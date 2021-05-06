УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14976 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 805 25
вакцина (3528) карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

COVID-паспорти можуть запустити в Україні до 1 липня, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

COVID-паспорти можуть запустити в Україні до 1 липня, - Степанов

В Україні можуть запустити COVID-паспорт вже до 1 липня. Він буде містити дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Документ про впровадження таких сертифікатів розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ.

"Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку чи порталі "ДІЯ"", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

До впровадження ковідних сертифікатів українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати за їх запитом і за потреби пред'явлення при перетині державного кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним.

Також читайте: Україна технічно готова до запровадження COVID-паспортів, - Немчінов

За словами Степанова, документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня.

"Ми знаємо, потенційно дані будуть вносити в ковідні сертифікати в європейських країнах, навколо чого триває дискусія. Моє бачення - нам потрібно давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований із сертифікатами ЄС", - повідомив міністр охорони здоров'я .

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
опять ищет источник обогазения - на другую куртку не хватает?
показати весь коментар
06.05.2021 14:13
+5
А вакцинацию, когда степашка запустит?
показати весь коментар
06.05.2021 14:20
+4
Таки зелені іпануті на всю голову. Вакцинували мізер, а вже вихваляються паспортами.
показати весь коментар
06.05.2021 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кому их давать ?
показати весь коментар
06.05.2021 14:13 Відповісти
А как их сделать ?
показати весь коментар
06.05.2021 14:14 Відповісти
Куда их можно "запускать"?
показати весь коментар
06.05.2021 14:26 Відповісти
степашка спец по этому .... замутит без плоблем
показати весь коментар
06.05.2021 14:26 Відповісти
опять ищет источник обогазения - на другую куртку не хватает?
показати весь коментар
06.05.2021 14:13 Відповісти
Вспоминает свое типографское прошлое...
показати весь коментар
06.05.2021 14:21 Відповісти
А толку с этой книжечки, в которой не будет ни одной записи?
показати весь коментар
06.05.2021 14:14 Відповісти
Народні умільці наштампують тих книжечок з записами вагон. Туреччина з Ібіптом підтвердять.
показати весь коментар
06.05.2021 14:20 Відповісти
Скорее всего, это будет подвязано под Дiю и проверяться будет очень легко.
показати весь коментар
06.05.2021 14:21 Відповісти
Ветеренарный паспорт?
показати весь коментар
06.05.2021 14:15 Відповісти
Даже ветеринарный паспорт Украины дает больше прав, чем, к примеру, паспорт с курицей, выданный в Крыму, или похожие на паспорт бумажки ОРДЛО.
показати весь коментар
06.05.2021 14:18 Відповісти
Таки зелені іпануті на всю голову. Вакцинували мізер, а вже вихваляються паспортами.
показати весь коментар
06.05.2021 14:17 Відповісти
А могут и не запустить, какая разница...
показати весь коментар
06.05.2021 14:20 Відповісти
А вакцинацию, когда степашка запустит?
показати весь коментар
06.05.2021 14:20 Відповісти
а тем кто не собирается за кордон он ваще по барабану? )))
где есть справки - всегда есть умельцы
показати весь коментар
06.05.2021 14:23 Відповісти
т е путкешествовать у нас могут тольк опенсионеры?
показати весь коментар
06.05.2021 14:24 Відповісти
к тому же не всем вакцина подходит и рисковано для жизни колоть ради паспорта так что из за этого никуда не ездить? даже в инстркукции есть предостережения-"с осторожностью можно применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфарктах миокарда в анамнезе, ИШМ, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ хронической обструктивной болезни легких"
показати весь коментар
06.05.2021 14:25 Відповісти
А вакцинацию запустить слабо?!
показати весь коментар
06.05.2021 14:26 Відповісти
Вспомнился советский анекдот про "запустить"
Подходит к Хрущеву на ВДНХ мальчик:
- А мой папа говорит, что вы, запустили не только первый спутник, но и все сельское хозяйство
Хрущев
- Передай своему папе, что я сажаю не только кукурузу
показати весь коментар
06.05.2021 14:30 Відповісти
-Вот вам паспорт о вакцинанции.
-Так вакцинации же нет??
-Вакцинации нет,а паспорт есть COVID-паспорта могут запустить в Украине до 1 июля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4
показати весь коментар
06.05.2021 14:27 Відповісти
по сути - запрет на выезд в мягкой форме на случай военных действий. имхо
показати весь коментар
06.05.2021 14:46 Відповісти
похоже, ты застрял в брянских лесах в 41-ом
показати весь коментар
06.05.2021 16:31 Відповісти
Так в чём проблема напечатать 10 бумажек, то есть паспортов?
показати весь коментар
06.05.2021 16:31 Відповісти
Че в тех *паспортах* регистрировать то ? Отсутствие прививок? ( т к . Зебилы вакцину просто не закупили )...
показати весь коментар
06.05.2021 21:16 Відповісти
 
 