфті" в Україні.
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Служба безпеки України заявляє про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки.
З'ясувалося, що йдеться про об'єкти мережі станцій пального Glusco, яку пов'язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.
У компанії Glusco, яку пов'язують з Віктором Медведчуком, прокоментували обшук Служби безпеки України 11 березня - кажуть, що кримінальне провадження з ними не пов'язане.
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