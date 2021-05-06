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Блинкен возложил цветы к Стене памяти павших за Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен возложил цветы к Стене памяти павших за Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии возложения цветов к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В церемонии также приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой

Как сообщалось, госсекретарь США Блинкен 6 мая прибыл в Киев и проведет ряд встреч с высшими должностными лицами и общественными деятелями Украины.
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Топ комментарии
+18
Що показово, разом із Єпіфанієм.
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06.05.2021 11:20
+13
Слава Героям павшим за Україну!!!
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06.05.2021 11:25
+11
Спасибі Вам, пане Блінкен.
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06.05.2021 11:42
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Тем временем зеленский подсчитывает бало занесённое охметовым,
Хорошо лошить лохов ...
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06.05.2021 11:16 Ответить
ЗЕбарига на крові.
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06.05.2021 11:19 Ответить
и как там красноперые, дидываивали себя чувствуют, после этого?)... Блинкен возложил цветы к Стене памяти павших за Украину - Цензор.НЕТ 8822
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06.05.2021 11:17 Ответить
Що показово, разом із Єпіфанієм.
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06.05.2021 11:20 Ответить
Лаптеногий, заблудился? Бояры тут нет.
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06.05.2021 11:28 Ответить
Та не реагуй взагалі. Ці чукчі тут саме для гівна в кондиціонер.
Не будемо реагувати-вони з/п не отримуватимуть.
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06.05.2021 13:41 Ответить
Alexander Abarinov,кацапсина, кто тебе разрешал слазить с бутылки и гавкать?

а ну брысь в будку! Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 6064
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06.05.2021 14:25 Ответить
Слава Героям павшим за Україну!!!
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06.05.2021 11:25 Ответить
а ФСБшной секте Новинского "РПЦ Украины" из Киево-печерской Лавры, я так понимаю, плевать на павших за Украину??!
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06.05.2021 11:25 Ответить
Саме так
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06.05.2021 13:42 Ответить
Спасибі Вам, пане Блінкен.
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06.05.2021 11:42 Ответить
Thank you, mr. Blinken

Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 3502
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06.05.2021 14:27 Ответить
 
 