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Ляшко про можливість очолити МОЗ замість Степанова: Усьому свій час

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ляшко про можливість очолити МОЗ замість Степанова: Усьому свій час

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чи може він очолити відомство замість Максима Степанова.

В ефірі "Громадського радіо" Ляшко не підтвердив, але і не заперечив, чи погодився б він очолити Міністерство охорони здоров'я у разі відповідної пропозиції, інформує Цензор.НЕТ.

"Усьому свій час", - сказав чиновник.

За його словами, головне завдання зараз для його міністерства - боротьба з COVID-19 і забезпечення масової імунопрофілактики.

"Зараз мені не цікаво, хто за кого проголосував. Мені цікаво, щоб була вакцина, щоб ми виконали цю свою місію, провакцинували українців і, щоб можна було коли-небудь вийти на той брифінг і сказати: "Нуль випадків коронавірусної хвороби в Україні", - сказав Ляшко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Степанов про чутки щодо своєї відставки: "Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Ляшко о возможности возглавить Минздрав вместо Степанова: Всему свое время - Цензор.НЕТ 7073
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06.05.2021 09:10 Відповісти
А менделиху тоді куди,чи за що?..Та якщо ж розібратися Сівоха товстіший за цього чвора, а Васька сильніший.Чого б їх не попробувати,по черзі?
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06.05.2021 09:11 Відповісти
Это пипец. Ну и самомнение у этого ничтожества. гнать его в шею впереди Степанова.
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06.05.2021 09:12 Відповісти
Від переставляння ліжок в зеленому балагані нічого не зміниться.
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06.05.2021 09:22 Відповісти
Нужно главного ПОЖАРНИКА с театральным дипломом назначить возглавлять Минздрав, а главного" минздравщика" с дипломом агронома назначить Главным пожарником. Ляшко о возможности возглавить Минздрав вместо Степанова: Всему свое время - Цензор.НЕТ 7526 во время "Чумы" люди с 95 квартала , могут ещё не такое, я представляю. что будет твориться в Украине, Ляшко о возможности возглавить Минздрав вместо Степанова: Всему свое время - Цензор.НЕТ 2738 во время открытой интервенции со стороны Московии
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06.05.2021 09:24 Відповісти
- Наша цель к Дню Независимости вакцинировать хотя бы одной дозой вакцины 70% населения страны.
Зеоманский .
Х@ ... вы угадали 😂
Это Байден, через 100 дней президентства,до 4 июля.
А Зеленскага нужна понять,простить, обнять и плакать 🥲🤣
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06.05.2021 09:35 Відповісти
От смены лиц на посту ничего не изменится. СОВЕРШЕННО. ( ну давайте назначим на пост министра Порошенко и дадим ему задание за пол года провести вакцинацию 80% населения Украины ну и ШО..., не хотите его, давайте любую другую фамилию на выбор... ни чего это не даст, кроме того что будет перенаправлен на другое лицо поток критики. При этом я конечно не собираюсь обелять нынешнего министра, просчеты есть. Но и ситуация не простая. ( для примера был у Зели Богдан- все лилось на него, стал Ермак все переключилось на этого, будет третий его постигнет судьба предыдущих ( так можно вспомнить и череду наших всех президентов, ген. прокуроров, премьеров и т.д.) Ну такая у нас традиция.
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06.05.2021 09:39 Відповісти
Ну цей, хоч справді лікар...
Але теж брехло...
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06.05.2021 09:48 Відповісти
Чому не Ківа? Чим всесвітньо визнаний науковець гірший за цього ідіота?
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06.05.2021 14:14 Відповісти
 
 