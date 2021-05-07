Блінкен і Нуланд провели зустріч з мером Києва Кличком, - ЗМІ
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Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і його заступницею Вікторією Нуланд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомили обізнані з ситуацією джерела.
Зустріч була неофіційною.
Кличко знайомий з Нуланд із часів Євромайдану. Під час акцій протесту Вікторія Нуланд відвідувала Київ. Тоді вона обіймала посаду помічника Державного секретаря США у справах Європи і Євразії.
Зокрема, Нуланд зустрічалася з тодішніми опозиціонерами Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком і Олегом Тягнибоком у захопленому будинку профспілок.
Блінкен і Нуланд прибули в Україну вчора ввечері, а сьогодні провели низку зустрічей з представниками української влади і главою ПЦУ Епіфанієм. Першими з почесними гостями зустрілися депутати. Після цього з Блінкеном вели переговори президент України і глава його Офісу.
Будь ласка, зачекайте...
Та он по утрам самостоятельно туфли не может найти!
Зе-нарик должен гордиться:
Блинкен его считает более важной персоной, чем Кличко... (не намного)
а у же потом с падлой....
Муть и жалость на Банковой. Разбор визита Блинкена в Киев 6 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Визит Энтони Блинкена в Украину: жёсткая инспекция и униженное достоинство…
6 мая в Украину приехал госсекретарь США Энтони Блинкен и его недавно назначенная заместительница, хорошо знакомая Украине Виктория Нуланд.
Об этом говорится в статье эксперта-международника Илии Кусы и Юлии Темник в статье для издания «Хвиля».
6 мая в Украину приехал госсекретарь США Энтони Блинкен и его недавно назначенная заместительница, хорошо знакомая Украине Виктория Нуланд. Как обычно, приезд высокопоставленного чиновника из США вызвал ажиотаж в прессе и бурные дискуссии о том, как стратегичны стратегические отношения США и Украины.
Визит продлился по сути полдня. Блинкен встретился с Дмитрием Кулебой, затем спустя полчаса принял участие в памятных мероприятиях у Михайловского собора, где увиделся с главой Православной церкви Украины Епифанием, и почтил память погибших украинских военнослужащих.
Затем должна была состояться встреча с Денисом Шмыгалем, но вместо неё госсекретарь увиделся с руководством парламентских фракций. Там произошёл конфуз: сразу после встречи экс-президент Пётр Порошенко поспешил сообщить, что у него лично якобы была «более чем часовая встреча» с Блинкеном. Особый акцент сделали на том, что беседа прошла ещё до переговоров Блинкена с Владимиром Зеленским.
Мотивация Порошенко и его политической силы вполне объяснима: они захотели создать видимость, что они самые-самые прозападные, а значит имеют некие эксклюзивные связи с новой администрацией в Вашингтоне. Их коллеги из «Слуги народа» не среагировали вовремя на эти заявления Порошенко, и вообще весьма пассивно вели себя во время визита. В итоге проиграли коммуникационную битву: в прессу полетели месседжи с унизительным подтекстом в стиле «Блинкен встретился с Порошенко до встречи с Зеленским».
На самом деле, никакой отдельной встречи Порошенко-Блинкена не было, они виделись в рамках переговоров госсекретаря с руководителями фракций.
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Как всегда, один из главных вопросов, которые циркулировал в СМИ накануне визита - зачем Энтони Блинкен приехал в Украину?
согласна американская газета New York Times.
Блинкен приступил к «порке» Зеленского
Выступление Владимира Зеленского было слабым, президент выглядел уставшим и потерянным, тщательно искал нужные слова, а речь больше походила на отчёт перед инспекционной комиссией. Сама пресс-конференция была организована очень странным образом: делегации сидели за длинным столом переговоров, и отвечали на вопросы журналистов, повернувшись к ним лицом. Почему выбрали именно такой формат - неизвестно. Но предположим, что американская делегация, приехав к Зеленскому и отчитав его за неудачи и провалы, демонстративно отказалась от классического пресс-брифинга, и президенту Украины пришлось импровизировать, и краткое резюме переговоров впихнуть в самое начало общения с журналистами.
В отдельных местах, Владимир Зеленский явно волновался, а вся его речь и ответы на вопросы журналистов выглядела как оправдание перед Блинкеном, и имела ярко выраженный защитный характер. Иногда, госсекретарь даже лучше и выразительнее отвечал на вопросы об Украине, чем сам президент Украины. Вопросы, заданные телеканалом BBC, о Рудольфе Джулиани и «Нафтогазе», Зеленский и Блинкен проигнорировали, и с темы съехали.
опубликовал данные о поддержке со стороны Соединённых Штатов, среди прочего напомнив, что за 7 лет Вашингтон предоставил Украине помощи на $ 4,6 млрд, а также три государственных займа по $ 1 млрд каждый.
Поэтому, недавние кадровые изменения в НАК «Нафтогаз» и Укроборонпроме вызвали негативную реакцию Белого Дома, и побудили превратить визит Блинкена в полу-публичный жёсткий разбор полётов, эффект от которого был виден невооружённым глазом на пресс-конференции.
США снова выставили Украине те же самые требования, что и раньше, и недвусмысленно намекнули на то, что от их выполнения зависит хорошее отношение Вашингтона и всякие приятные штуки, которые хотят в ОП, например визит Джо Байдена в Киев на 30-летие независимости и заседание Крымской платформы, выражение поддержки насчёт НАТО или прогресс на переговорах с МВФ. Требования эти нам знакомы: ослабить национальные олигархические группы (особенно те, с которыми нельзя договориться), усилить надзор за госструктурами через изменения судебной системы, вернуть доминирующую роль прозападных структур типа НАБУ, САП, НАЗК и Антикоррупционного суда, не вмешиваться в назначения руководства ключевых госкорпораций, облегчить доступ на рынок транснациональных компаний.
Все эти изменения, подающиеся под соусом «институциональных реформ», призваны, прежде всего, создать, по мнению их авторов, предсказуемую и управляемую среду, через которую Штатам будет легче продвигать свои интересы в регионе и противодействия конкурентному влиянию (франко-германскому, российскому, китайскому, турецкому и т. д.). Конечно, Украина может использовать некоторые из этих реформ в своих интересах и адаптировать их под национальные проекты и планы, чтобы развиваться, а не просто скатываться в тупую зависимость. К сожалению, пока что, всё выглядит именно как последнее.
комментариях британскому BBC, Энтони Блинкен снова повторил слова Байдена о том, что США нацелены на «стабильные и предсказуемые отношения с Россией», и пригрозил Москве отвечать на её враждебные действия. Другими словами, на встрече G7 страны решили не предпринимать никаких конфронтационных действий во отношении РФ, а Блинкен хотел заручиться поддержкой союзников перед грядущим диалогом с Путиным, который анонсировал Байден, и о котором напомнил госсекретарь США, когда повторял за президентом про предсказуемость и стабильность отношений с Москвой.
Интересно, что во время визита Блинкена в Лондон и накануне поездки в Украину, администрация Джо Байдена впервые озвучила предварительную дату встречи с Путиным - 15-16 июня в одной из европейских столиц. А сам президент США заявил, что «надеется и ожидает» встречи с российским лидером во время поездки в Европу в середине июня, когда состоится саммит «Большой семёрки». Это не совпадение, и может указывать на намерение США «сверить часы» с руководством Украины перед этим саммитом. Например, сообщить президенту Зеленскому, что Байден твёрдо намерен увидеться с Путиным, и что Киеву не стоит обострять ситуацию и совершать резкие манёвры, пока беседа не состоится. Кроме того, Штатам важно обсудить с Украиной чувствительные моменты, связанные с оккупированными территориями, чтобы учитывать позицию Киева, когда речь зайдёт о конфликте.
Опасность для Украины заключается в том, что США могут договориться с Россией об Украине за её спиной. Администрация Байдена явно нацелена на диалог с РФ, о чём мы в Институте будущего писали ещё в январе этого года. Россия для Байдена не является смертельной угрозой №1, они больше интересуются соперничеством с Китаем и урегулированием национальных проблем.
Украина не является одной из топовых тем внешней политики США, а соответственно в Вашингтоне не питают никакого пиетета по отношению к украинским проблемам, продолжая рассматривать нас лишь как часть их формирующейся российской стратегии, буферную зону, которую можно использовать для сдерживания РФ в защите настоящих партнёров в Восточной Европе - Польши, Румынии, Балтии. Получается, что чем больше США недовольны Украиной, тем меньше у них желания впрягаться за Украину за счёт своих интересов. А значит, грядущие переговоры Байдена-Путина имеют риск обернуться для нас не лучшим образом.
Безусловно, речь не идёт о том, что Байден «сольёт» Украину и отдаст её под контроль России, или же полностью прекратит поддержку Киева. В конце концов, для глобальной повестки США минимальная поддержка Украины необходима просто, чтобы держать руку на пульсе, следить за действиями Москвы и сдерживать её аппетиты в важном для Штатов регионе (в котором Украина сама по себе им неинтересна), а в случае чего - отвлекать Кремль, заставляя его тратить больше ресурсов на это направление.
Вместе с тем эти цели не предполагают военно-политического разгрома России или свержения её действующей власти. Байдену нуж