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Украина технически готова к введению COVID-паспортов, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина технически готова к введению COVID-паспортов, - Немчинов

Украина технически готова к введению паспортов вакцинации для путешествий. Сейчас правительство ожидает решения Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Относительно паспортов вакцинации или иммунных паспортов...Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза - для того, чтобы полностью синхронизироваться с ними", - сказал Немчинов.

Он добавил, что Украина готова делать документы как в электронном или бумажном виде, так и в формате QR-кодов.

По его словам, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово к введению как паспортов вакцинации, так и иммунных паспортов. 

Министр добавил, что иммунные паспорта, в отличие от паспортов вакцинации, содержат информацию о наличии антител у человека на определенный период, после преодоления коронавируса. После решения ЕС по этим "паспортам" Украина сможет ввести соответствующие документы "достаточно быстро".

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Автор: Богдан Гуньковський
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А шо там готовиться - пустые бланки раздавать.
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06.05.2021 12:03 Ответить
Ну да, бумажки выдавать это не вакцинацию проводить. К этому они готовы.
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06.05.2021 12:08 Ответить
Які бумажкі ? Тільки в "Дія" .
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06.05.2021 13:47 Ответить
Если нынешними темпами проводить вакцинацию в Украине и дальше, то за необходимых нам двадцать лет бланки паспортов несколько раз поменяются.
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06.05.2021 12:12 Ответить
колоть нечего, а паспорта есть)
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06.05.2021 12:29 Ответить
ЛОХИ должны сидеть дома! А не по БЕЗвизам шастать ~ Чо не понятного?
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06.05.2021 12:29 Ответить
цифрове рабство в дії, аусвайс для ундерменшів.
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06.05.2021 12:38 Ответить
Це має бути в додатку "Дія" . В смартфоні . Так найзручніше .
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06.05.2021 13:45 Ответить
Я признаю только один паспорт. А этот мусор пусть себе оставят.
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06.05.2021 15:47 Ответить
 
 