ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
14 стран Европейского Союза предлагают создать военные силы быстрого реагирования. Бригада в составе 5 тыс. военнослужащих могла бы при необходимости помогать демократическим иностранным правительствам.
Об этом агентству Reuters сообщил в среду, 5 мая, высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Среди этих 14 стран Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.
По словам источника, эти страны считают, что Евросоюз должен создать бригаду из 5 тыс. военных, возможно, усиленную кораблями и самолетами, чтобы помогать демократическим иностранным правительствам, которые будут нуждаться в срочной поддержке.
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Европейские министры обороны обсудят эту идею в четверг на очередной встрече под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он, в частности, упрекает блок в нежелании активнее вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах, как Ливия.
Впервые начав обсуждение в 1999 году, ЕС в 2007-м создал дееспособную систему боевых групп численностью 1,5 тыс. человек для реагирования на кризисы - однако эти силы никогда не использовались. Теперь упомянутые боевые группы могут составить основу новых первоочередных военных сил.
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Кроме того, с 2021 года у ЕС есть общий бюджет для совместной разработки вооружений, также Евросоюз разрабатывает военную доктрину на следующий год.
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1. вова нагло троллит Байдена где же их НАТО?(а в уме имеет уХуйла)
2 уХйуло поддает жару на границе своими войсками.
3.вова в наглую чихает на все реформаторские обещания Украины , делая все, что приведет к НГЕсотрудничеству с МВФ
4. Приезжает Блинке журит его за поухизм
5. уезжает Блинкен, а Вова получает от Ухала обещание даже договор о МИРЕ НА ДАНБАСЕ в обмен на обещание провести референдум на вопрос отмены в конституции вступление в НАТО , проводя радикальную агитацию ПРОТИВ - ЗАТО НАСТУПИТ МИР!
6.На очередную сессиюНАТО снова не едет и встречает Байдена ... или не встречает, тот просто не приезжает
лучшего полигона чем Донбасс и Сирия нам не найти...,думаете НАТО сидело ждало?...держите карман шире... Путлер всегда ПАЛИТСЯ...не только тем впереди себя детей и женщин пустим...,нашли вояку блин из Питерской помойки...
Еще в 2008 году нужно было проснуться и перестать надеяться, что "Шарик (кацапы) разовьётся в чрезвычайно высокую психическую личность" (с) !
ЧУДА НЕ БУДЕТ!