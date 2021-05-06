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Через неделю из "красной" зоны карантина могут выйти все регионы, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Общество

Через неделю из

Через неделю в Украине из "красной" зоны карантина могут выйти все области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"В ближайшее время комиссия по ТЭБ и ЧС выведет из "красной" зоны Запорожскую и Полтавскую области. Таким образом, в "красной" зоне останется только Сумская область. Мы ожидаем, что через неделю в Украине не будет "красных" регионов", - отметил он.

В то же время, Ганиченко заявил, что в Харьковской области, где загружено 82% реанимационных коек, сохраняется высокий риск коллапса медицинской системы.

Ганиченко добавил, что появляются признаки потенциального выхода страны в "зеленый" уровень, однако говорить об этом еще рано.

"В Винницкой области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уже составляет менее 50% эпидпорога, в Киеве коэффициент выявления менее 5%. Страна перейдет в "зеленую" зону, когда в половине областей будет менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент выявления по всей стране будет менее 5%", - объяснил он.

В Украине продолжается разгрузка медицинской системы (количество пациентов сокращается на 15% в неделю) и спад заболеваемости. Однако резкий спад выявленных случаев и среднесуточного количества летальных случаев может быть связан с длительными выходными.

При этом Украина по-прежнему на первых-вторых местах среди наиболее критических стран Европы по показателю смертности, уровню тестирования и коэффициенту выявления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен почти в 4 раза, - KSE

Автор: Богдан Гуньковський
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а еще через неделю- опять пик
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06.05.2021 15:08 Ответить
Сегодня Украина находится в первых местах в мире по суточной смертности от ковида и на последних по темпам вакцинации, поэтому даешь всем регионам зеленую зону!
Зеленые клоуны у власти победили ковид, все в зеленую зону, хуже не будет!
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06.05.2021 15:11 Ответить
Через неделю из "красной" зоны карантина могут выйти все регионы, - KSE - Цензор.НЕТ 3360
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06.05.2021 15:11 Ответить
Сколько фирмочек развелось и никто ни за что не отвечает, рай Через тиждень із "червоної" зони карантину можуть вийти всі регіони, - KSE - Цензор.НЕТ 5075
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06.05.2021 15:57 Ответить
зонами крутят, как цыган солнцем
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06.05.2021 16:25 Ответить
А можно подробнее рассказать смысл этих красных зон и карантина вообще? Если орали - Порох на войне зарабатывает, то тут к войне еще и клондайк -карантин! Дебильный, кастрированый ,непонятный карантин. Толпы людей повсюду и заболеваемость падает....в нужный момент, закрыты ХОРЕКА, мелкие магазины и неугодный средний бизнес. ЭПИК, всунувши в стелажи пару пачек вискаса, буханку хлеба и пачку презервативов , учитывая негодования прошлого года, подстроившись под принятые ими же условия молотит как маслобойня с липовыми проверками температуры на входе. А главное! ЗЕРО по вакцинации! БИНГО!
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06.05.2021 16:42 Ответить
 
 