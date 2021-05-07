Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов

"Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом в эфире канала "Украина 24" 6 мая заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что такие сертификаты постараются сделать совместимыми не только с теми, которые будут выдавать в странах Евросоюза, но и в других государствах.



"Все данные будут полностью защищены. Это данные из нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от пожеланий того или иного гражданина.(...) Они полностью защищены, потому что все это будет содержаться в электронном виде. Если надо будет распечатать, будет сгенерирован QR-код, в котором будут зашифрованы все эти данные", – сказал Степанов.



На уточняющий вопрос ведущей, можно ли будет подделать такие сертфикаты, Степанов ответил: "Подделать – нет. То, в чем нас убеждают специалисты – что это будет почти невозможно".



"Наверное, подделать QR-код возможно, но последствия этой подделки... Потому что оно будет полностью стыковаться с нашей центральной базой данных и будет обмен этими данными, в том числе с европейскими нашими коллегами", – сказал он.

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