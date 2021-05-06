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Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У церемонії також взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, держсекретар США Блінкен 6 травня прибув до Києва і проведе низку зустрічей з високопосадовими особами та громадськими діячами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Що показово, разом із Єпіфанієм.
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06.05.2021 11:20
+13
Слава Героям павшим за Україну!!!
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06.05.2021 11:25
+11
Спасибі Вам, пане Блінкен.
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06.05.2021 11:42
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Тем временем зеленский подсчитывает бало занесённое охметовым,
Хорошо лошить лохов ...
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06.05.2021 11:16 Відповісти
ЗЕбарига на крові.
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06.05.2021 11:19 Відповісти
и как там красноперые, дидываивали себя чувствуют, после этого?)... Блинкен возложил цветы к Стене памяти павших за Украину - Цензор.НЕТ 8822
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06.05.2021 11:17 Відповісти
Що показово, разом із Єпіфанієм.
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06.05.2021 11:20 Відповісти
Лаптеногий, заблудился? Бояры тут нет.
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06.05.2021 11:28 Відповісти
Та не реагуй взагалі. Ці чукчі тут саме для гівна в кондиціонер.
Не будемо реагувати-вони з/п не отримуватимуть.
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06.05.2021 13:41 Відповісти
Alexander Abarinov,кацапсина, кто тебе разрешал слазить с бутылки и гавкать?

а ну брысь в будку! Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 6064
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06.05.2021 14:25 Відповісти
Слава Героям павшим за Україну!!!
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06.05.2021 11:25 Відповісти
а ФСБшной секте Новинского "РПЦ Украины" из Киево-печерской Лавры, я так понимаю, плевать на павших за Украину??!
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06.05.2021 11:25 Відповісти
Саме так
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06.05.2021 13:42 Відповісти
Спасибі Вам, пане Блінкен.
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06.05.2021 11:42 Відповісти
Thank you, mr. Blinken

Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 3502
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06.05.2021 14:27 Відповісти
 
 