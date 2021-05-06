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Ми проти дій Росії з дестабілізації в Україні, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ми проти дій Росії з дестабілізації в Україні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про часткове відведення російських військ від кордонів України.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Він закликав РФ припинити агресію щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми цінуємо дружбу і партнерство з Україною, - Блінкен

"Сили РФ були відведені від кордону України, але деякі залишаються. Ми стежимо за ситуацією дуже ретельно. Є жертви на контактній лінії, також кібератаки. Все це відбувається щодня. Ми проти дій РФ з дестабілізації в Україні", - заявив він.

Автор: Наталя Джума
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Слово госсекретаря США очень много весит. Это не кукареканье старой Европы о глубокой озабоченности.
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06.05.2021 13:18 Відповісти
надо убедить американский народ - шо нам надо больше помощи ,на уровне как минимум Израиля
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06.05.2021 13:18 Відповісти
а мы против всего плохого и за все хорошее
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06.05.2021 14:33 Відповісти
 
 