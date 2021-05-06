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Львовщина (2681) насилие (364)

Мобильные группы по противодействию домашнему насилию заработали на Львовщине, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мобильные группы по противодействию домашнему насилию заработали на Львовщине, - Нацполиция

6 мая на территории Червоноградского и Дрогобычского районов (Львовская обл.) заработали две мобильные группы реагирования на факты совершения домашнего насилия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовской области.

"Главные задачи таких групп - противодействие и предотвращение домашнего насилия во всех его проявлениях, информирование пострадавших от насилия об их правах и социальных услугах, которыми они могут воспользоваться, вынесение срочных запретительных предписаний, привлечение обидчиков к административной или уголовной ответственности, проведения профилактической работы с обидчиками и превентивной работы и тому подобное", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что первые мобильные группы реагирования на домашнее насилие на территории области были созданы во Львове 26 ноября 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противодействие домашнему насилию будет приоритетом работы прокуратуры в 2021 году, - Венедиктова. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Ага. А потім стаття про перевищення необхідної оборони.

"Парень, защищаясь от нападения шестерых нетрезвых сверстников, ножом травмировал одного из них (...) Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест." Источник: https://censor.net/ru/p3263619

"Закон - як дишло: куди повернув - туди й вишло"
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06.05.2021 22:16 Ответить
С точки зрения виновников - будут совать свой нос куда не просят. А кто будет заявление сочинять? Интересно как то придумано.
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06.05.2021 23:18 Ответить
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:50 Ответить
 
 