Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель
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В вопросах поставки и транзита газа Украина остается важным партнером Германии. Проект трубопровода "Северный поток - 2" остается темой обсуждения между трансатлантическими союзниками, по которому пока нет общей оценки.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером", - сказала Меркель.
Канцлер отметила, что сейчас продолжается обмен по вопросам трансатлантического партнерства и пока нет общей оценки по этой теме, как и по газопроводу "Северный поток - 2". Она добавила, что важно и в будущем продолжать обмен мнениями по этим проблемам.
Ранее Польша призвала Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" поскольку он дестабилизирует ситуацию в Европе и снижает безопасность в регионе, что очень опасно для Евросоюза и других европейских стран.
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Потому и трёт всем что Украина важный партнёр.
І пані Меркель це дуже добре розуміє , але ж відмовити кремлівському фюреру не може і на те є причини !
Меркель убрала транзит газа , чтобы ничего не мешало войне. а транзит шёл - ПОНЯТНО?