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Беларусь (7520) электроэнергия (762) Буймистер (70)

Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп

Украина с 5 мая возобновила импорт российской электроэнергии через Беларусь, несмотря на решение Верховной Рады запретить поставки до конца года.



Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер ( "Слуга Народа").


"Сегодня, 5 мая, Украина снова возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве ", - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.


По ее информации, сегодня платеж за импорт электротока составит менее 1 млн грн. Всего с начала года за коррупционный импорт из России и Беларуси наша страна заплатила ровно 955 млн грн.
"Прошло почти три недели с тех пор как Верховная Рада проголосовала за предоставление НКРЭКУ полномочий запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок", - отметила нардеп.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.
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Топ комментарии
+34
почему ж Украина не в НАТО?
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05.05.2021 14:35
+22
Нормально.Другие страны просим вводить санкции и осудить войну в Украине,а зеленые твари тем временем бабло зарабатывают с кацапами.Верх цинизма и позороще.Таки наверное зеленых Украина не переживет.
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05.05.2021 14:40
+21
Урра! ЗЕбаризі слава!
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05.05.2021 14:34
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Урра! ЗЕбаризі слава!
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05.05.2021 14:34 Ответить
урра !!!
Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 9839

...
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05.05.2021 14:55 Ответить
вполне вписывается в прекратить войну по зеленому плану Б...
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05.05.2021 14:35 Ответить
почему ж Украина не в НАТО?
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05.05.2021 14:35 Ответить
Тому що довбойоПи вибирають президентом тупого нарколигу-зрадника
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05.05.2021 14:54 Ответить
И почему ж Германии нельзя строить Сев.поток?
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05.05.2021 14:36 Ответить
Кто-то вообще напишет честную цену на электроэнергию в Украине и Беларуси?
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05.05.2021 14:37 Ответить
с учетам спижженого Крыма?
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05.05.2021 14:41 Ответить
хтось зробив це разом !
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05.05.2021 14:37 Ответить
Зебики, это ж Порошенко рубильником играется, или как?
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05.05.2021 14:40 Ответить
та да Пэтро марадёр рубильник дёргает а свинарчук его подначивает давай Пэтро давай))) на угле по 1700 заработали теперь беня по 3000 наваривает))) да зелебобики? Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 5212
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05.05.2021 14:49 Ответить
Нормально.Другие страны просим вводить санкции и осудить войну в Украине,а зеленые твари тем временем бабло зарабатывают с кацапами.Верх цинизма и позороще.Таки наверное зеленых Украина не переживет.
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05.05.2021 14:40 Ответить
Ви мабуть антисеміт .......
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05.05.2021 14:49 Ответить
шапито 95 молодцы Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 1315, месяц назад тут на форуме общался с одним клоуном))) он мне долго рассказывал что украинцы много потребляют электроэнергии, обогревателей у них много кондиционеров)))) и проклятые пики с нагрузками заставляют шапито 95 покупать ээ у оккупантов)))) клоун отзовись как раз время продолжить беседу Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 1315
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05.05.2021 14:41 Ответить
Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 9075
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05.05.2021 14:44 Ответить
Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 5463
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05.05.2021 14:46 Ответить
осторожно это антисемитизм. Скоро уголовная статья в Украине.
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05.05.2021 14:49 Ответить
В Украине демократия, за такое ничего не будет, если не подключится *****.
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05.05.2021 16:05 Ответить
https://censor.net/ru/news/3263654/komitet_rady_predlagaet_ustanovit_ugolovnuyu_otvetstvennost_za_antisemitizm

ага, как раз наказания за нападки на меньшинства и есть нынешний тренд в демократических странах
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05.05.2021 20:09 Ответить
ета парашенка всьо падстроїл, кантракти падпісані прі ньом. а вова должен ісполнять
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05.05.2021 14:46 Ответить
"Укрэнерго" вновь ограничило производство электроэнергии из-за падения потребления

https://biz.censor.net/news/3259226/*********************************************************************************

где логика? Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 4521
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05.05.2021 14:48 Ответить
У зелени на кармане.
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05.05.2021 14:49 Ответить
Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 5636 Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 5636 Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 306)))))))))))))))))))))))) логика в цене на чермет))) а на АЭС его очень много))
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05.05.2021 14:51 Ответить
Прекрасная новость в свете повышения тарифов на электроэнергию. Слава кловану и его команде суперпрофессионалов. Барыги,умойтесь.
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05.05.2021 14:48 Ответить
Україна з 5 травня відновила закупівлю російської електроенергії через Білорусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 9930
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05.05.2021 15:04 Ответить
Україна з 5 травня відновила закупівлю російської електроенергії через Білорусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 151

...
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05.05.2021 17:21 Ответить
Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 9726
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05.05.2021 14:53 Ответить
народный депутат Людмила Буймистер думайте что пишете.....Украина начала.или украинский хозяйственный субьет ,,,,,это как говорят ..ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
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05.05.2021 14:57 Ответить
одна большая разница.
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05.05.2021 15:10 Ответить
АКАКАЯРАЗНИЦА ?!!!!
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05.05.2021 15:23 Ответить
если бы украина хотела заблокировать возможность - спилила бы нафиг лэп на нужных направлениях
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05.05.2021 20:10 Ответить
зєля, ти пдрас.
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05.05.2021 15:03 Ответить
С сегодняшнего дня все патриоты перестануть заправлять свои Теслы и отключат дома все электроприборы ? От бензиновых и дизельных двигателях с 2014 года отказались,ведь западло же ездить на кацапском топливе.
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05.05.2021 15:08 Ответить
Кому москалі агресор, а кому партнер по бізнесу, це я про маланців. Їм начхати на Україну, там криваві російські гроші затулили вбитих і поранених, окуповані території. Невже так дорогий кіношний бізнес одного недорозуміння в парашії і квартира в Криму, як вся Україна?
А вітрові і сонячні станції вимикають кожного дня, стоять і деякі блоким АЕС. Заганяють совкові мальчікі нас під парашію. Дякуємо 73% - ви це зробили разом. А "ліпецька фабрика" вже працює?
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05.05.2021 15:10 Ответить
Вава "Інтегрує" Україну в ЄС і НАТО.
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05.05.2021 15:13 Ответить



Терція Мурликіна

@tersiya_cat

·4 год

- Здраствуйте!
- Доброго дня!
- можете говорить на украинском, у меня бабушка с деревни, я понимаю.
- можете спілкуватися на російській, у мене дядько - алкоголік, я російську розумію.
- Что?
- Що?
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05.05.2021 15:19 Ответить
Суки.
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05.05.2021 15:23 Ответить
так всетаки вы там не только электричество берете, война у вас или шо?

Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в ​​поставках из заводов российской "Роснефти".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 5 источников на рынке.
По словам источников издания, трейдер Proton Energy Group, который поставлял в Украину дизель и сжиженный газ "Роснефти", остановил экспорт с 1 апреля, а новый поставщик "Coral Energy" еще не взял это на себя.
"Украина потребляет больше 7 млн тонн дизельного топлива в год, импортируя две трети своих потребностей, преимущественно из РФ и Беларуси. После прекращения поставок Proton Украина пыталась увеличить морской импорт, но объемы были недостаточными", - говорится в сообщении.
Трейдеры рассказали агентству, что "Роснефть", которая в прошлом году поставила в Украину 1,75 млн тонн дизельного топлива трубопроводами и железными дорогами, не планирует возобновлять экспорт в следующем месяце, а на белорусском Мозырском НПЗ назначено плановое техническое обслуживание с 15 мая по 15 июня.
Ожидается, что Мозырский НПЗ поставит в Украину около 150 тыс тонн дизтоплива в мае по сравнению с обычными 240 тыс тонн в месяц.
"Мы ожидаем дефицита около 270 тыс тонн в мае", - заявил один из источников.
Другой собеседник подсчитал, что дефицит дизельного топлива может составлять от 150 до 200 тыс тонн в следующем месяце.
"Роснефть, Coral Energy, Мозырский нефтеперерабатывающий завод и Министерство энергетики Украины не ответили сразу на запросы Reuters о комментариях", - добавляет агентство.
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05.05.2021 15:37 Ответить
Власть слаба, ни полиция, ни армия не дадут ей поддержки.
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05.05.2021 15:53 Ответить
Кто нибуть проанализировал причину закупки электроэнергии
Не только с полтитической а и технической стороны
Раньше была единая энергосистема
Наверное после распада ссср
Никто не занимался перестройкой энергосистемы
Занимались только отработкой доходов
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05.05.2021 16:05 Ответить
зеленский же сказал что любит ссср потому и покупает оттуда рос говно
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05.05.2021 16:23 Ответить
ну и вот, а вы все воюете, кому надо как надо бабки шли и идут

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов'язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинить поставки продукції на український ринок - один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.
Про це повідомляють enkorr, Oilpoint.
Про повну зупинку постачання на український ринок заявила компанія Proton Energy у листі, що спрямувала до контрагентів щодо зупинки дії договорів. У групі рішення пояснили наступним чином:
"На початку березня 2021 року компанія отримала інформацію від одного з членів Нафтогазової асоціації України про те, що Служба безпеки України рекомендує учасникам українського паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy Group SA і утримуватися від придбання нафтопродуктів у компанії. Також, минулого тижня ми стали свідками подій щодо мережі АЗС Glusco, що належить Glusco Energy SA".
У групі вважають, що через "дії української влади можуть мати затримки або відмови у митному оформленні нафтопродуктів", що спричинятиме фінансові втрати.
Компанія Wexler підтвердила отримання такого листа. Це - один із найбільших постачальників світлих нафтопродуктів в Україну, а також один з основних партнерів Proton Energy Group.
"З квітня компанія повністю призупиняє поставки дизельного палива походженням з Російської Федерації в Україну", - заявив співрозмовник Wexler у коментарі виданню Oilpoint.
Нагадаємо:
Антимонопольний комітет України дозволив компанії Glusco Energy SA купити більше 50% акцій Rosneft Management Company Ltd. і Fargrade Ltd. (обидві - Кіпр), на які оформлена мережа АЗС "Роснєфті" в Україні.
Російська держкомпанія "Роснєфть" продала нафтогазовий бізнес ізраїльському бізнесмену Нісану Моісеєву, пов'язаному з Віктором Медведчуком.
Служба безпеки України заявляє про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки.
З'ясувалося, що йдеться про об'єкти мережі станцій пального Glusco, яку пов'язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.
У компанії Glusco, яку пов'язують з Віктором Медведчуком, прокоментували обшук Служби безпеки України 11 березня - кажуть, що кримінальне провадження з ними не пов'язане.
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05.05.2021 16:58 Ответить
ну и вот,

Україна з 5 травня відновила закупівлю російської електроенергії через Білорусь, - нардеп - Цензор.НЕТ 1953
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05.05.2021 17:02 Ответить
Что мы видим из графика? То,что 89 процентов поставок российского топлива, и из 11 процентов поставок не исключено ,что половина ,если не все из России.
У нас все топливо из сырья мейд ин раша.
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06.05.2021 01:06 Ответить
Складається враження,що скоро запалають маєтки членів НКРЕКУ, бо вони граються з вогнем. Ну що ж , нехай, ми гасити не будемо...
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05.05.2021 19:35 Ответить
 
 