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Україна технічно готова до запровадження COVID-паспортів, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна технічно готова до запровадження COVID-паспортів, - Немчінов

Україна технічно готова до запровадження паспортів вакцинації для подорожей. Нині уряд очікує рішення Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Щодо паспортів вакцинації або імунних паспортів…Ми технічно готові до їхнього запровадження. Ми чекаємо на рішення Європейського Союзу - для того, щоби повністю синхронізуватися з ними", - сказав Немчінов.

Він додав, що Україна готова робити документи як в електронному або паперовому вигляді, так і у форматі QR-кодів.

За його словами, завдяки базі, яку напрацювали міністерства цифрової трансформації та МОЗ, уряд готовий до запровадження як паспортів вакцинації, так і імунних паспортів.

Міністр додав, що імунні паспорти, на відміну від паспортів вакцинації, містять інформацію про наявність антитіл у людини на певний період, після подолання коронавірусу. Після рішення ЄС щодо цих "паспортів" Україна зможе запровадити відповідні документи "доволі швидко".

Також читайте: Держприкордонслужба готова до впровадження паспортів вакцинації: Це світова перспектива найближчих місяців

Автор: Наталя Джума
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А шо там готовиться - пустые бланки раздавать.
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06.05.2021 12:03 Відповісти
Ну да, бумажки выдавать это не вакцинацию проводить. К этому они готовы.
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06.05.2021 12:08 Відповісти
Які бумажкі ? Тільки в "Дія" .
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06.05.2021 13:47 Відповісти
Если нынешними темпами проводить вакцинацию в Украине и дальше, то за необходимых нам двадцать лет бланки паспортов несколько раз поменяются.
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06.05.2021 12:12 Відповісти
колоть нечего, а паспорта есть)
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06.05.2021 12:29 Відповісти
ЛОХИ должны сидеть дома! А не по БЕЗвизам шастать ~ Чо не понятного?
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06.05.2021 12:29 Відповісти
цифрове рабство в дії, аусвайс для ундерменшів.
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06.05.2021 12:38 Відповісти
Це має бути в додатку "Дія" . В смартфоні . Так найзручніше .
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06.05.2021 13:45 Відповісти
Я признаю только один паспорт. А этот мусор пусть себе оставят.
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06.05.2021 15:47 Відповісти
 
 