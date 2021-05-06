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Через тиждень із "червоної" зони карантину можуть вийти всі регіони, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Через тиждень із

Через тиждень в Україні з "червоної" зони карантину можуть вийти всі області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Найближчим часом комісія з ТЕБ і НС виведе з "червоної" зони Запорізьку та Полтавську області. Отже, в "червоній" зоні залишиться тільки Сумська область. Ми очікуємо, що через тиждень в Україні не буде "червоних" регіонів", - сказав він.

Водночас Ганиченко заявив, що в Харківській області, де завантажені 82% реанімаційних ліжок, зберігається високий ризик колапсу медичної системи.

Ганиченко додав, що з'являються ознаки потенційного виходу країни в "зелений" рівень, проте говорити про це ще зарано.

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"У Вінницькій області показник захворюваності на грип та ГРВІ вже становить менш ніж 50% епідпорогу, в Києві коефіцієнт виявлення менший за 5%. Країна перейде в "зелену" зону, коли в половині областей буде менш ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ і коефіцієнт виявлення в усій країні буде менший за 5%", - пояснив він.

В Україні триває розвантаження медичної системи (кількість пацієнтів скорочується на 15% на тиждень) і спад захворюваності. Проте різкий спад виявлених випадків і середньодобової кількості летальних випадків може бути пов'язаний із тривалими вихідними.

При цьому Україна все ще на перших-других місцях серед найбільш критичних країн Європи за показником смертності, рівнем тестування і коефіцієнтом виявлення.

Автор: Наталя Джума
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а еще через неделю- опять пик
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06.05.2021 15:08 Відповісти
Сегодня Украина находится в первых местах в мире по суточной смертности от ковида и на последних по темпам вакцинации, поэтому даешь всем регионам зеленую зону!
Зеленые клоуны у власти победили ковид, все в зеленую зону, хуже не будет!
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06.05.2021 15:11 Відповісти
Через неделю из "красной" зоны карантина могут выйти все регионы, - KSE - Цензор.НЕТ 3360
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06.05.2021 15:11 Відповісти
Сколько фирмочек развелось и никто ни за что не отвечает, рай Через тиждень із "червоної" зони карантину можуть вийти всі регіони, - KSE - Цензор.НЕТ 5075
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06.05.2021 15:57 Відповісти
зонами крутят, как цыган солнцем
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06.05.2021 16:25 Відповісти
А можно подробнее рассказать смысл этих красных зон и карантина вообще? Если орали - Порох на войне зарабатывает, то тут к войне еще и клондайк -карантин! Дебильный, кастрированый ,непонятный карантин. Толпы людей повсюду и заболеваемость падает....в нужный момент, закрыты ХОРЕКА, мелкие магазины и неугодный средний бизнес. ЭПИК, всунувши в стелажи пару пачек вискаса, буханку хлеба и пачку презервативов , учитывая негодования прошлого года, подстроившись под принятые ими же условия молотит как маслобойня с липовыми проверками температуры на входе. А главное! ЗЕРО по вакцинации! БИНГО!
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06.05.2021 16:42 Відповісти
 
 