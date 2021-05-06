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Коронавирус мутирует постоянно, а вакцина предотвращает тяжелое течение болезни, - врач-инфекционист Курпита

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Коронавирус мутирует постоянно, а вакцина предотвращает тяжелое течение болезни, - врач-инфекционист Курпита

Коронавирус будет постоянно мутировать, но COVID-19-вакцина предотвратит тяжелое течение болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита в эфире "Громадського".

"Мутации, происходящие сейчас с вирусом, приводят к тому, что создать критическую массу людей, которые бы были полностью защищены от вируса, не удастся. Основная задача вакцинации, которую перед собой ставят и США и другие страны - это предотвратить тяжелое течение заболевания. Мы сейчас точно понимаем, что вакцины, которые присутствуют на рынке, позволяют предотвращать не инфекцию, а тяжелое течение заболевания, а из-за этого вирус будет постоянно находиться в обществе до тех пор, пока не переболеют все люди", - сообщил Курпита.

По его словам, следует помнить, что вирусы мутируют постоянно и каждый раз коронавирус приносит новые сюрпризы.

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"Больше всего сейчас говорят о трех штаммах вируса - это бразильский, британский и южно-африканский, у которых произошли мутации в шипе, что позволяет вирусу легче проникать в организм и быстрее передаваться от человека к человеку, а также избегать иммунного ответа", - подчеркнул Курпита.

Напомним, что в Украине за сутки, 5 мая, диагностировали 6038 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников.
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"позволяют предотвращать не инфекцию, а тяжелое течение заболевания"

тобто вакциновані все одно заразні
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06.05.2021 12:51 Ответить
Вакцинированные не заразны, только инфицированные.

Вакцинированные могут быть инфицированы (маловероятно).
Смысл прививаться есть. Я бы сказал, что любой вакциной. Кроме саморазмножающегося Спутника .
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06.05.2021 13:02 Ответить
"Вакцинированные не заразны"

як саме Ви це встановили?
я маю на увазі те, що вакциновані так само можуть заражатися і заражати інших, як і усі

"Смысл прививаться есть"

коли закінчиться 3 фаза клінічних досліджень хоч однієї вакцини, тоді моя родина подумає над цим
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06.05.2021 13:06 Ответить
Як же не заразні, якшо тут чорним по білому: вакцина предотвратит тяжелое течение болезни? Чи вже хворі не заразні?
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06.05.2021 13:17 Ответить
А чем инфицированы-то могут быть?))) Им же вирус не вводят, потому как никто до сих пор его не выделил))) нашли какие-то пары РНК и говорят, что вот это вот из его шипа, а шоб найденная нами штука не проникала в клетки щас мы их вакциной заставим выделять особый белок. Так объясните, чем инфицируют вакцинированных. Вы как-то запутались в авторитетных показаниях на благо вакцинации
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06.05.2021 13:22 Ответить
Наконец-то товарищ сказал частично правду, которая с самого начала написана в разрешительных документах FDA на все вакцины - ничем распространению вируса они не мешают. Обещается только и только предотвращение тяжелой формы.
А теперь послушайте завывания на всех каналах - только вакцинация остановит распространение вируса, только вакцина чудотворная не дает ему передаваться дальше, только вакцинушка остановит эту напасть.

Но товарищ забыл рассказать - а насколько хватает вакцины? Хотя, в принципе, ему всё равно дальше будут пилиться деньги из бюджета или просто всех будут заставлять вакцинироваться за свои - всё равно мимо не пройдут
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06.05.2021 13:16 Ответить
Твой товарищ забыл прочитать статистику заболеваемости и смертности от ковида в Израиле. Но я помогу.
Latest News
May 5 (GMT)
Updates

70 new cases and 1 new death in Israel [source]

Вот по Украине.

May 6 (GMT)
Updates

6,038 new cases and 374 new deaths in Ukraine [source]
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06.05.2021 15:17 Ответить
На израильщине все ковид отделения позакрывали, за ненужностью.

А Вы, конечно, не вакцинируйтесь, это вредно.
Да, и Дарвин лошара!
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06.05.2021 15:35 Ответить
А чего тогда Израиль закрылся от всех, чему ему теперь бояться?
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06.05.2021 15:48 Ответить
За детей своих боятся. в Израиле вакцинировали только взрослых. Кроме того, они боятся людей, которые отказом от вакцинации, из своих организмов сделали биореакторы по выращиванию новых штаммов.
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06.05.2021 16:12 Ответить
Так новые штаммы, оказывается, растут в организмах непривившихся?) Подавайтесь на Нобелевскую Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 640
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06.05.2021 23:00 Ответить
Я пользуюсь советами умных людей. Но Вы к ним не относитесь.
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07.05.2021 10:28 Ответить
ЭЭЭЭй, Антипушка, ты умер от коронной болезни или офигевший от прививочки валяешься?))) Можем о статистике поговорить, о детях израильских)
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08.05.2021 02:52 Ответить
Ну, умный человек в 3 часа ночи или спит или предполагает, что спят другие. Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 6179
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08.05.2021 09:33 Ответить
Классика жанра. Сначала высказаться не по теме, а потом перейти на личности) мимо кассы)
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07.05.2021 11:27 Ответить
 
 