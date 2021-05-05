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Новости Киевские новости
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Киев (24528) Метрополитен (964)

Станцию метро "Майдан Независимости" закрыли по техническим причинам

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Станцию метро

В Киеве по техническим причинам приостановлена работа станции метро "Майдан Независимости".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

"Станция "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход по техническим причинам. Пересадка работает. Информация о работе в обычном режиме будет обнародована сразу после открытия станции", - сказано в сообщении.

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Автор: Ольга Лузан
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Це мабуть велика стройка. Відкриття станції Майдан Незалежності - чекають на Вову, щоб стрічку перерізав
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05.05.2021 19:41 Ответить
идиотизм
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05.05.2021 19:45 Ответить
педалик и его семья живут в Гамбурге и ему на наши проблемы нас..ть до следующих выборов
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05.05.2021 20:29 Ответить
По каким именно причинам? Нужно сообщать.
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05.05.2021 23:14 Ответить
По технічних. 😊 Йолку поставили. Та й час мацданний, і настрої мас теж. Як би чого (Майдану) не сталося... 🤔
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20.12.2021 10:12 Ответить
 
 