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ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ

14 стран Европейского Союза предлагают создать военные силы быстрого реагирования. Бригада в составе 5 тыс. военнослужащих могла бы при необходимости помогать демократическим иностранным правительствам.

Об этом агентству Reuters сообщил в среду, 5 мая, высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Среди этих 14 стран Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

По словам источника, эти страны считают, что Евросоюз должен создать бригаду из 5 тыс. военных, возможно, усиленную кораблями и самолетами, чтобы помогать демократическим иностранным правительствам, которые будут нуждаться в срочной поддержке.

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Европейские министры обороны обсудят эту идею в четверг на очередной встрече под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он, в частности, упрекает блок в нежелании активнее вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах, как Ливия.

Впервые начав обсуждение в 1999 году, ЕС в 2007-м создал дееспособную систему боевых групп численностью 1,5 тыс. человек для реагирования на кризисы - однако эти силы никогда не использовались. Теперь упомянутые боевые группы могут составить основу новых первоочередных военных сил.

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Кроме того, с 2021 года у ЕС есть общий бюджет для совместной разработки вооружений, также Евросоюз разрабатывает военную доктрину на следующий год.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
пока в ЕС правят ущемленная Хермания и продажная Хранция, "силы медленного реагирования" в ЕС появятся к 2050 году ..
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05.05.2021 20:39
+4
А могут просто сильно озаботиться
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05.05.2021 20:38
+3
Нихрена это ЕС не может...
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05.05.2021 20:32
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Пуйло только со стороны Крыма в 10 раз больше штыков может выставить.
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05.05.2021 20:31 Ответить
...и будут они штыками от ударныx дронов отбиваться ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 7248
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05.05.2021 22:08 Ответить
Нихрена это ЕС не может...
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05.05.2021 20:32 Ответить
Им более подойдут силы быстрой озабоченности
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05.05.2021 21:13 Ответить
Катюша-ты?😂🌷
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05.05.2021 20:37 Ответить
Я вот даже не читаю,кино смотрю и просто тыцаю😂🌷
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05.05.2021 20:59 Ответить
Походу ты тут сам с собой.Ладно,не буду мешать.Лучше фильм досмотрю)
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05.05.2021 21:37 Ответить
Щорс😂😂😂
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05.05.2021 21:57 Ответить
Лучшая рыба-это колбаса.Когда то в тему было.Та не,вовоха,смотрел "В поисках сахарного человека".Раз 5 смотрел,поэтому было время тебя тыцать😂🌷
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05.05.2021 22:23 Ответить
Та и не смотри.Мне то что?😂🌷
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05.05.2021 22:41 Ответить
Видно дикая муть,если тебе нравится.Не,не буду смотреть,да и ты надоел😂😂🌷
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05.05.2021 23:31 Ответить
в подтверждение этому мои следующие предположения.
1. вова нагло троллит Байдена где же их НАТО?(а в уме имеет уХуйла)
2 уХйуло поддает жару на границе своими войсками.
3.вова в наглую чихает на все реформаторские обещания Украины , делая все, что приведет к НГЕсотрудничеству с МВФ
4. Приезжает Блинке журит его за поухизм
5. уезжает Блинкен, а Вова получает от Ухала обещание даже договор о МИРЕ НА ДАНБАСЕ в обмен на обещание провести референдум на вопрос отмены в конституции вступление в НАТО , проводя радикальную агитацию ПРОТИВ - ЗАТО НАСТУПИТ МИР!
6.На очередную сессиюНАТО снова не едет и встречает Байдена ... или не встречает, тот просто не приезжает
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05.05.2021 20:45 Ответить
и это был мой ответ на предположение засаленногопоста, что ЕС уходит от поддержания Украины в НАТО
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05.05.2021 20:47 Ответить
разве возможное обещание вовы отказаться от НАТО в замен ухода рашистов с Донбаса - это не межгосударственные интересы с обсуждением которых вову ждет уХйло?
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05.05.2021 20:52 Ответить
А могут просто сильно озаботиться
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05.05.2021 20:38 Ответить
Фуфло Мавзолейное типа встало с каленок..хотя по большому счету Хан Батый в 1238 году как постьавил на колени было лапотное так и барахтаются Шариковы в дерьме ТОМ... ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 2440 ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 5926
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05.05.2021 20:39 Ответить
пока в ЕС правят ущемленная Хермания и продажная Хранция, "силы медленного реагирования" в ЕС появятся к 2050 году ..
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05.05.2021 20:39 Ответить
Это тот самый момент, когда и делать чего-то надо и очень денежек и жизней своих граждан жалковато. Вот если бы чужими ручками и за копейки, такой себе дешёвый аналог Иностранного легиона. Начали обсуждение аж в 1999-м, наскребли 1.5 тысячи в 2007, но в итоге нигде не участвовали и теперь когда бункерный карлик грозит войной в Европе, опять озаботились ливией-сирией и прочими гондурасами. Европейцы, такие европейцы ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 7343
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05.05.2021 20:40 Ответить
давно пора, а после можно и к кадровой еврпоейской армии переходить, а то 500 миллинов человек в ес а толковой единой армии нету, миллионов 5 штыков запросто могли бы выставить
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05.05.2021 20:41 Ответить
Британский батальон спецназа "SAS"как был так и есть,ЕГО НИКТО НЕ РАСФОРМИРОВЫВАЛ ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 4665 ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 3217Недавно комбат этого спецназа был в Украине...со своей группой....подозреваю что они не улетели в Британию...
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05.05.2021 20:42 Ответить
дядям в ЕС сладко спится и вкусно жрется - не на их границах кацапня свои пляски устраивает, не у них отжали Крым, и не по ним сегодня огрызки ордловские с кацапами в купе стреляют.
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05.05.2021 20:43 Ответить
в 2015 году плешивый Хмырь сказал такое...
лучшего полигона чем Донбасс и Сирия нам не найти...,думаете НАТО сидело ждало?...держите карман шире... ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 835Путлер всегда ПАЛИТСЯ...не только тем впереди себя детей и женщин пустим...,нашли вояку блин из Питерской помойки... ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 7523 ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 7523
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05.05.2021 20:47 Ответить
Ого,скільки з них в бойових підрозділах і яке завдання вони здатні виконати.
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05.05.2021 20:57 Ответить
До ЕС доходит, как до верблюда!

Еще в 2008 году нужно было проснуться и перестать надеяться, что "Шарик (кацапы) разовьётся в чрезвычайно высокую психическую личность" (с) !

ЧУДА НЕ БУДЕТ!
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05.05.2021 21:07 Ответить
14 стран Европейского Союза предлагают создать военные силы быстрого реагирования. Хай просто створять сили, здатні дати відсіч мільйонній російській армії. Меркантильний Захід все економить на військових витратах.
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05.05.2021 21:40 Ответить
Давно пора, а то тока уши растопырили, пассиво слущают и активно глотаюи пропаганду кремлевской террористической банды, тока нас не трогайте, не мешайте нам балдеть.
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05.05.2021 21:48 Ответить
Лучше бы не покупали энергоресурсы , да не строили газопроводы для кровавой профашистской паРаши . И этим преступно финансируя затратные миллиардные оккупационные захватнические войны кремлёвских фашистов )(уйла, в том числе и против Украины . Вот только тогда московская орда точно что меньше бы воевала . А создаваемая европейская бригада её точно будет маловато для защиты всего свободного демократического мира .от огромной ,ужасной кровавой орды кремля..
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06.05.2021 05:44 Ответить
 
 