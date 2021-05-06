На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук
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Розмова президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном буде складною.
Впевненість у цьому висловив заступник голови партії "Голос", народний депутат Андрій Осадчук, який був на зустрічі глав депутатських фракцій з американською делегацією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Партія "Голос" запевнила, що зі свого боку ми будемо продовжувати підтримувати всі євроінтеграційні ініціативи, але так само будемо далі тиснути на президента Зеленського і "Слуг народу" для того, щоб вони дотримувалися заявлених обіцянок здійснення реформ і елементарних правил етики. Те, що відбувалося з "Нафтогазом" і в багатьох питаннях, як, наприклад, Татарова, є абсолютно неприйнятним. Американська сторона це розуміє, тому, думаю, що президента Зеленського очікує доволі складна розмова з Блінкеном", - заявив Осадчук.
Крім того, за його словами, зустріч з головами депутатських фракцій засвідчила, що Сполучені Штати підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Але з іншою глобальною темою - боротьбою з корупцією - Україна має розібратися сама.
"Державний секретар чітко артикулює про те, що в України є дві величезні проблеми - війна з Росією і війна з корупцією. У вирішенні першої проблеми - війни з Росією - в України є партнери і нас запевнили в незмінності позиції США і готовності битися за Україну до кінця. І це не тільки позиція Сполучених Штатів, а й також наших партнерів по НАТО та ЄС. З другою проблемою Україна має розбиратись сама. Ми маємо достатньо ресурсів, розуміння і бажання того, що треба змінювати, але всі питання по судовій реформі, по реформі правоохоронних органів досі залишаються відкритими", - додав заступник голови партії "Голос".
Також він зауважив, що американці окремо озвучили питання корпоративного управління "Нафтогазу" і кадрові ротації там.
Будь ласка, зачекайте...
Адміністрація Байдена чітко показала, хто є для них справжнім другом та союзником в Україні.
А что касается этого недоразумения, "голос из сортира", то ее ждет та-же участь, как и "самонемощ". Эта партейка создавалась по калькам Куймы. Все помнят партию Витренчихи, прогресивных СОСИалистов, которую создали на бабло Кучмы, чтобы оттянуть голоса у Чорновола. Так этот "голос из помойки" создан на бабло Бени Коломойского, чтобы на выборах в ВР в 19 году оттянуть голоса у Пороха Я смотрел вчера президентские рейтинги политиков, так глава этой помойки, Кира Рудык набрала 0.1 (ноль целых одну десятую ) % Такого позоре еще не было ни у кого в Украине, им надо самораспуститься или гнать Киру,
Принимаются ставки- или Ростов, или на 2 м вглубь.
Программа визита госсекретаря США Блинкен в Киев:
9:20 - встреча с депутатами Верховной Рады;
9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
Вы обвиняете Госдеп США и Цензор нет во вранье?
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
"Дипломатия - это искусство жестов" Визит Блинкена в Украину Жест первый - встреча с Порошенко, первым среди всех. Длительность - более часа. США прямо указало на человека, которому полностью доверяет и который для нее основной союзник в Украине.
Жест второй - встреча Блинкена и Кулебы около полутора часов. Кулеба принял на себя всю тяжесть удара почти сплошного монолога Блинкена о том, что в Украине не так. Жест третий - встреча Блинкена и Зеленского - около 3о минут. Для Блинкена - чистый протокол вежливости .Улыбаться человеку от болтовни которого уже тошнит Жест четвертый - встреча Блинкена и Епифания - около 3о минут. Ритуальное обозначение главенства в церковной среде. Союзник Варфоломея - наш союзник.