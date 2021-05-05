РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7653 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 397 17
Газ (10094) Меркель (2121) Северный поток (1428)

Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель

В вопросах поставки и транзита газа Украина остается важным партнером Германии. Проект трубопровода "Северный поток - 2" остается темой обсуждения между трансатлантическими союзниками, по которому пока нет общей оценки.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что сейчас продолжается обмен по вопросам трансатлантического партнерства и пока нет общей оценки по этой теме, как и по газопроводу "Северный поток - 2". Она добавила, что важно и в будущем продолжать обмен мнениями по этим проблемам.

Ранее Польша призвала Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" поскольку он дестабилизирует ситуацию в Европе и снижает безопасность в регионе, что очень опасно для Евросоюза и других европейских стран.

Читайте также: Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2"

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Ммммм...... якось сумно звучить ця чудова новина! Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель - Цензор.НЕТ 7688
показать весь комментарий
05.05.2021 17:30
+3
Да врёт она,брехуха Она,ещё будучи комсомолкой,дружбу с "молью"(ну с той,которая выросла в террориста №1,козломордого кремлёвского мясника)водила
показать весь комментарий
05.05.2021 18:13
+2
Украіна є важливим партнером до того моменту , дапоки не збудували ,, потік- 2"
І пані Меркель це дуже добре розуміє , але ж відмовити кремлівському фюреру не може і на те є причини !
показать весь комментарий
05.05.2021 18:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СП-"2 только в обмен на членство в НАТО -вот и думай те
показать весь комментарий
05.05.2021 17:28 Ответить
Ммммм...... якось сумно звучить ця чудова новина! Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель - Цензор.НЕТ 7688
показать весь комментарий
05.05.2021 17:30 Ответить
В душе Меркель ненавидела ху%ло и никогда бы не согласилась на этот СевПоток. Но те самые фотографии тридцатипятилетней давности которые непонятно как оказались у ху%ла вынудили ее согласиться.
показать весь комментарий
05.05.2021 17:34 Ответить
Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель - Цензор.НЕТ 8714
показать весь комментарий
05.05.2021 17:48 Ответить
От же ж комсомолка брехлива!
показать весь комментарий
05.05.2021 18:03 Ответить
Liest jemand dieses Forum und berichtet über den Inhalt der Rezensionen von Frau Merkel? 😂🤭🤮
показать весь комментарий
05.05.2021 18:10 Ответить
Да врёт она,брехуха Она,ещё будучи комсомолкой,дружбу с "молью"(ну с той,которая выросла в террориста №1,козломордого кремлёвского мясника)водила
показать весь комментарий
05.05.2021 18:13 Ответить
Меркель как шлюха, готова раком стать за газ.
Потому и трёт всем что Украина важный партнёр.
показать весь комментарий
05.05.2021 18:32 Ответить
Это сказано, чтобы американцы не сильно ругались)))
показать весь комментарий
05.05.2021 19:12 Ответить
Украіна є важливим партнером до того моменту , дапоки не збудували ,, потік- 2"
І пані Меркель це дуже добре розуміє , але ж відмовити кремлівському фюреру не може і на те є причини !
показать весь комментарий
05.05.2021 18:59 Ответить
Мавзолейные хмыри в дупло Гитлера целовали в 1939 году...Братство что Восток..дело тонкое и навека... Україна залишається важливим партнером у питаннях поставок і транзиту газу, - Меркель - Цензор.НЕТ 524 Україна залишається важливим партнером у питаннях поставок і транзиту газу, - Меркель - Цензор.НЕТ 524
показать весь комментарий
05.05.2021 20:04 Ответить
Меркель - врет как дышит. Эта подельница путлера не просто украила у Украины транзит газа и доход за него, она расчистила путь русскому гитлеру для вторжения. В стране, где нет транзита газа можно вести широкую войну.
показать весь комментарий
05.05.2021 21:25 Ответить
ничего не понимаю
показать весь комментарий
05.05.2021 21:43 Ответить
Меркель УКРАЛА у Украины ДЕНЬГИ за транзит газа = это её помощь Украине ПОНЯТНО?
Меркель убрала транзит газа , чтобы ничего не мешало войне. а транзит шёл - ПОНЯТНО?
показать весь комментарий
05.05.2021 23:09 Ответить
Меркель работает во благо Германии, а значит и всей Европы. Меркель стремится удешевлять стоимость своей Немецкой продукции, покупая сырьё у продавца, без посредников. И таки да, Меркель, не хочет рисковать импортом газа, через не очень надёжного транзитёра и изношенную трубу. Зачем ей содержать старую трубу с обременением? Зачем ей давать Украине повод для шантажа, да ещё и за свой счёт? Какой в этом смысл? Почему Украина обижается на то, что советской союз развалился и все живут самостоятельно? Если Украина хочет заработать, то пусть продаёт свои, а не чужие ресурсы.
показать весь комментарий
06.05.2021 09:58 Ответить
надёжным поставщиком-транзитёром российского газа.
показать весь комментарий
06.05.2021 04:18 Ответить
 
 