Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток"
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6 мая в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".
"Сегодня, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
На обстрелы российско-оккупационных войск был открыт ответный огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
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(Невідомий автор)-