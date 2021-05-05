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Чоловік витер руки прапором України на Вінниччині, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік витер руки прапором України на Вінниччині, - Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно чоловіка, який витер руки об прапор України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

За фактом розміщення в соціальній мережі інформації про те, що на території Меморіалу Слави в с. Горіхів невідомі забруднили Державний Прапор України, витерши об нього руки, відкрито кримінальне провадження за ст. 338 КК України (Наруга над державними символами).

Поліцейські встановили особу зловмисника - ним виявився раніше судимий житель села Пилява Вінницького району.

Слідство з'ясовує всі обставини правопорушення та встановлює свідків події. Такий злочин карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Також дивіться: "Давайте толерантніше трошки", - під час засідання міськради Слов'янська в зал занесли і встановили прапор Росії. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
бидло..
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05.05.2021 15:31
+31
За антисемітизм би посадили аж бігом.
А наругу над національним прапором простять.
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05.05.2021 15:34
+30
Мужчина вытер руки флагом Украины на Виннитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2817
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05.05.2021 15:35
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бидло..
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05.05.2021 15:31 Відповісти
Мужчина вытер руки флагом Украины на Виннитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2817
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05.05.2021 15:35 Відповісти
щоб у нього ноги повідсихали, в урода малороського!
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05.05.2021 15:43 Відповісти
Сподiваюсь, що так i буде! От би, прискотчувати до нього прапор, та на авдiiвську промку! Там би не тiльки членом заграв...
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05.05.2021 15:57 Відповісти
За антисемітизм би посадили аж бігом.
А наругу над національним прапором простять.
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05.05.2021 15:34 Відповісти
Так і буде. Бо це ж не атовець, не волонтер, а соціално близке віслюковому стадові бидло.
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05.05.2021 15:38 Відповісти
Видно сразу, что русский человек.
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05.05.2021 15:35 Відповісти
просто -ранее судим - а они подчёркивают свою аполитичность и не признание всех символов и атрибутов любой власти . в общем долбоклюв маргинальный
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05.05.2021 15:46 Відповісти
Не героинизируй шалудивого! Отрицают те, что в законе реально, они не занимаются эдакой по%бенью! А здесь типичный подшконочный баклан, дешевый понтовитый , полуопущенный!
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05.05.2021 15:53 Відповісти
я же белым по чёрному написал -долбоклюв какой то .а те которые реально те свои партии создают или входят в другие на руководящие . так что тоже не героизируй . законники в 80-х в белом лебеде все закончились когда спорили кто колбасу резать будет.
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06.05.2021 00:07 Відповісти
Власть подтирает Украиной зад. А этот только руки. И кто хуже?
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05.05.2021 15:36 Відповісти
О така мразота і стрілятиме в спини патріотам....
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05.05.2021 15:37 Відповісти
На рік йому примусово підтерати дупу наждачним папером.
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05.05.2021 15:43 Відповісти
За такое должен быть всего один приговор: лишение гражданства Украины. Насовсем.
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05.05.2021 15:49 Відповісти
НаКуй эти , мыльнопузырьные, уголовные производства?! Отмахнуть топориком те "вытертые" руки, да по самые плечи! Чтобы, ***** гунявое,.даже посцать самостоятельно не мог! Вот такая киздота и была, в 2014м, основной опорой мозговых, дремовых и прочей даунбасянской шалупони, так зачем с ними "в закон" играться?, не понимаю.
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05.05.2021 15:49 Відповісти
Ребят простите но людей в шоке о нынешней власти коробит (я за Украину всей душой) они срут нам на голову ( не обязательно он был ватником) можете тереть если текст не нравится
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05.05.2021 15:57 Відповісти
Отх...ить тварюгу,чтобы полгода ложку не мог держать в руках!
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05.05.2021 16:17 Відповісти
три роки йому впаяти- там на зоні йому за цей час одне місце будуть витирати-
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05.05.2021 16:45 Відповісти
Это статья!!!
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05.05.2021 17:09 Відповісти
А що робити з тими, хто публічно, зі сцени Україну курвою обзивав?
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05.05.2021 18:26 Відповісти
Не при цій владі ми будемо сподіватися на адекватне покарання.
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05.05.2021 21:37 Відповісти
 
 