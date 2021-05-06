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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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РФ очень быстро может начать агрессивные действия. Рассматриваем возможность укрепления сотрудничества с Украиной в вопросах безопасности, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ очень быстро может начать агрессивные действия. Рассматриваем возможность укрепления сотрудничества с Украиной в вопросах безопасности, - Блинкен

США поддерживают сдержанность Украины в вопросе противодействия российской агрессии.

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"РФ отвела некоторую часть войск, однако значительные силы остаются на границе с Украиной. РФ имеет способность за относительно короткое время агрессивно действовать, если она решит это делать. Мы наблюдаем (за действиями РФ- Ред.) , мы постоянно контактируем и я должен сказать, что я очень высоко ценю ту сдержанность, которую продемонстрировала Украина в рамках таких провокационных действий перед такой агрессией. Украина несет потери, есть регулярные жертвы, однако сдерживание, которое проявила Украина, реальное и высоко ценится. Украина не отвечает на те провокации, к которым прибегает РФ", - отметил Блинкен.

"Мы активно рассматриваем возможность усиления сотрудничества и помощи Украине относительно безопасности. Мы этот вопрос очень активно рассматриваем", - добавил Блинкен.

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Автор: Ірина Дашківська
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Хай Бог береже Україну і США!
Зє43🤡 - ганьба України.
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06.05.2021 14:18 Ответить
Зє43нелох🤡
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06.05.2021 14:29 Ответить
Если бы еще Явашвырок с его "фундаментальными идеями" под ногами не путался...
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06.05.2021 14:23 Ответить
Та ничё Россия не начнет. Зеля уже капитулировал и про все с )(уйлом добазарился.
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06.05.2021 14:24 Ответить
За поводом про співпрацю Блінкен вичавив з себе розуміючи що ОП президента України кубло агентів ФСБ.
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06.05.2021 17:55 Ответить
 
 