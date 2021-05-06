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Ляшко о возможности возглавить Минздрав вместо Степанова: Всему свое время

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ляшко о возможности возглавить Минздрав вместо Степанова: Всему свое время

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, может ли он возглавить ведомство вместо Максима Степанова.

В эфире "Громадського радіо" Ляшко не подтвердил, но и не стал отрицать, согласился бы он возглавить Минздрав в случае поступления соответствующего предложения, информирует Цензор.НЕТ.

"Всему свое время", - сказал чиновник.

По его словам, главная задача для Минздрава сейчас - это борьба с COVID-19 и обеспечение массовой иммунопрофилактики.

"Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на тот брифинг и сказать:" Ноль случаев коронавирусной болезни в Украине", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о слухах о своей отставке: "Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной". ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Ляшко о возможности возглавить Минздрав вместо Степанова: Всему свое время - Цензор.НЕТ 7073
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06.05.2021 09:10 Ответить
А менделиху тоді куди,чи за що?..Та якщо ж розібратися Сівоха товстіший за цього чвора, а Васька сильніший.Чого б їх не попробувати,по черзі?
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06.05.2021 09:11 Ответить
Это пипец. Ну и самомнение у этого ничтожества. гнать его в шею впереди Степанова.
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06.05.2021 09:12 Ответить
Від переставляння ліжок в зеленому балагані нічого не зміниться.
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06.05.2021 09:22 Ответить
Нужно главного ПОЖАРНИКА с театральным дипломом назначить возглавлять Минздрав, а главного" минздравщика" с дипломом агронома назначить Главным пожарником. Ляшко о возможности возглавить Минздрав вместо Степанова: Всему свое время - Цензор.НЕТ 7526 во время "Чумы" люди с 95 квартала , могут ещё не такое, я представляю. что будет твориться в Украине, Ляшко о возможности возглавить Минздрав вместо Степанова: Всему свое время - Цензор.НЕТ 2738 во время открытой интервенции со стороны Московии
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06.05.2021 09:24 Ответить
- Наша цель к Дню Независимости вакцинировать хотя бы одной дозой вакцины 70% населения страны.
Зеоманский .
Х@ ... вы угадали 😂
Это Байден, через 100 дней президентства,до 4 июля.
А Зеленскага нужна понять,простить, обнять и плакать 🥲🤣
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06.05.2021 09:35 Ответить
От смены лиц на посту ничего не изменится. СОВЕРШЕННО. ( ну давайте назначим на пост министра Порошенко и дадим ему задание за пол года провести вакцинацию 80% населения Украины ну и ШО..., не хотите его, давайте любую другую фамилию на выбор... ни чего это не даст, кроме того что будет перенаправлен на другое лицо поток критики. При этом я конечно не собираюсь обелять нынешнего министра, просчеты есть. Но и ситуация не простая. ( для примера был у Зели Богдан- все лилось на него, стал Ермак все переключилось на этого, будет третий его постигнет судьба предыдущих ( так можно вспомнить и череду наших всех президентов, ген. прокуроров, премьеров и т.д.) Ну такая у нас традиция.
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06.05.2021 09:39 Ответить
Ну цей, хоч справді лікар...
Але теж брехло...
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06.05.2021 09:48 Ответить
Чому не Ківа? Чим всесвітньо визнаний науковець гірший за цього ідіота?
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06.05.2021 14:14 Ответить
 
 