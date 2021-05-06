Ляшко про можливість очолити МОЗ замість Степанова: Усьому свій час

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чи може він очолити відомство замість Максима Степанова.

В ефірі "Громадського радіо" Ляшко не підтвердив, але і не заперечив, чи погодився б він очолити Міністерство охорони здоров'я у разі відповідної пропозиції, інформує Цензор.НЕТ.

"Усьому свій час", - сказав чиновник.

За його словами, головне завдання зараз для його міністерства - боротьба з COVID-19 і забезпечення масової імунопрофілактики.

"Зараз мені не цікаво, хто за кого проголосував. Мені цікаво, щоб була вакцина, щоб ми виконали цю свою місію, провакцинували українців і, щоб можна було коли-небудь вийти на той брифінг і сказати: "Нуль випадків коронавірусної хвороби в Україні", - сказав Ляшко.

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