РФ очень быстро может начать агрессивные действия. Рассматриваем возможность укрепления сотрудничества с Украиной в вопросах безопасности, - Блинкен

США поддерживают сдержанность Украины в вопросе противодействия российской агрессии.

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"РФ отвела некоторую часть войск, однако значительные силы остаются на границе с Украиной. РФ имеет способность за относительно короткое время агрессивно действовать, если она решит это делать. Мы наблюдаем (за действиями РФ- Ред.) , мы постоянно контактируем и я должен сказать, что я очень высоко ценю ту сдержанность, которую продемонстрировала Украина в рамках таких провокационных действий перед такой агрессией. Украина несет потери, есть регулярные жертвы, однако сдерживание, которое проявила Украина, реальное и высоко ценится. Украина не отвечает на те провокации, к которым прибегает РФ", - отметил Блинкен.

"Мы активно рассматриваем возможность усиления сотрудничества и помощи Украине относительно безопасности. Мы этот вопрос очень активно рассматриваем", - добавил Блинкен.

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