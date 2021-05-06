Ляшко про можливість очолити МОЗ замість Степанова: Усьому свій час
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Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чи може він очолити відомство замість Максима Степанова.
В ефірі "Громадського радіо" Ляшко не підтвердив, але і не заперечив, чи погодився б він очолити Міністерство охорони здоров'я у разі відповідної пропозиції, інформує Цензор.НЕТ.
"Усьому свій час", - сказав чиновник.
За його словами, головне завдання зараз для його міністерства - боротьба з COVID-19 і забезпечення масової імунопрофілактики.
"Зараз мені не цікаво, хто за кого проголосував. Мені цікаво, щоб була вакцина, щоб ми виконали цю свою місію, провакцинували українців і, щоб можна було коли-небудь вийти на той брифінг і сказати: "Нуль випадків коронавірусної хвороби в Україні", - сказав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Зеоманский .
Х@ ... вы угадали 😂
Это Байден, через 100 дней президентства,до 4 июля.
А Зеленскага нужна понять,простить, обнять и плакать 🥲🤣
Але теж брехло...