РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8485 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
634 3
Россия (91205) Блинкен (745)

Мы против действий России по дестабилизации в Украине, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Мы против действий России по дестабилизации в Украине, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о частичном отводе российских войск от границ Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал РФ прекратить агрессию в отношении Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен

"Силы РФ были отведены от границы Украины, но некоторые остаются. Мы наблюдаем за ситуацией очень тщательно. Есть жертвы на контактной линии, также кибератаки. Все это происходит каждый день. Мы против действий РФ по дестабилизации в Украине", - заявил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слово госсекретаря США очень много весит. Это не кукареканье старой Европы о глубокой озабоченности.
показать весь комментарий
06.05.2021 13:18 Ответить
надо убедить американский народ - шо нам надо больше помощи ,на уровне как минимум Израиля
показать весь комментарий
06.05.2021 13:18 Ответить
а мы против всего плохого и за все хорошее
показать весь комментарий
06.05.2021 14:33 Ответить
 
 