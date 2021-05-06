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COVID-паспорта могут запустить в Украине до 1 июля, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

COVID-паспорта могут запустить в Украине до 1 июля, - Степанов

В Украине могут запустить COVID-паспорт уже до 1 июля. Он будет включать в себя данные о вакцинации, ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Документ о внедрении таких сертификатов разрабатывают с учетом требований Еврокомиссии и ВОЗ.

"Его цель - свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дия", - сообщили в Минздраве.

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До внедрения COVID-паспортов, украинцы, которым сделали две дозы прививки от коронавируса, могут получить по запросу и при необходимости предъявить при пересечении границы бумажное международное свидетельство о вакцинации. В Минздраве заверили, что он сейчас является действующим.

По словам Степанова, документ планируют разработать в кратчайшие сроки и он может заработать уже с 1 июля.

"Мы знаем, потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС", - сообщил министр здравоохранения.
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Топ комментарии
+6
опять ищет источник обогазения - на другую куртку не хватает?
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06.05.2021 14:13
+5
А вакцинацию, когда степашка запустит?
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06.05.2021 14:20
+4
Таки зелені іпануті на всю голову. Вакцинували мізер, а вже вихваляються паспортами.
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06.05.2021 14:17
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Правила форума Совет форумчан
кому их давать ?
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06.05.2021 14:13 Ответить
А как их сделать ?
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06.05.2021 14:14 Ответить
Куда их можно "запускать"?
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06.05.2021 14:26 Ответить
степашка спец по этому .... замутит без плоблем
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06.05.2021 14:26 Ответить
опять ищет источник обогазения - на другую куртку не хватает?
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06.05.2021 14:13 Ответить
Вспоминает свое типографское прошлое...
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06.05.2021 14:21 Ответить
А толку с этой книжечки, в которой не будет ни одной записи?
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06.05.2021 14:14 Ответить
Народні умільці наштампують тих книжечок з записами вагон. Туреччина з Ібіптом підтвердять.
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06.05.2021 14:20 Ответить
Скорее всего, это будет подвязано под Дiю и проверяться будет очень легко.
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06.05.2021 14:21 Ответить
Ветеренарный паспорт?
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06.05.2021 14:15 Ответить
Даже ветеринарный паспорт Украины дает больше прав, чем, к примеру, паспорт с курицей, выданный в Крыму, или похожие на паспорт бумажки ОРДЛО.
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06.05.2021 14:18 Ответить
Таки зелені іпануті на всю голову. Вакцинували мізер, а вже вихваляються паспортами.
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06.05.2021 14:17 Ответить
А могут и не запустить, какая разница...
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06.05.2021 14:20 Ответить
А вакцинацию, когда степашка запустит?
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06.05.2021 14:20 Ответить
а тем кто не собирается за кордон он ваще по барабану? )))
где есть справки - всегда есть умельцы
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06.05.2021 14:23 Ответить
т е путкешествовать у нас могут тольк опенсионеры?
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06.05.2021 14:24 Ответить
к тому же не всем вакцина подходит и рисковано для жизни колоть ради паспорта так что из за этого никуда не ездить? даже в инстркукции есть предостережения-"с осторожностью можно применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфарктах миокарда в анамнезе, ИШМ, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ хронической обструктивной болезни легких"
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06.05.2021 14:25 Ответить
А вакцинацию запустить слабо?!
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06.05.2021 14:26 Ответить
Вспомнился советский анекдот про "запустить"
Подходит к Хрущеву на ВДНХ мальчик:
- А мой папа говорит, что вы, запустили не только первый спутник, но и все сельское хозяйство
Хрущев
- Передай своему папе, что я сажаю не только кукурузу
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06.05.2021 14:30 Ответить
-Вот вам паспорт о вакцинанции.
-Так вакцинации же нет??
-Вакцинации нет,а паспорт есть COVID-паспорта могут запустить в Украине до 1 июля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4
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06.05.2021 14:27 Ответить
по сути - запрет на выезд в мягкой форме на случай военных действий. имхо
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06.05.2021 14:46 Ответить
похоже, ты застрял в брянских лесах в 41-ом
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06.05.2021 16:31 Ответить
Так в чём проблема напечатать 10 бумажек, то есть паспортов?
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06.05.2021 16:31 Ответить
Че в тех *паспортах* регистрировать то ? Отсутствие прививок? ( т к . Зебилы вакцину просто не закупили )...
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06.05.2021 21:16 Ответить
 
 