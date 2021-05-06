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Патон (27) премия (469)

Зеленский подписал закон о создании Национальной премии имени Бориса Патона

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский подписал закон о создании Национальной премии имени Бориса Патона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственных наградах Украины № 1399-IX, принятый Верховной Радой 15 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот документ переименовывает государственную премию Украины в области науки и техники в национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого", – отметили в релизе.

Законом вводится новая номинация государственной премии Украины в области образования – профессиональное предвысшее образование.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Читайте также: Академия наук обратилась в мэрию Киева с инициативой переименовать бульвар Дружбы народов в столице в бульвар Патона

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Совок аж прет...
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06.05.2021 20:14
+6
Лучше имени Кивы
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06.05.2021 20:58
+4
Интересно, потерпевший вiслюк сможет без суфлёра рассказать, кто такой Борис Патон? (Вопрос риторический, если шо).
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06.05.2021 20:17
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Совок аж прет...
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06.05.2021 20:14 Ответить
Потім перейменуємо цю премію в премію генерала Паттона.
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06.05.2021 20:41 Ответить
Лучше имени Кивы
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06.05.2021 20:58 Ответить
Патена
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06.05.2021 21:15 Ответить
Навіщо? Чим вже тобі Патон не вгодив?
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06.05.2021 23:43 Ответить
Сварщиков будут награждать! лутших! Зеленский подписал закон про создание Национальной премии имени Бориса Патона - Цензор.НЕТ 7587
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06.05.2021 20:16 Ответить
Интересно, потерпевший вiслюк сможет без суфлёра рассказать, кто такой Борис Патон? (Вопрос риторический, если шо).
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06.05.2021 20:17 Ответить
почему то не люблю и не верю я этому Патону.
Что то слышал, что он - типа Калашникова - внедрение ворованного.
Для внедрения наворованного промышленным шпионажем раздувается имя верного совку члена.
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06.05.2021 20:18 Ответить
он больше на авторитете отца был.. Зеленский подписал закон про создание Национальной премии имени Бориса Патона - Цензор.НЕТ 7060
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06.05.2021 20:30 Ответить
Тебя это тоже касается.
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06.05.2021 20:23 Ответить
Способный думать совком не является. Это фундаментальное отличие от человека от совка и всего остального. Зедодики(зебобики) мыслить не умеют думать и не желают этому учиться. Паталогически. Что по сути и делает их тупыми совками. Пусть и с айфонами.
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06.05.2021 20:27 Ответить
Да что с тобой говорить, у тебя даже имени нет, одна кликуха паганая.
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06.05.2021 21:57 Ответить
Ультрасовременный "руководитель" оказался насквозь тупым совком в самом худшем его проявлении. Кроме опилок, в его голове остались урывки программы "Время" и "Прожектор перестройки". Эпизодически они у него мелькают перед глазами и новый "лидер всех времен и народов" разрождается очередным идиотизмом, который блестяще реализует на практике. Ругая совков зебобики в реальности остались такими же совками. Как по мне, это очень иронично.
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06.05.2021 20:33 Ответить
Патона - могільщик української науки.
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06.05.2021 21:16 Ответить
Патона - могільщика української науки.
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06.05.2021 21:18 Ответить
Ківа перший кандидат на премію.
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06.05.2021 21:19 Ответить
Науковий титан Ківа, лівою рукою написав дисертацію, бо права права весь час "поправляла член".
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06.05.2021 21:24 Ответить
Скоро зеленському доведеться нову медаль заснувати: "За відвагу при викраденні судді чауса" трьох ступенів. Чаусу посмертно першого ступеня.
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06.05.2021 21:50 Ответить
"Зеленский подписал закон о создании Национальной премии..."
За "создание" премії сміливо можна давати (присуджувати) премію! Треба тальки знати автора цього витвору- створення премії... Бо, насправді, премію можна тільки заснувати, закласти, установити, запровадити (російською- учредить, учреждать). Але, якщо "какая разница", то...
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06.05.2021 22:29 Ответить
 
 