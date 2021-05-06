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Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Державний секретар США Ентоні Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У церемонії також взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.
Як повідомлялося, держсекретар США Блінкен 6 травня прибув до Києва і проведе низку зустрічей з високопосадовими особами та громадськими діячами України.
Топ коментарі
+18 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар06.05.2021 11:20
+13 Панас Стець
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+11 Георгій Славник
показати весь коментар06.05.2021 11:42
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Будь ласка, зачекайте...
Хорошо лошить лохов ...
Не будемо реагувати-вони з/п не отримуватимуть.
а ну брысь в будку!