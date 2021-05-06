Коронавирус мутирует постоянно, а вакцина предотвращает тяжелое течение болезни, - врач-инфекционист Курпита
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Коронавирус будет постоянно мутировать, но COVID-19-вакцина предотвратит тяжелое течение болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита в эфире "Громадського".
"Мутации, происходящие сейчас с вирусом, приводят к тому, что создать критическую массу людей, которые бы были полностью защищены от вируса, не удастся. Основная задача вакцинации, которую перед собой ставят и США и другие страны - это предотвратить тяжелое течение заболевания. Мы сейчас точно понимаем, что вакцины, которые присутствуют на рынке, позволяют предотвращать не инфекцию, а тяжелое течение заболевания, а из-за этого вирус будет постоянно находиться в обществе до тех пор, пока не переболеют все люди", - сообщил Курпита.
По его словам, следует помнить, что вирусы мутируют постоянно и каждый раз коронавирус приносит новые сюрпризы.
"Больше всего сейчас говорят о трех штаммах вируса - это бразильский, британский и южно-африканский, у которых произошли мутации в шипе, что позволяет вирусу легче проникать в организм и быстрее передаваться от человека к человеку, а также избегать иммунного ответа", - подчеркнул Курпита.
Напомним, что в Украине за сутки, 5 мая, диагностировали 6038 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников.
Пожалуйста, подождите...
тобто вакциновані все одно заразні
Вакцинированные могут быть инфицированы (маловероятно).
Смысл прививаться есть. Я бы сказал, что любой вакциной. Кроме саморазмножающегося Спутника .
як саме Ви це встановили?
я маю на увазі те, що вакциновані так само можуть заражатися і заражати інших, як і усі
"Смысл прививаться есть"
коли закінчиться 3 фаза клінічних досліджень хоч однієї вакцини, тоді моя родина подумає над цим
А теперь послушайте завывания на всех каналах - только вакцинация остановит распространение вируса, только вакцина чудотворная не дает ему передаваться дальше, только вакцинушка остановит эту напасть.
Но товарищ забыл рассказать - а насколько хватает вакцины? Хотя, в принципе, ему всё равно дальше будут пилиться деньги из бюджета или просто всех будут заставлять вакцинироваться за свои - всё равно мимо не пройдут
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May 5 (GMT)
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70 new cases and 1 new death in Israel [source]
Вот по Украине.
May 6 (GMT)
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6,038 new cases and 374 new deaths in Ukraine [source]
А Вы, конечно, не вакцинируйтесь, это вредно.
Да, и Дарвин лошара!