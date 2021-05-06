Опасность отмены ВНО сейчас еще существует, - образовательный омбудсмен Горбачев
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Попытки отменить ВНО были и есть с самого момента его внедрения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Он отметил, что крайне негативно относится к идее отмены ВНО, поскольку это "означало бы чрезвычайно высокие риски возврата коррупции во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования".
Горбачев сообщил, что попытки отменить ВНО были и есть с самого момента его внедрения.
"В прошлом году, например, было абсолютно нелогично и необоснованно отменено пробное ВНО, а потом я получил информацию о подготовке решения отменить внешнее независимое оценивание вообще. Думаю, только просто оглушительный общественный резонанс и общественное сопротивление, когда эта информация стала известна, не позволили это сделать", - отметил он.
По словам омбудсмена, ВНО находится под постоянной атакой, потому что определенная категория людей заинтересованы установить денежные правила поступления в учреждения высшего образования. "Надо не проглядеть их очередных попыток", - подытожил Горбачев.
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