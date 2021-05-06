УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9075 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 236 67
Зеленський (17387) Осадчук Андрій (37) Блінкен (936)

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп

Розмова президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном буде складною.

Впевненість у цьому висловив заступник голови партії "Голос", народний депутат Андрій Осадчук, який був на зустрічі глав депутатських фракцій з американською делегацією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Партія "Голос" запевнила, що зі свого боку ми будемо продовжувати підтримувати всі євроінтеграційні ініціативи, але так само будемо далі тиснути на президента Зеленського і "Слуг народу" для того, щоб вони дотримувалися заявлених обіцянок здійснення реформ і елементарних правил етики. Те, що відбувалося з "Нафтогазом" і в багатьох питаннях, як, наприклад, Татарова, є абсолютно неприйнятним. Американська сторона це розуміє, тому, думаю, що президента Зеленського очікує доволі складна розмова з Блінкеном", - заявив Осадчук.

Крім того, за його словами, зустріч з головами депутатських фракцій засвідчила, що Сполучені Штати підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Але з іншою глобальною темою - боротьбою з корупцією -  Україна має розібратися сама.

"Державний секретар чітко артикулює про те, що в України є дві величезні проблеми - війна з Росією і війна з корупцією. У вирішенні першої проблеми - війни з Росією - в України є партнери і нас запевнили в незмінності позиції США і готовності битися за Україну до кінця. І це не тільки позиція Сполучених Штатів, а й також наших партнерів по НАТО та ЄС. З другою проблемою Україна має розбиратись сама. Ми маємо достатньо ресурсів, розуміння і бажання того, що треба змінювати, але всі питання по судовій реформі, по реформі правоохоронних органів досі залишаються відкритими", - додав заступник голови партії "Голос".

Також читайте: Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну

Також він зауважив, що американці окремо озвучили питання корпоративного управління "Нафтогазу" і кадрові ротації там.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Блінкен спочатку зустрівся з дорослими. Тепер черга і з дитячим садочком для профілактики.
показати весь коментар
06.05.2021 11:29
+13
США не просто надали перевагу першої зустрічі п'ятому президентові під час першого офіційного візиту нового Держсекретаря, а зробили це всупереч капризам Зеленського, який категорично вмовляв не робити цього.

Адміністрація Байдена чітко показала, хто є для них справжнім другом та союзником в Україні.
показати весь коментар
06.05.2021 11:39
+12
Хотел бы я видеть выражение фейса "величайшего" политика, когда ему об этом сообщили

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 6006
показати весь коментар
06.05.2021 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блінкен спочатку зустрівся з дорослими. Тепер черга і з дитячим садочком для профілактики.
показати весь коментар
06.05.2021 11:29 Відповісти
США не просто надали перевагу першої зустрічі п'ятому президентові під час першого офіційного візиту нового Держсекретаря, а зробили це всупереч капризам Зеленського, який категорично вмовляв не робити цього.

Адміністрація Байдена чітко показала, хто є для них справжнім другом та союзником в Україні.
показати весь коментар
06.05.2021 11:39 Відповісти
а те чмо зелене ніхто і не питає. воно ніхто і звати його ніяк і місце його біля параши. з тією тряпкою ніхто рахуватися не буде
показати весь коментар
06.05.2021 11:41 Відповісти
Видать Пэтя компромат придержал....
показати весь коментар
06.05.2021 11:41 Відповісти
ЗЕбіли самі на себе компромати (закони, які на голову не налазять) строчать щоденно На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 1338
показати весь коментар
06.05.2021 11:45 Відповісти
Навіщо? Варто просто занести роздруковані дані Держстату і пресу за останні півтори року. От і весь компромат. Петра для цього не треба 😁 А от для чого потрібен саме Петро - пропоную вказати свої версії у коментарях. 😊
показати весь коментар
06.05.2021 11:49 Відповісти
*Пэтя*- твой сожитель в теплотрассах чебоксар , рашистский ты негодяй
показати весь коментар
06.05.2021 12:18 Відповісти
Это всё, чего можно от тебя ожидать.... Интеллллект!
показати весь коментар
06.05.2021 12:25 Відповісти
Зелю від цього кондрашка хватить.
показати весь коментар
06.05.2021 11:43 Відповісти
Він застрахувався! Пробіжкою по доріжказ. 😁
показати весь коментар
06.05.2021 11:51 Відповісти
Хотел бы я видеть выражение фейса "величайшего" политика, когда ему об этом сообщили

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 6006
показати весь коментар
06.05.2021 11:45 Відповісти
Я представляю, какой истерический вой подымут зебанутые по всем телеканалам в оправдание своего говноралиссимуса бубочки оманского. На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2849 На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2849 На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2849
показати весь коментар
06.05.2021 12:00 Відповісти
Та ні друже,спочатку мавпочки на розігрів а потім і майстер за оплесками прийде,отаке воно життя
показати весь коментар
06.05.2021 11:49 Відповісти
😁 Не читай зелені методички зранку, особливо на голодний шлунок! 😊
показати весь коментар
06.05.2021 11:52 Відповісти
а это еще что такое
показати весь коментар
06.05.2021 12:15 Відповісти
Ти не знаєш, що таке їжа? 😵 Бідний зебот! 😁
показати весь коментар
06.05.2021 12:26 Відповісти
А ти тке їси?Та ні, боже збав
показати весь коментар
06.05.2021 12:28 Відповісти
Яке? Зелені методички? 😵 Я їм рошенівський молочний шоколад. 😊
показати весь коментар
06.05.2021 12:31 Відповісти
Молочный,?шоколад?ну ты крут.Слюнтявчик поправь
показати весь коментар
06.05.2021 14:10 Відповісти
Тобі? Слинки ритекли? 😂
показати весь коментар
06.05.2021 14:12 Відповісти
ты хоть читаеш что пишеш
показати весь коментар
06.05.2021 14:45 Відповісти
А ти? 😁 Ти про якого майстра і які оплески написав? 🤣 Ти де живеш?
показати весь коментар
06.05.2021 14:56 Відповісти
в звезде я живу,давай дыши спокойнее
показати весь коментар
06.05.2021 15:12 Відповісти
Дивно! 🤔 Переважна більшість людей виходять звідтам, де ти живеш через 9, інколи - 7 місяців після зачаття. 😊
показати весь коментар
06.05.2021 15:15 Відповісти
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 9705
показати весь коментар
06.05.2021 11:52 Відповісти
Да, Блинкен и Нуланд встретились с Порошекнко, как старые друзья, так было сказано в "Украинском диалоге."
А что касается этого недоразумения, "голос из сортира", то ее ждет та-же участь, как и "самонемощ". Эта партейка создавалась по калькам Куймы. Все помнят партию Витренчихи, прогресивных СОСИалистов, которую создали на бабло Кучмы, чтобы оттянуть голоса у Чорновола. Так этот "голос из помойки" создан на бабло Бени Коломойского, чтобы на выборах в ВР в 19 году оттянуть голоса у Пороха Я смотрел вчера президентские рейтинги политиков, так глава этой помойки, Кира Рудык набрала 0.1 (ноль целых одну десятую ) % Такого позоре еще не было ни у кого в Украине, им надо самораспуститься или гнать Киру,
показати весь коментар
06.05.2021 11:56 Відповісти
Больше всего меня в этой компании (голос), организованной за 3 месяца до выборов бабломойским,пинчуком-ахметовым поражает и возмущает сам *певец ротом*! Ну очевидно же, что негодяй во 2 й раз согласился возглавить *партию* за многомиллионное вознаграждение ,чтобы отобрать голоса у Пороха.**** такая ,денег ему не хватает , я сразу же переключаю радио в машине, когда слышу этого негодяяя
показати весь коментар
06.05.2021 12:27 Відповісти
С Порохом Блинкен уже пообщался, а Ишака до сих пор из под кровати вытянуть не могут. Кто щас в Украине президент?
показати весь коментар
06.05.2021 11:30 Відповісти
Зеленский!
показати весь коментар
06.05.2021 11:41 Відповісти
Вы в этом уверены?

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 639
показати весь коментар
06.05.2021 11:46 Відповісти
100500%, не смотря на ваши влажные фантазии.
показати весь коментар
06.05.2021 11:49 Відповісти
Свят-свят-свят. Никаких фантазий. На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 9723 Только реальное положение дел в стране, где правит агент "Корырь".

На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 4438
показати весь коментар
06.05.2021 12:07 Відповісти
Заяви и ты такое....
показати весь коментар
06.05.2021 12:16 Відповісти
Я не являюсь старшим по скрепкам и швабрам в Офисе президента. Он по Конституции и законом вообще никто и зовут его никак. После таких заяв он должен быть изгнан "величайшем" в течение часа. Ну и где указ о его отстранении?
показати весь коментар
06.05.2021 12:28 Відповісти
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2874 На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2874 На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2874 Как кто? Дерьмак, а бубочка у него в подтанцовке.
показати весь коментар
06.05.2021 12:02 Відповісти
Держим кулаки за Дерьмака. Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 3297
Принимаются ставки- или Ростов, или на 2 м вглубь. Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 8868
показати весь коментар
06.05.2021 11:31 Відповісти
Памятник прижизненный.
показати весь коментар
06.05.2021 11:33 Відповісти
Но чтоб только ноги торчали. Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 4330
Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 9196
показати весь коментар
06.05.2021 11:36 Відповісти
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 244
показати весь коментар
06.05.2021 11:50 Відповісти
Поки Буратіна сидить на табуретці - ніфіга не буде.
показати весь коментар
06.05.2021 11:36 Відповісти
У табуретика может и ножка случайно сломаться. На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 9857
показати весь коментар
06.05.2021 11:45 Відповісти
Есть варианты: "устал, ухожу", например.
показати весь коментар
06.05.2021 11:51 Відповісти
Ляльковод не дозволить піти. Буратіна за це отримав бабло.
показати весь коментар
06.05.2021 12:01 Відповісти
Так ляльковод тоже на этой планете обитает. Под теми же кирпичами ходит.
показати весь коментар
06.05.2021 12:06 Відповісти
На встрече каких глав фракций? Встреча у Блмнкена была с Порошенко. Часовая! Он сам сказал
показати весь коментар
06.05.2021 11:33 Відповісти
06.05.21 09:50 Визит Блинкена в Украину: Госдеп обнародовал официальную программу встреч

Программа визита госсекретаря США Блинкен в Киев:
9:20 - встреча с депутатами Верховной Рады;
9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
Вы обвиняете Госдеп США и Цензор нет во вранье?
показати весь коментар
06.05.2021 11:39 Відповісти
Зеля, готуйся.Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 220
показати весь коментар
06.05.2021 11:34 Відповісти
Вазелин ещё нужно заслужить (с)
показати весь коментар
06.05.2021 11:45 Відповісти
Бубочка уже привык к солидолу.
показати весь коментар
06.05.2021 12:04 Відповісти
"Держі попу шірє!"
показати весь коментар
06.05.2021 12:05 Відповісти
конечно - Блинкен с ремнем приехал
показати весь коментар
06.05.2021 11:36 Відповісти
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2049
показати весь коментар
06.05.2021 11:42 Відповісти
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 1488
показати весь коментар
06.05.2021 11:43 Відповісти
На Зеленського чекає доволі складна розмова з Блінкеном, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 9475
показати весь коментар
06.05.2021 11:50 Відповісти
А что там сложного? Будет говорить с Блинкеном как и с другими - Гм, кхх,иии, бамбить, ммм.
показати весь коментар
06.05.2021 11:52 Відповісти
щоб говорити з блінкеном, спочатку треба знати про що, а коли людина зовсім не "в темі" то вже провина 73%
показати весь коментар
06.05.2021 12:09 Відповісти
Погано, що мерзотника Зєлю чекає складний разговор з Блінкіним, а не з українцями. Особисто мені соромно, що українці такі недолугі у виборі лидерів
показати весь коментар
06.05.2021 12:16 Відповісти
Бо потомушо ми мудрий нарід.
показати весь коментар
06.05.2021 12:23 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

"Дипломатия - это искусство жестов" Визит Блинкена в Украину Жест первый - встреча с Порошенко, первым среди всех. Длительность - более часа. США прямо указало на человека, которому полностью доверяет и который для нее основной союзник в Украине.
Жест второй - встреча Блинкена и Кулебы около полутора часов. Кулеба принял на себя всю тяжесть удара почти сплошного монолога Блинкена о том, что в Украине не так. Жест третий - встреча Блинкена и Зеленского - около 3о минут. Для Блинкена - чистый протокол вежливости .Улыбаться человеку от болтовни которого уже тошнит Жест четвертый - встреча Блинкена и Епифания - около 3о минут. Ритуальное обозначение главенства в церковной среде. Союзник Варфоломея - наш союзник.
показати весь коментар
06.05.2021 15:40 Відповісти
 
 