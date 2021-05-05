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Київ (13825) Метрополітен (756)

Станцію метро "Майдан Незалежності" закрили через технічні причини

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Станцію метро

У Києві з технічних причин припинено роботу станції метро "Майдан Незалежності".

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"Станцію "Майдан Незалежності" закрили на вхід і вихід з технічних причин. Пересадка працює. Інформація про роботу в звичайному режимі буде оприлюднена одразу після відкриття станції", - сказано в повідомленні.

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Це мабуть велика стройка. Відкриття станції Майдан Незалежності - чекають на Вову, щоб стрічку перерізав
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05.05.2021 19:41 Відповісти
идиотизм
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05.05.2021 19:45 Відповісти
педалик и его семья живут в Гамбурге и ему на наши проблемы нас..ть до следующих выборов
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05.05.2021 20:29 Відповісти
По каким именно причинам? Нужно сообщать.
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05.05.2021 23:14 Відповісти
По технічних. 😊 Йолку поставили. Та й час мацданний, і настрої мас теж. Як би чого (Майдану) не сталося... 🤔
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20.12.2021 10:12 Відповісти
 
 