Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук
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Разговор президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном будет сложным.
Уверенность в этом выразил заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Андрей Осадчук, который был на встрече глав депутатских фракций с американской делегацией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Партия "Голос" заверила, что со своей стороны мы будем продолжать поддерживать все евроинтеграционные инициативы, но так же будем дальше давить на президента Зеленского и "Слуг народа" для того, чтобы они придерживались заявленных обещаний осуществления реформ и элементарных правил этики. То, что происходило с "Нафтогазом" и во многих вопросах, как, например, Татарова, является абсолютно неприемлемым. Американская сторона это понимает, поэтому, думаю, что президента Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном", - заявил Осадчук.
Кроме того, по его словам, встреча с главами депутатских фракций показала, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии. Но с другой глобальной темой - борьбой с коррупцией, Украина должна разобраться сама.
"Государственный секретарь четко артикулирует о том, что у Украины есть две огромные проблемы - война с Россией и война с коррупцией. В решении первой проблемы - войны с Россией у Украины есть партнеры и нас заверили в неизменности позиции США и готовности биться за Украину до конца. И это не только позиция Соединенных Штатов, но и также наших партнеров по НАТО и ЕС. Со второй проблемой Украина должна разбираться сама. Мы имеем достаточно ресурсов, понимание и желание того, что надо менять, но все вопросы по судебной реформе, по реформе правоохранительных органов до сих пор остаются открытыми", - добавил заместитель председателя партии "Голос".
Также он отметил, что американцы отдельно озвучили вопросы корпоративного управления "Нафтогазом" и кадровые ротации в НАК.
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Адміністрація Байдена чітко показала, хто є для них справжнім другом та союзником в Україні.
А что касается этого недоразумения, "голос из сортира", то ее ждет та-же участь, как и "самонемощ". Эта партейка создавалась по калькам Куймы. Все помнят партию Витренчихи, прогресивных СОСИалистов, которую создали на бабло Кучмы, чтобы оттянуть голоса у Чорновола. Так этот "голос из помойки" создан на бабло Бени Коломойского, чтобы на выборах в ВР в 19 году оттянуть голоса у Пороха Я смотрел вчера президентские рейтинги политиков, так глава этой помойки, Кира Рудык набрала 0.1 (ноль целых одну десятую ) % Такого позоре еще не было ни у кого в Украине, им надо самораспуститься или гнать Киру,
Принимаются ставки- или Ростов, или на 2 м вглубь.
Программа визита госсекретаря США Блинкен в Киев:
9:20 - встреча с депутатами Верховной Рады;
9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
Вы обвиняете Госдеп США и Цензор нет во вранье?
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
"Дипломатия - это искусство жестов" Визит Блинкена в Украину Жест первый - встреча с Порошенко, первым среди всех. Длительность - более часа. США прямо указало на человека, которому полностью доверяет и который для нее основной союзник в Украине.
Жест второй - встреча Блинкена и Кулебы около полутора часов. Кулеба принял на себя всю тяжесть удара почти сплошного монолога Блинкена о том, что в Украине не так. Жест третий - встреча Блинкена и Зеленского - около 3о минут. Для Блинкена - чистый протокол вежливости .Улыбаться человеку от болтовни которого уже тошнит Жест четвертый - встреча Блинкена и Епифания - около 3о минут. Ритуальное обозначение главенства в церковной среде. Союзник Варфоломея - наш союзник.