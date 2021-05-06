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"Северный поток-2" губителен для Украины, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия продвигает свои интересы в Европе через строительство газопровода "Северный поток-2". В то же время, это строительство является угрозой для Украины.

Об этом Блинкен заявил в интервью BBC Radio 4, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что президент США Джо Байден считает строительство газопровода "плохой идеей".

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"Он (газопровод. - Ред.) продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил относительно энергетической безопасности - не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России. И конечно, это губительно для Украины, Польши и других европейских государств", - сказал Блинкен.
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Это единственное его предназначение, кэп "Северный поток-2" губителен для Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8319
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06.05.2021 12:10 Ответить
Он непросто губителен,он катастрофически опасен!Россия отключит газ,и все!
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06.05.2021 12:28 Ответить
В этом смысле как раз уже "не всё так однозначно".
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06.05.2021 12:30 Ответить
Зависимость не меняется, меняется маршрут доставки, а разница заключается в том, что если отключать то через СП-2 даже выгоднее, меньше будет исков.
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06.05.2021 12:49 Ответить
А яке рішення цієї згубної для України проблеми пропонує пан Блінкен?
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06.05.2021 12:12 Ответить
Блинкен уже наш президент или хотя бы премьер ?
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06.05.2021 12:15 Ответить
Да, и то и другое
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06.05.2021 12:32 Ответить
не с нашим счастьем
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06.05.2021 12:40 Ответить
Мы это и сами понимаем,действия конкретные по его недостройке будут?
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06.05.2021 12:51 Ответить
Наконец то дошло, не прошло и несколько десятков. Спасибо друзям.
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06.05.2021 13:00 Ответить
 
 