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ЄС може створити військові сили швидкого реагування, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС може створити військові сили швидкого реагування, - ЗМІ

14 країн Європейського Союзу пропонують створити військові сили швидкого реагування. Бригада в складі 5 тис. Військовослужбовців могла б за необхідності допомагати демократичним іноземним урядам.

Про це агентству Reuters повідомив у середу, 5 травня, високопосадовець ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Серед цих 14 країн Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Греція, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Іспанія.

За словами посадовця, країни вважають, що Євросоюз має створити бригаду з 5 тис. військових, можливо, посилену кораблями та літаками, щоб допомогти демократичним іноземним урядам, які потребуватимуть термінової підтримки.

Європейські міністри оборони обговорять цю ідею в четвер на черговій зустрічі під головуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він, зокрема, дорікає блоку в небажанні активніше втручатися за кордоном, особливо в таких державах як Лівія.

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Вперше почавши обговорення в 1999 році, ЄС у 2007-му створив дієздатну систему бойових груп чисельністю 1,5 тис. осіб для реагування на кризи - однак ці сили ніколи не використовувалися. Тепер згадані бойові групи можуть скласти основу нових першочергових військових сил.

Окрім того, від 2021 року ЄС має загальний бюджет для спільної розробки озброєнь, а також Євросоюз розробляє військову доктрину на наступний рік.
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Топ коментарі
+5
пока в ЕС правят ущемленная Хермания и продажная Хранция, "силы медленного реагирования" в ЕС появятся к 2050 году ..
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05.05.2021 20:39
+4
А могут просто сильно озаботиться
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05.05.2021 20:38
+3
Нихрена это ЕС не может...
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05.05.2021 20:32
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Пуйло только со стороны Крыма в 10 раз больше штыков может выставить.
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05.05.2021 20:31 Відповісти
...и будут они штыками от ударныx дронов отбиваться ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 7248
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05.05.2021 22:08 Відповісти
Нихрена это ЕС не может...
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05.05.2021 20:32 Відповісти
Им более подойдут силы быстрой озабоченности
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05.05.2021 21:13 Відповісти
Катюша-ты?😂🌷
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05.05.2021 20:37 Відповісти
Я вот даже не читаю,кино смотрю и просто тыцаю😂🌷
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05.05.2021 20:59 Відповісти
Походу ты тут сам с собой.Ладно,не буду мешать.Лучше фильм досмотрю)
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05.05.2021 21:37 Відповісти
Щорс😂😂😂
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05.05.2021 21:57 Відповісти
Лучшая рыба-это колбаса.Когда то в тему было.Та не,вовоха,смотрел "В поисках сахарного человека".Раз 5 смотрел,поэтому было время тебя тыцать😂🌷
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05.05.2021 22:23 Відповісти
Та и не смотри.Мне то что?😂🌷
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05.05.2021 22:41 Відповісти
Видно дикая муть,если тебе нравится.Не,не буду смотреть,да и ты надоел😂😂🌷
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05.05.2021 23:31 Відповісти
в подтверждение этому мои следующие предположения.
1. вова нагло троллит Байдена где же их НАТО?(а в уме имеет уХуйла)
2 уХйуло поддает жару на границе своими войсками.
3.вова в наглую чихает на все реформаторские обещания Украины , делая все, что приведет к НГЕсотрудничеству с МВФ
4. Приезжает Блинке журит его за поухизм
5. уезжает Блинкен, а Вова получает от Ухала обещание даже договор о МИРЕ НА ДАНБАСЕ в обмен на обещание провести референдум на вопрос отмены в конституции вступление в НАТО , проводя радикальную агитацию ПРОТИВ - ЗАТО НАСТУПИТ МИР!
6.На очередную сессиюНАТО снова не едет и встречает Байдена ... или не встречает, тот просто не приезжает
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05.05.2021 20:45 Відповісти
и это был мой ответ на предположение засаленногопоста, что ЕС уходит от поддержания Украины в НАТО
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05.05.2021 20:47 Відповісти
разве возможное обещание вовы отказаться от НАТО в замен ухода рашистов с Донбаса - это не межгосударственные интересы с обсуждением которых вову ждет уХйло?
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05.05.2021 20:52 Відповісти
А могут просто сильно озаботиться
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05.05.2021 20:38 Відповісти
Фуфло Мавзолейное типа встало с каленок..хотя по большому счету Хан Батый в 1238 году как постьавил на колени было лапотное так и барахтаются Шариковы в дерьме ТОМ... ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 2440 ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 5926
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05.05.2021 20:39 Відповісти
пока в ЕС правят ущемленная Хермания и продажная Хранция, "силы медленного реагирования" в ЕС появятся к 2050 году ..
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05.05.2021 20:39 Відповісти
Это тот самый момент, когда и делать чего-то надо и очень денежек и жизней своих граждан жалковато. Вот если бы чужими ручками и за копейки, такой себе дешёвый аналог Иностранного легиона. Начали обсуждение аж в 1999-м, наскребли 1.5 тысячи в 2007, но в итоге нигде не участвовали и теперь когда бункерный карлик грозит войной в Европе, опять озаботились ливией-сирией и прочими гондурасами. Европейцы, такие европейцы ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 7343
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05.05.2021 20:40 Відповісти
давно пора, а после можно и к кадровой еврпоейской армии переходить, а то 500 миллинов человек в ес а толковой единой армии нету, миллионов 5 штыков запросто могли бы выставить
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05.05.2021 20:41 Відповісти
Британский батальон спецназа "SAS"как был так и есть,ЕГО НИКТО НЕ РАСФОРМИРОВЫВАЛ ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 4665 ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 3217Недавно комбат этого спецназа был в Украине...со своей группой....подозреваю что они не улетели в Британию...
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05.05.2021 20:42 Відповісти
дядям в ЕС сладко спится и вкусно жрется - не на их границах кацапня свои пляски устраивает, не у них отжали Крым, и не по ним сегодня огрызки ордловские с кацапами в купе стреляют.
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05.05.2021 20:43 Відповісти
в 2015 году плешивый Хмырь сказал такое...
лучшего полигона чем Донбасс и Сирия нам не найти...,думаете НАТО сидело ждало?...держите карман шире... ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 835Путлер всегда ПАЛИТСЯ...не только тем впереди себя детей и женщин пустим...,нашли вояку блин из Питерской помойки... ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 7523 ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ - Цензор.НЕТ 7523
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05.05.2021 20:47 Відповісти
Ого,скільки з них в бойових підрозділах і яке завдання вони здатні виконати.
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05.05.2021 20:57 Відповісти
До ЕС доходит, как до верблюда!

Еще в 2008 году нужно было проснуться и перестать надеяться, что "Шарик (кацапы) разовьётся в чрезвычайно высокую психическую личность" (с) !

ЧУДА НЕ БУДЕТ!
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05.05.2021 21:07 Відповісти
14 стран Европейского Союза предлагают создать военные силы быстрого реагирования. Хай просто створять сили, здатні дати відсіч мільйонній російській армії. Меркантильний Захід все економить на військових витратах.
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05.05.2021 21:40 Відповісти
Давно пора, а то тока уши растопырили, пассиво слущают и активно глотаюи пропаганду кремлевской террористической банды, тока нас не трогайте, не мешайте нам балдеть.
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05.05.2021 21:48 Відповісти
Лучше бы не покупали энергоресурсы , да не строили газопроводы для кровавой профашистской паРаши . И этим преступно финансируя затратные миллиардные оккупационные захватнические войны кремлёвских фашистов )(уйла, в том числе и против Украины . Вот только тогда московская орда точно что меньше бы воевала . А создаваемая европейская бригада её точно будет маловато для защиты всего свободного демократического мира .от огромной ,ужасной кровавой орды кремля..
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06.05.2021 05:44 Відповісти
 
 