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Блинкен возложил цветы к Стене памяти павших за Украину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии возложения цветов к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В церемонии также приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
Как сообщалось, госсекретарь США Блинкен 6 мая прибыл в Киев и проведет ряд встреч с высшими должностными лицами и общественными деятелями Украины.
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+18 Алла Новосад 5b57f84f
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Хорошо лошить лохов ...
Не будемо реагувати-вони з/п не отримуватимуть.
а ну брысь в будку!