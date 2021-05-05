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Мужчина вытер руки флагом Украины на Виннитчине, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина вытер руки флагом Украины на Виннитчине, - Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство в отношении мужчины, вытершего руки о флаг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции. 

По факту размещения в социальной сети информации о том, что на территории Мемориала Славы в с. Орехов неизвестные испачкали Государственный Флаг Украины, вытерев об него руки, открыто уголовное производство по ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами).

Полицейские установили личность злоумышленника - им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района.

Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия. Такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
бидло..
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05.05.2021 15:31
+31
За антисемітизм би посадили аж бігом.
А наругу над національним прапором простять.
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05.05.2021 15:34
+30
Мужчина вытер руки флагом Украины на Виннитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2817
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05.05.2021 15:35
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бидло..
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05.05.2021 15:31 Ответить
Мужчина вытер руки флагом Украины на Виннитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2817
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05.05.2021 15:35 Ответить
щоб у нього ноги повідсихали, в урода малороського!
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05.05.2021 15:43 Ответить
Сподiваюсь, що так i буде! От би, прискотчувати до нього прапор, та на авдiiвську промку! Там би не тiльки членом заграв...
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05.05.2021 15:57 Ответить
За антисемітизм би посадили аж бігом.
А наругу над національним прапором простять.
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05.05.2021 15:34 Ответить
Так і буде. Бо це ж не атовець, не волонтер, а соціално близке віслюковому стадові бидло.
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05.05.2021 15:38 Ответить
Видно сразу, что русский человек.
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05.05.2021 15:35 Ответить
просто -ранее судим - а они подчёркивают свою аполитичность и не признание всех символов и атрибутов любой власти . в общем долбоклюв маргинальный
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05.05.2021 15:46 Ответить
Не героинизируй шалудивого! Отрицают те, что в законе реально, они не занимаются эдакой по%бенью! А здесь типичный подшконочный баклан, дешевый понтовитый , полуопущенный!
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05.05.2021 15:53 Ответить
я же белым по чёрному написал -долбоклюв какой то .а те которые реально те свои партии создают или входят в другие на руководящие . так что тоже не героизируй . законники в 80-х в белом лебеде все закончились когда спорили кто колбасу резать будет.
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06.05.2021 00:07 Ответить
Власть подтирает Украиной зад. А этот только руки. И кто хуже?
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05.05.2021 15:36 Ответить
О така мразота і стрілятиме в спини патріотам....
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05.05.2021 15:37 Ответить
На рік йому примусово підтерати дупу наждачним папером.
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05.05.2021 15:43 Ответить
За такое должен быть всего один приговор: лишение гражданства Украины. Насовсем.
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05.05.2021 15:49 Ответить
НаКуй эти , мыльнопузырьные, уголовные производства?! Отмахнуть топориком те "вытертые" руки, да по самые плечи! Чтобы, ***** гунявое,.даже посцать самостоятельно не мог! Вот такая киздота и была, в 2014м, основной опорой мозговых, дремовых и прочей даунбасянской шалупони, так зачем с ними "в закон" играться?, не понимаю.
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05.05.2021 15:49 Ответить
Ребят простите но людей в шоке о нынешней власти коробит (я за Украину всей душой) они срут нам на голову ( не обязательно он был ватником) можете тереть если текст не нравится
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05.05.2021 15:57 Ответить
Отх...ить тварюгу,чтобы полгода ложку не мог держать в руках!
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05.05.2021 16:17 Ответить
три роки йому впаяти- там на зоні йому за цей час одне місце будуть витирати-
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05.05.2021 16:45 Ответить
Это статья!!!
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05.05.2021 17:09 Ответить
А що робити з тими, хто публічно, зі сцени Україну курвою обзивав?
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05.05.2021 18:26 Ответить
Не при цій владі ми будемо сподіватися на адекватне покарання.
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05.05.2021 21:37 Ответить
 
 