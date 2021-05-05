Мужчина вытер руки флагом Украины на Виннитчине, - Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство в отношении мужчины, вытершего руки о флаг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

По факту размещения в социальной сети информации о том, что на территории Мемориала Славы в с. Орехов неизвестные испачкали Государственный Флаг Украины, вытерев об него руки, открыто уголовное производство по ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами).

Полицейские установили личность злоумышленника - им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района.

Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия. Такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

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