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Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов

"Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом в эфире канала "Украина 24" 6 мая заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что такие сертификаты постараются сделать совместимыми не только с теми, которые будут выдавать в странах Евросоюза, но и в других государствах.

"Все данные будут полностью защищены. Это данные из нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от пожеланий того или иного гражданина.(...) Они полностью защищены, потому что все это будет содержаться в электронном виде. Если надо будет распечатать, будет сгенерирован QR-код, в котором будут зашифрованы все эти данные", – сказал Степанов.

На уточняющий вопрос ведущей, можно ли будет подделать такие сертфикаты, Степанов ответил: "Подделать – нет. То, в чем нас убеждают специалисты – что это будет почти невозможно".

"Наверное, подделать QR-код возможно, но последствия этой подделки... Потому что оно будет полностью стыковаться с нашей центральной базой данных и будет обмен этими данными, в том числе с европейскими нашими коллегами", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев будет сотрудничать с Евросоюзом в вопросе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
Доведеться купляти справжні...
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07.05.2021 00:09
+15
...ааа, ну да, ну да Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 521
Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9345
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07.05.2021 00:42
+13
"Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3263959

Засуньте ці сертифікати собі у одне місце - грип буває кожен рік , це кожен рік сертификати
відкривати.
І як це колись люди лікувались без істерії від пневмонії (запаленню легенів) ? Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7581
А зараз В О З сказала що "коровірусний" грип це як СНІД, тому хворим треба
дати велику дозу Гідрохлорахіну або Ремдесевіру , останній до речі недешевий
і використовується для ХІМІОТЕРАПІЙ, тому люди без ШВЛ дихати не можуть.

Отака фігня хлоп ята, нас дурять як лошків, а піпл хаває як чисту монєту.
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07.05.2021 00:45
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Я виділив дещо інше:
"сертификаты постараются сделать совместимыми.."
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07.05.2021 00:18 Ответить
степанов будет лично продавать Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 3359
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07.05.2021 00:18 Ответить
Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов

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Так же нєвозможно як дипломи про вищу освіту, паспорти та долари.І куртку свою перевір за 20 штук зеленими.Можливо теж підробка. Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 4465 Маєш на неї сертифікат?
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07.05.2021 00:23 Ответить
Доведеться купляти справжні...
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07.05.2021 00:09 Ответить
Ооо Круто. Бабосики через ЕДАПС с акцизной голограммой)))
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07.05.2021 00:09 Ответить
Це не ті надійно захищені дані, що недавно засвітилися на базарі?
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07.05.2021 00:11 Ответить
Ну ты и дурак! Доллары,евро и ролексы подделывают один в один, а тут справка какая то. Через 10 мин после ее презентации их на ОЛХ валом продавать будут!
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07.05.2021 00:12 Ответить
на досуге посмотри степени защиты евро и не верзи глупостей.
если видел евро тока на фото, то и на принтере тебе будет "один в один". вон как китайцы Роллс-ройс подделали - тоже на расстоянии "один в один"
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07.05.2021 08:11 Ответить
Да откуда мне евро видеть? У нас в Рио де Васюках таких денег не видели,так, бабки на скамейке рассказали,сказали на базаре сало в газету завернутое купили а там вот таке написано :

Подделка евро: семинар по обмену опытом в Болгарии
Совсем недавно считалось, что евро-банкноты окажутся не по зубам фальшивомонетчикам. Те, однако, быстро научились готовить поддельные купюры отменного качества. Качество подделок достигло такого уровня, что отличить их от настоящих не в состоянии даже профессионалы. "Пощупать, посмотреть, повернуть" - эти приёмы контроля, которым обучали всех жителей еврозоны при введении новой валюты, больше не помогают. Специальную бумагу, хорошо распознаваемую, если провести по ней пальцами, или напечатанные крупным шрифтом цифры, меняющие цвет при изменении угла зрения, фальшивомонетчики научились подделывать на высочайшем уровне.

Deutsche Welle.
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07.05.2021 09:34 Ответить
это прям как Маск, который посадил на бутылку огромные корпорации получается
даже не верится шо все ступени защиты смогли подделать - респект им за "труд" - это рвение и таланты да в хорошее русло бы)
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07.05.2021 09:51 Ответить
А саму базу вакцинированных граждан будут продавать в Киеве на Караваевых Дачах (на радиорынке)
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07.05.2021 08:49 Ответить
Сертифікат вакцинації профанації від ЗЕвлади..
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07.05.2021 00:14 Ответить
Ага Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 4069 . Тут без майна і землі можна залишитись через реєстри. А воно про справки щодо прививки.
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07.05.2021 00:16 Ответить
Рассказываю, по словам одного плоскоземельщика.
Короче сертификат проверить в аэропорту проще простого - если рамка звенит, значит прививка фальшивая, рамка настроена считывать еще и чип из вакцины - нет чипа - тревога Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 2919
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07.05.2021 00:17 Ответить
У вакцинованих рамка металодетектора зазвинить, якщо стромити в неї голову.
А в бажаючих колотись голова звенить навіть без вакцини Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 3236
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07.05.2021 00:28 Ответить
может он так "потроллил"?
хотя.... верят же большинство в разумное газообразное позвоночное с толстой .... бородой, так почему п и в чипы не поверить? тем более - кто из неверящих в чиповакцину поспорит на голову шо через 30 лет таковое не изобретут?
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07.05.2021 08:15 Ответить
А чому так мало бажаючих колотися? Боїтеся китайського і індійського шмурдяка?
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07.05.2021 00:18 Ответить
Ті хто не буде колотися і не захоче ковідного паспорта,буде в кінці кінців загнаний в ґето.Колись це здавалося абсурдом.
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07.05.2021 00:20 Ответить
Нормально буде, коли туди заженуть ширнутих..
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07.05.2021 00:30 Ответить
Я сам не проти вакцин.Але тут істерія.
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07.05.2021 00:34 Ответить
Невже ти готовий колотися невідомим лайном кожних 3..6 місяців до самої смерті? Ти серйозно?
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07.05.2021 00:39 Ответить
Ні звісно.Я казав,за інші вакцини.Ті що в дитинстві наприклад колять.Вони вже давно перевірені.
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07.05.2021 00:58 Ответить
Я теж не проти старих і перевірених вакцин з напівдохлих мікробів. Хоча, може вже й проти, та пізно.
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07.05.2021 01:34 Ответить
Біл Гейтс також не проти вакцин. Але його діти не вакцциновані: "Їм це не потрібно"
От і вся відповідь.
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07.05.2021 02:59 Ответить
Донька прищепилася.
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07.05.2021 04:49 Ответить
Бачила? Чи це тобі по телевізору сказали?
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07.05.2021 06:46 Ответить
Прищемилася Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 7405 Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 7405 як і 6 дітей Ілони...
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07.05.2021 08:34 Ответить
Продолжаешь постить кацапские фейки? Ну и конечно же, наверное, даже фамилию "личного врача семьи Гейтся", на которого ссылались (или нет? Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 3465 ) в этом вбросе, назвать можешь?
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07.05.2021 07:04 Ответить
...ааа, ну да, ну да Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 521
Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9345
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07.05.2021 00:42 Ответить
"Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3263959

Засуньте ці сертифікати собі у одне місце - грип буває кожен рік , це кожен рік сертификати
відкривати.
І як це колись люди лікувались без істерії від пневмонії (запаленню легенів) ? Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7581
А зараз В О З сказала що "коровірусний" грип це як СНІД, тому хворим треба
дати велику дозу Гідрохлорахіну або Ремдесевіру , останній до речі недешевий
і використовується для ХІМІОТЕРАПІЙ, тому люди без ШВЛ дихати не можуть.

Отака фігня хлоп ята, нас дурять як лошків, а піпл хаває як чисту монєту.
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07.05.2021 00:45 Ответить
Всі все розуміють, шо треба робити?
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07.05.2021 01:36 Ответить
Що таке ремдесивір і чому всі хочуть його мати?
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07.05.2021 00:47 Ответить
ну может быть в ближайшие месяцы Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 1162а там...ну не пропадать же такому хорошему гешефту
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07.05.2021 00:47 Ответить
но можно будет купить на ОЛХ
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07.05.2021 01:43 Ответить
новый ( старый) вид реформаторского бизнеса - торговля ненужными бумажками.
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07.05.2021 01:59 Ответить
я ничего не могу понять...ТАК ЕТО НЕВАКЦИНА....!!!!!!а вакцина по кодированию человека"""""??????...это тогда степанов100% преступник!!!это невакцина---это ЗАГОВОР АБЕЗЬЯН!!!шо говорит шо говорит этот петик степанов...шо прививка----это база данных о человеке...нет нехочу --ялучшесдохнуот ковида.
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07.05.2021 02:28 Ответить
платишь медсестре - ампула выливается. Сертификат на руках.
Не учите меня жить, степанов Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7692 , лучше помогите материально))
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07.05.2021 02:23 Ответить
ничего не выливается....вы шо маленький.....А QRкод где будитебрать???
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07.05.2021 02:33 Ответить
не понял
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07.05.2021 16:38 Ответить
Если вакцина действительно работает - обколотым нечего бояться - они под защитой.

Большинство людей перенесло этот грипп на ногах и не особо заметило.
Если кто-то нуждается в вакцине - пусть колет себе во все больные места,
и нечего гнобить своими болячками здоровых людей.
А то здоровые люди организуются и больным мало не покажется.
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07.05.2021 02:54 Ответить
мой сертификат это розовая бумажка в которой кое как полуграмотные накалякали
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07.05.2021 04:42 Ответить
Никому сертификат с китаем и индией не нужны. Ес их не признаёт. Когда будет пфайзер, тогда и поговорим
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07.05.2021 05:01 Ответить
А сертификат прививки от вируса "Степанофф" выдавать будут ?
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07.05.2021 05:33 Ответить
А вакцину підробити можна,зелена мавпо?
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07.05.2021 05:46 Ответить
Кому нахер нужны эти сертификаты, если индийское варево в Европе не котируется?
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07.05.2021 06:11 Ответить
А ковидный сертификат это вообще законно?
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07.05.2021 06:18 Ответить
А в яку суму обійдеться людині цей сертифікат Степанов чомусь несказав ні слова.
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07.05.2021 06:23 Ответить
Бери, бери, я себе еще намалюю Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 8914
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07.05.2021 08:37 Ответить
Есть подозрение, что на эти сомнительного качества дохументы бабла уйдет в разы больше, чем на закупку самих вакцин.
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07.05.2021 06:46 Ответить
Щось вони з чіпом тягнуть. Напевно істерія про рятівний чіп намічена на 2022 рік.
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07.05.2021 07:27 Ответить
Находят себе работу. Составляют базы данных опять. Новое приложение выпустят. Бабло из бюджета попилят. Как раз работа минздрава.
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07.05.2021 07:44 Ответить
Нам Квартал-95 міністра охорони здоров'я підробив, а ви про сертифікати?
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07.05.2021 08:06 Ответить
Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 6189
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07.05.2021 08:28 Ответить
сук... в Україні з'явиться ще один "візовий" центр в умовах безвізу, - це МОЗ під керівництвом костюмова-курточкіна за 600 тис
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07.05.2021 09:13 Ответить
Новая коррупционная схема - COVID паспорта!
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07.05.2021 09:19 Ответить
100%
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07.05.2021 16:39 Ответить
степашка - пдрас, образцовый представитель системы
maidanfire.blogspot.com
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07.05.2021 09:47 Ответить
Ну если степашка сказал...то с вероятностью в 100% будет все с точностью до наоборот....
Два года зеленого стадо у власти это доказывает....
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07.05.2021 11:55 Ответить
Проще подделать Степанова.
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07.05.2021 13:33 Ответить
 
 