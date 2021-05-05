Станцию метро "Майдан Независимости" закрыли по техническим причинам

В Киеве по техническим причинам приостановлена работа станции метро "Майдан Независимости".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

"Станция "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход по техническим причинам. Пересадка работает. Информация о работе в обычном режиме будет обнародована сразу после открытия станции", - сказано в сообщении.

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