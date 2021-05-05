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Станцію метро "Майдан Незалежності" закрили через технічні причини
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві з технічних причин припинено роботу станції метро "Майдан Незалежності".
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.
"Станцію "Майдан Незалежності" закрили на вхід і вихід з технічних причин. Пересадка працює. Інформація про роботу в звичайному режимі буде оприлюднена одразу після відкриття станції", - сказано в повідомленні.
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