Мобильные группы по противодействию домашнему насилию заработали на Львовщине, - Нацполиция
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6 мая на территории Червоноградского и Дрогобычского районов (Львовская обл.) заработали две мобильные группы реагирования на факты совершения домашнего насилия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовской области.
"Главные задачи таких групп - противодействие и предотвращение домашнего насилия во всех его проявлениях, информирование пострадавших от насилия об их правах и социальных услугах, которыми они могут воспользоваться, вынесение срочных запретительных предписаний, привлечение обидчиков к административной или уголовной ответственности, проведения профилактической работы с обидчиками и превентивной работы и тому подобное", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что первые мобильные группы реагирования на домашнее насилие на территории области были созданы во Львове 26 ноября 2019 года.
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"Парень, защищаясь от нападения шестерых нетрезвых сверстников, ножом травмировал одного из них (...) Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест." Источник: https://censor.net/ru/p3263619
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