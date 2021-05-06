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Новости Политика Украины
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Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп

Разговор президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном будет сложным.

Уверенность в этом выразил заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Андрей Осадчук, который был на встрече глав депутатских фракций с американской делегацией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Партия "Голос" заверила, что со своей стороны мы будем продолжать поддерживать все евроинтеграционные инициативы, но так же будем дальше давить на президента Зеленского и "Слуг народа" для того, чтобы они придерживались заявленных обещаний осуществления реформ и элементарных правил этики. То, что происходило с "Нафтогазом" и во многих вопросах, как, например, Татарова, является абсолютно неприемлемым. Американская сторона это понимает, поэтому, думаю, что президента Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном", - заявил Осадчук.

Кроме того, по его словам, встреча с главами депутатских фракций показала, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии. Но с другой глобальной темой - борьбой с коррупцией, Украина должна разобраться сама.

"Государственный секретарь четко артикулирует о том, что у Украины есть две огромные проблемы - война с Россией и война с коррупцией. В решении первой проблемы - войны с Россией у Украины есть партнеры и нас заверили в неизменности позиции США и готовности биться за Украину до конца. И это не только позиция Соединенных Штатов, но и также наших партнеров по НАТО и ЕС. Со второй проблемой Украина должна разбираться сама. Мы имеем достаточно ресурсов, понимание и желание того, что надо менять, но все вопросы по судебной реформе, по реформе правоохранительных органов до сих пор остаются открытыми", - добавил заместитель председателя партии "Голос".

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Также он отметил, что американцы отдельно озвучили вопросы корпоративного управления "Нафтогазом" и кадровые ротации в НАК.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Блінкен спочатку зустрівся з дорослими. Тепер черга і з дитячим садочком для профілактики.
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06.05.2021 11:29
+13
США не просто надали перевагу першої зустрічі п'ятому президентові під час першого офіційного візиту нового Держсекретаря, а зробили це всупереч капризам Зеленського, який категорично вмовляв не робити цього.

Адміністрація Байдена чітко показала, хто є для них справжнім другом та союзником в Україні.
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06.05.2021 11:39
+12
Хотел бы я видеть выражение фейса "величайшего" политика, когда ему об этом сообщили

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 6006
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06.05.2021 11:45
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Блінкен спочатку зустрівся з дорослими. Тепер черга і з дитячим садочком для профілактики.
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06.05.2021 11:29 Ответить
США не просто надали перевагу першої зустрічі п'ятому президентові під час першого офіційного візиту нового Держсекретаря, а зробили це всупереч капризам Зеленського, який категорично вмовляв не робити цього.

Адміністрація Байдена чітко показала, хто є для них справжнім другом та союзником в Україні.
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06.05.2021 11:39 Ответить
а те чмо зелене ніхто і не питає. воно ніхто і звати його ніяк і місце його біля параши. з тією тряпкою ніхто рахуватися не буде
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06.05.2021 11:41 Ответить
Видать Пэтя компромат придержал....
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06.05.2021 11:41 Ответить
ЗЕбіли самі на себе компромати (закони, які на голову не налазять) строчать щоденно На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 1338
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06.05.2021 11:45 Ответить
Навіщо? Варто просто занести роздруковані дані Держстату і пресу за останні півтори року. От і весь компромат. Петра для цього не треба 😁 А от для чого потрібен саме Петро - пропоную вказати свої версії у коментарях. 😊
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06.05.2021 11:49 Ответить
*Пэтя*- твой сожитель в теплотрассах чебоксар , рашистский ты негодяй
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06.05.2021 12:18 Ответить
Это всё, чего можно от тебя ожидать.... Интеллллект!
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06.05.2021 12:25 Ответить
Зелю від цього кондрашка хватить.
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06.05.2021 11:43 Ответить
Він застрахувався! Пробіжкою по доріжказ. 😁
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06.05.2021 11:51 Ответить
Хотел бы я видеть выражение фейса "величайшего" политика, когда ему об этом сообщили

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 6006
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06.05.2021 11:45 Ответить
Я представляю, какой истерический вой подымут зебанутые по всем телеканалам в оправдание своего говноралиссимуса бубочки оманского. На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2849 На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2849 На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2849
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06.05.2021 12:00 Ответить
Та ні друже,спочатку мавпочки на розігрів а потім і майстер за оплесками прийде,отаке воно життя
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06.05.2021 11:49 Ответить
😁 Не читай зелені методички зранку, особливо на голодний шлунок! 😊
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06.05.2021 11:52 Ответить
а это еще что такое
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06.05.2021 12:15 Ответить
Ти не знаєш, що таке їжа? 😵 Бідний зебот! 😁
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06.05.2021 12:26 Ответить
А ти тке їси?Та ні, боже збав
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06.05.2021 12:28 Ответить
Яке? Зелені методички? 😵 Я їм рошенівський молочний шоколад. 😊
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06.05.2021 12:31 Ответить
Молочный,?шоколад?ну ты крут.Слюнтявчик поправь
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06.05.2021 14:10 Ответить
Тобі? Слинки ритекли? 😂
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06.05.2021 14:12 Ответить
ты хоть читаеш что пишеш
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06.05.2021 14:45 Ответить
А ти? 😁 Ти про якого майстра і які оплески написав? 🤣 Ти де живеш?
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06.05.2021 14:56 Ответить
в звезде я живу,давай дыши спокойнее
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06.05.2021 15:12 Ответить
Дивно! 🤔 Переважна більшість людей виходять звідтам, де ти живеш через 9, інколи - 7 місяців після зачаття. 😊
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06.05.2021 15:15 Ответить
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 9705
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06.05.2021 11:52 Ответить
Да, Блинкен и Нуланд встретились с Порошекнко, как старые друзья, так было сказано в "Украинском диалоге."
А что касается этого недоразумения, "голос из сортира", то ее ждет та-же участь, как и "самонемощ". Эта партейка создавалась по калькам Куймы. Все помнят партию Витренчихи, прогресивных СОСИалистов, которую создали на бабло Кучмы, чтобы оттянуть голоса у Чорновола. Так этот "голос из помойки" создан на бабло Бени Коломойского, чтобы на выборах в ВР в 19 году оттянуть голоса у Пороха Я смотрел вчера президентские рейтинги политиков, так глава этой помойки, Кира Рудык набрала 0.1 (ноль целых одну десятую ) % Такого позоре еще не было ни у кого в Украине, им надо самораспуститься или гнать Киру,
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06.05.2021 11:56 Ответить
Больше всего меня в этой компании (голос), организованной за 3 месяца до выборов бабломойским,пинчуком-ахметовым поражает и возмущает сам *певец ротом*! Ну очевидно же, что негодяй во 2 й раз согласился возглавить *партию* за многомиллионное вознаграждение ,чтобы отобрать голоса у Пороха.**** такая ,денег ему не хватает , я сразу же переключаю радио в машине, когда слышу этого негодяяя
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06.05.2021 12:27 Ответить
С Порохом Блинкен уже пообщался, а Ишака до сих пор из под кровати вытянуть не могут. Кто щас в Украине президент?
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06.05.2021 11:30 Ответить
Зеленский!
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06.05.2021 11:41 Ответить
Вы в этом уверены?

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 639
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06.05.2021 11:46 Ответить
100500%, не смотря на ваши влажные фантазии.
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06.05.2021 11:49 Ответить
Свят-свят-свят. Никаких фантазий. На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 9723 Только реальное положение дел в стране, где правит агент "Корырь".

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 4438
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06.05.2021 12:07 Ответить
Заяви и ты такое....
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06.05.2021 12:16 Ответить
Я не являюсь старшим по скрепкам и швабрам в Офисе президента. Он по Конституции и законом вообще никто и зовут его никак. После таких заяв он должен быть изгнан "величайшем" в течение часа. Ну и где указ о его отстранении?
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06.05.2021 12:28 Ответить
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2874 На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2874 На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2874 Как кто? Дерьмак, а бубочка у него в подтанцовке.
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06.05.2021 12:02 Ответить
Держим кулаки за Дерьмака. Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 3297
Принимаются ставки- или Ростов, или на 2 м вглубь. Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 8868
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06.05.2021 11:31 Ответить
Памятник прижизненный.
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06.05.2021 11:33 Ответить
Но чтоб только ноги торчали. Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 4330
Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 9196
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06.05.2021 11:36 Ответить
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 244
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06.05.2021 11:50 Ответить
Поки Буратіна сидить на табуретці - ніфіга не буде.
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06.05.2021 11:36 Ответить
У табуретика может и ножка случайно сломаться. На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 9857
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06.05.2021 11:45 Ответить
Есть варианты: "устал, ухожу", например.
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06.05.2021 11:51 Ответить
Ляльковод не дозволить піти. Буратіна за це отримав бабло.
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06.05.2021 12:01 Ответить
Так ляльковод тоже на этой планете обитает. Под теми же кирпичами ходит.
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06.05.2021 12:06 Ответить
На встрече каких глав фракций? Встреча у Блмнкена была с Порошенко. Часовая! Он сам сказал
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06.05.2021 11:33 Ответить
06.05.21 09:50 Визит Блинкена в Украину: Госдеп обнародовал официальную программу встреч

Программа визита госсекретаря США Блинкен в Киев:
9:20 - встреча с депутатами Верховной Рады;
9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
Вы обвиняете Госдеп США и Цензор нет во вранье?
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06.05.2021 11:39 Ответить
Зеля, готуйся.Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 220
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06.05.2021 11:34 Ответить
Вазелин ещё нужно заслужить (с)
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06.05.2021 11:45 Ответить
Бубочка уже привык к солидолу.
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06.05.2021 12:04 Ответить
"Держі попу шірє!"
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06.05.2021 12:05 Ответить
конечно - Блинкен с ремнем приехал
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06.05.2021 11:36 Ответить
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2049
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06.05.2021 11:42 Ответить
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 1488
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06.05.2021 11:43 Ответить
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 9475
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06.05.2021 11:50 Ответить
А что там сложного? Будет говорить с Блинкеном как и с другими - Гм, кхх,иии, бамбить, ммм.
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06.05.2021 11:52 Ответить
щоб говорити з блінкеном, спочатку треба знати про що, а коли людина зовсім не "в темі" то вже провина 73%
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06.05.2021 12:09 Ответить
Погано, що мерзотника Зєлю чекає складний разговор з Блінкіним, а не з українцями. Особисто мені соромно, що українці такі недолугі у виборі лидерів
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06.05.2021 12:16 Ответить
Бо потомушо ми мудрий нарід.
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06.05.2021 12:23 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

"Дипломатия - это искусство жестов" Визит Блинкена в Украину Жест первый - встреча с Порошенко, первым среди всех. Длительность - более часа. США прямо указало на человека, которому полностью доверяет и который для нее основной союзник в Украине.
Жест второй - встреча Блинкена и Кулебы около полутора часов. Кулеба принял на себя всю тяжесть удара почти сплошного монолога Блинкена о том, что в Украине не так. Жест третий - встреча Блинкена и Зеленского - около 3о минут. Для Блинкена - чистый протокол вежливости .Улыбаться человеку от болтовни которого уже тошнит Жест четвертый - встреча Блинкена и Епифания - около 3о минут. Ритуальное обозначение главенства в церковной среде. Союзник Варфоломея - наш союзник.
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06.05.2021 15:40 Ответить
 
 