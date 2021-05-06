ЄС може створити військові сили швидкого реагування, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
14 країн Європейського Союзу пропонують створити військові сили швидкого реагування. Бригада в складі 5 тис. Військовослужбовців могла б за необхідності допомагати демократичним іноземним урядам.
Про це агентству Reuters повідомив у середу, 5 травня, високопосадовець ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Серед цих 14 країн Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Греція, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Іспанія.
За словами посадовця, країни вважають, що Євросоюз має створити бригаду з 5 тис. військових, можливо, посилену кораблями та літаками, щоб допомогти демократичним іноземним урядам, які потребуватимуть термінової підтримки.
Європейські міністри оборони обговорять цю ідею в четвер на черговій зустрічі під головуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він, зокрема, дорікає блоку в небажанні активніше втручатися за кордоном, особливо в таких державах як Лівія.
Вперше почавши обговорення в 1999 році, ЄС у 2007-му створив дієздатну систему бойових груп чисельністю 1,5 тис. осіб для реагування на кризи - однак ці сили ніколи не використовувалися. Тепер згадані бойові групи можуть скласти основу нових першочергових військових сил.
Окрім того, від 2021 року ЄС має загальний бюджет для спільної розробки озброєнь, а також Євросоюз розробляє військову доктрину на наступний рік.
Будь ласка, зачекайте...
1. вова нагло троллит Байдена где же их НАТО?(а в уме имеет уХуйла)
2 уХйуло поддает жару на границе своими войсками.
3.вова в наглую чихает на все реформаторские обещания Украины , делая все, что приведет к НГЕсотрудничеству с МВФ
4. Приезжает Блинке журит его за поухизм
5. уезжает Блинкен, а Вова получает от Ухала обещание даже договор о МИРЕ НА ДАНБАСЕ в обмен на обещание провести референдум на вопрос отмены в конституции вступление в НАТО , проводя радикальную агитацию ПРОТИВ - ЗАТО НАСТУПИТ МИР!
6.На очередную сессиюНАТО снова не едет и встречает Байдена ... или не встречает, тот просто не приезжает
лучшего полигона чем Донбасс и Сирия нам не найти...,думаете НАТО сидело ждало?...держите карман шире... Путлер всегда ПАЛИТСЯ...не только тем впереди себя детей и женщин пустим...,нашли вояку блин из Питерской помойки...
Еще в 2008 году нужно было проснуться и перестать надеяться, что "Шарик (кацапы) разовьётся в чрезвычайно высокую психическую личность" (с) !
ЧУДА НЕ БУДЕТ!