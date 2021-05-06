Україна технічно готова до запровадження COVID-паспортів, - Немчінов

Україна технічно готова до запровадження паспортів вакцинації для подорожей. Нині уряд очікує рішення Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Щодо паспортів вакцинації або імунних паспортів…Ми технічно готові до їхнього запровадження. Ми чекаємо на рішення Європейського Союзу - для того, щоби повністю синхронізуватися з ними", - сказав Немчінов.

Він додав, що Україна готова робити документи як в електронному або паперовому вигляді, так і у форматі QR-кодів.

За його словами, завдяки базі, яку напрацювали міністерства цифрової трансформації та МОЗ, уряд готовий до запровадження як паспортів вакцинації, так і імунних паспортів.

Міністр додав, що імунні паспорти, на відміну від паспортів вакцинації, містять інформацію про наявність антитіл у людини на певний період, після подолання коронавірусу. Після рішення ЄС щодо цих "паспортів" Україна зможе запровадити відповідні документи "доволі швидко".

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