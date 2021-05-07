Мобільні групи з протидії домашньому насильству запрацювали на Львівщині, - Нацполіція

6 травня на території Червоноградського і Дрогобицького районів (Львівська обл.) запрацювали дві мобільні групи реагування на факти вчинення домашнього насильства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Львівської області.

"Головні завдання таких груп - протидія і запобігання домашньому насильству у всіх його проявах, інформування постраждалих від насильства про їхні права та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, винесення термінових заборонних приписів, притягнення кривдників до адміністративної або кримінальної відповідальності, проведення профілактичної роботи з кривдниками і превентивної роботи тощо", - сказано в повідомленні.

У ньому також наголошується, що перші мобільні групи реагування на домашнє насильство на території області були створені у Львові 26 листопада 2019 року.

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