Станцію метро "Майдан Незалежності" закрили через технічні причини

У Києві з технічних причин припинено роботу станції метро "Майдан Незалежності".

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"Станцію "Майдан Незалежності" закрили на вхід і вихід з технічних причин. Пересадка працює. Інформація про роботу в звичайному режимі буде оприлюднена одразу після відкриття станції", - сказано в повідомленні.

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