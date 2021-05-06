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Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ

6 мая в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".

"Сегодня, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск был открыт ответный огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 мая в зоне ООС погиб воин 93-й ОМБр Дмитрий Товчигречка. ФОТО

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ Восток 01

Автор: Володимир Янченко
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Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 6762
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06.05.2021 22:59 Ответить
Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9800
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06.05.2021 23:01 Ответить
Зєлєнского помічники обдурили. Стріляють снайпери кацапські. І стріляють результативно. Збережи, Господи, українських воїнів.
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06.05.2021 23:15 Ответить
теперь чтобы Зебила не расстраивать и не разрушать его реноме мироносца, в сводках остались одни смертельные ранения
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07.05.2021 01:48 Ответить

___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-
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07.05.2021 03:28 Ответить
капец , отвкетка не?
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07.05.2021 04:25 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5712
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07.05.2021 07:56 Ответить
 
 