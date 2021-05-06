Блинкен возложил цветы к Стене памяти павших за Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии возложения цветов к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В церемонии также приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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Как сообщалось, госсекретарь США Блинкен 6 мая прибыл в Киев и проведет ряд встреч с высшими должностными лицами и общественными деятелями Украины.