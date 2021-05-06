Ми проти дій Росії з дестабілізації в Україні, - Блінкен
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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про часткове відведення російських військ від кордонів України.
Про це він заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
Він закликав РФ припинити агресію щодо України.
"Сили РФ були відведені від кордону України, але деякі залишаються. Ми стежимо за ситуацією дуже ретельно. Є жертви на контактній лінії, також кібератаки. Все це відбувається щодня. Ми проти дій РФ з дестабілізації в Україні", - заявив він.
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Bor Moley
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Чинганчгук
показати весь коментар06.05.2021 13:18 Відповісти Мені подобається 0
roman qwerty 3b215af8
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