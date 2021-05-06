Зеленский подписал закон о создании Национальной премии имени Бориса Патона
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственных наградах Украины № 1399-IX, принятый Верховной Радой 15 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Этот документ переименовывает государственную премию Украины в области науки и техники в национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого", – отметили в релизе.
Законом вводится новая номинация государственной премии Украины в области образования – профессиональное предвысшее образование.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.
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Что то слышал, что он - типа Калашникова - внедрение ворованного.
Для внедрения наворованного промышленным шпионажем раздувается имя верного совку члена.
За "создание" премії сміливо можна давати (присуджувати) премію! Треба тальки знати автора цього витвору- створення премії... Бо, насправді, премію можна тільки заснувати, закласти, установити, запровадити (російською- учредить, учреждать). Але, якщо "какая разница", то...