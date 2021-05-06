Мы против действий России по дестабилизации в Украине, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о частичном отводе российских войск от границ Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал РФ прекратить агрессию в отношении Украины.

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"Силы РФ были отведены от границы Украины, но некоторые остаются. Мы наблюдаем за ситуацией очень тщательно. Есть жертвы на контактной линии, также кибератаки. Все это происходит каждый день. Мы против действий РФ по дестабилизации в Украине", - заявил он.