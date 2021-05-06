Блинкен и Нуланд провели встречу с мэром Киева Кличко, - СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщили осведомленные с ситуацией источники.

Встреча была неофициальной.

Кличко знаком с Нуланд со времен Евромайдана. Во время акций протеста Виктория Нуланд посещала Киев. Тогда она занимала должность помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.

В частности, Нуланд встречалась с тогдашними оппозиционерами Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком в захваченном доме профсоюзов.

Блинкен и Нуланд прибыли в Украину вчера вечером, а сегодня провели ряд встреч с представителями украинской власти и главой ПЦУ Епифанием. Первыми с почетными гостями встретились депутаты. После этого с Блинкеном вели переговоры президент Украины и глава его Офиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о встрече Блинкена с главами фракций ВР: Американская сторона подняла вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела "ПриватБанка"