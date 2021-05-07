Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов
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"Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом в эфире канала "Украина 24" 6 мая заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Он отметил, что такие сертификаты постараются сделать совместимыми не только с теми, которые будут выдавать в странах Евросоюза, но и в других государствах.
"Все данные будут полностью защищены. Это данные из нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от пожеланий того или иного гражданина.(...) Они полностью защищены, потому что все это будет содержаться в электронном виде. Если надо будет распечатать, будет сгенерирован QR-код, в котором будут зашифрованы все эти данные", – сказал Степанов.
На уточняющий вопрос ведущей, можно ли будет подделать такие сертфикаты, Степанов ответил: "Подделать – нет. То, в чем нас убеждают специалисты – что это будет почти невозможно".
"Наверное, подделать QR-код возможно, но последствия этой подделки... Потому что оно будет полностью стыковаться с нашей центральной базой данных и будет обмен этими данными, в том числе с европейскими нашими коллегами", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
"сертификаты постараются сделать совместимыми.."
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Так же нєвозможно як дипломи про вищу освіту, паспорти та долари.І куртку свою перевір за 20 штук зеленими.Можливо теж підробка. Маєш на неї сертифікат?
если видел евро тока на фото, то и на принтере тебе будет "один в один". вон как китайцы Роллс-ройс подделали - тоже на расстоянии "один в один"
Подделка евро: семинар по обмену опытом в Болгарии
Совсем недавно считалось, что евро-банкноты окажутся не по зубам фальшивомонетчикам. Те, однако, быстро научились готовить поддельные купюры отменного качества. Качество подделок достигло такого уровня, что отличить их от настоящих не в состоянии даже профессионалы. "Пощупать, посмотреть, повернуть" - эти приёмы контроля, которым обучали всех жителей еврозоны при введении новой валюты, больше не помогают. Специальную бумагу, хорошо распознаваемую, если провести по ней пальцами, или напечатанные крупным шрифтом цифры, меняющие цвет при изменении угла зрения, фальшивомонетчики научились подделывать на высочайшем уровне.
Deutsche Welle.
даже не верится шо все ступени защиты смогли подделать - респект им за "труд" - это рвение и таланты да в хорошее русло бы)
вакцинаціїпрофанації від ЗЕвлади..
Короче сертификат проверить в аэропорту проще простого - если рамка звенит, значит прививка фальшивая, рамка настроена считывать еще и чип из вакцины - нет чипа - тревога
А в бажаючих колотись голова звенить навіть без вакцини
хотя.... верят же большинство в разумное газообразное позвоночное с толстой .... бородой, так почему п и в чипы не поверить? тем более - кто из неверящих в чиповакцину поспорит на голову шо через 30 лет таковое не изобретут?
От і вся відповідь.
Засуньте ці сертифікати собі у одне місце - грип буває кожен рік , це кожен рік сертификати
відкривати.
І як це колись люди лікувались без істерії від пневмонії (запаленню легенів) ?
А зараз В О З сказала що "коровірусний" грип це як СНІД, тому хворим треба
дати велику дозу Гідрохлорахіну або Ремдесевіру , останній до речі недешевий
і використовується для ХІМІОТЕРАПІЙ, тому люди без ШВЛ дихати не можуть.
Отака фігня хлоп ята, нас дурять як лошків, а піпл хаває як чисту монєту.
Не учите меня жить, степанов , лучше помогите материально))
Большинство людей перенесло этот грипп на ногах и не особо заметило.
Если кто-то нуждается в вакцине - пусть колет себе во все больные места,
и нечего гнобить своими болячками здоровых людей.
А то здоровые люди организуются и больным мало не покажется.
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Два года зеленого стадо у власти это доказывает....