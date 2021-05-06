"Северный поток-2" губителен для Украины, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия продвигает свои интересы в Европе через строительство газопровода "Северный поток-2". В то же время, это строительство является угрозой для Украины.

Об этом Блинкен заявил в интервью BBC Radio 4, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что президент США Джо Байден считает строительство газопровода "плохой идеей".

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"Он (газопровод. - Ред.) продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил относительно энергетической безопасности - не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России. И конечно, это губительно для Украины, Польши и других европейских государств", - сказал Блинкен.