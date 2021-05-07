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Мобільні групи з протидії домашньому насильству запрацювали на Львівщині, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мобільні групи з протидії домашньому насильству запрацювали на Львівщині, - Нацполіція

6 травня на території Червоноградського і Дрогобицького районів (Львівська обл.) запрацювали дві мобільні групи реагування на факти вчинення домашнього насильства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Львівської області.

"Головні завдання таких груп - протидія і запобігання домашньому насильству у всіх його проявах, інформування постраждалих від насильства про їхні права та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, винесення термінових заборонних приписів, притягнення кривдників до адміністративної або кримінальної відповідальності, проведення профілактичної роботи з кривдниками і превентивної роботи тощо", - сказано в повідомленні.

У ньому також наголошується, що перші мобільні групи реагування на домашнє насильство на території області були створені у Львові 26 листопада 2019 року.

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Ага. А потім стаття про перевищення необхідної оборони.

"Парень, защищаясь от нападения шестерых нетрезвых сверстников, ножом травмировал одного из них (...) Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест." Источник: https://censor.net/ru/p3263619

"Закон - як дишло: куди повернув - туди й вишло"
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06.05.2021 22:16 Відповісти
С точки зрения виновников - будут совать свой нос куда не просят. А кто будет заявление сочинять? Интересно как то придумано.
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06.05.2021 23:18 Відповісти
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:50 Відповісти
 
 