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Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов

"Ковідні" сертифікати, які планують запустити в Україні найближчими місяцями, підробити буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі каналу "Україна 24" 6 травня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він зазначив, що такі сертифікати спробують зробити сумісними не тільки з тими, які будуть видавати у країнах Євросоюзу, а й в інших державах.

"Усі дані будуть повністю захищені. Це дані з нашої центральної бази даних, які ми будемо вивантажувати залежно від побажань того чи іншого громадянина. [...] Вони повністю захищені, тому що все це буде міститися в електронному вигляді. Якщо треба буде роздрукувати, буде згенеровано QR-код, у якому будуть зашифровані всі ці дані", – сказав Степанов.

На уточнювальне запитання ведучої, чи можна буде підробити такі сертифікати, Степанов відповів: "Підробити – ні. Те, в чому нас переконують фахівці, – що це буде майже неможливо".

"Напевно, підробити QR-код можливо, але наслідки цієї підробки... Тому що воно буде повністю стикуватися з нашою центральною базою даних і буде обмін цими даними, у тому числі з європейськими нашими колегами", – сказав він.

Також читайте: Київ співпрацюватиме з Євросоюзом у питанні створення сумісних сертифікатів про імунітет до коронавірусу, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Доведеться купляти справжні...
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07.05.2021 00:09
+15
...ааа, ну да, ну да Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 521
Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9345
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07.05.2021 00:42
+13
"Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3263959

Засуньте ці сертифікати собі у одне місце - грип буває кожен рік , це кожен рік сертификати
відкривати.
І як це колись люди лікувались без істерії від пневмонії (запаленню легенів) ? Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7581
А зараз В О З сказала що "коровірусний" грип це як СНІД, тому хворим треба
дати велику дозу Гідрохлорахіну або Ремдесевіру , останній до речі недешевий
і використовується для ХІМІОТЕРАПІЙ, тому люди без ШВЛ дихати не можуть.

Отака фігня хлоп ята, нас дурять як лошків, а піпл хаває як чисту монєту.
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07.05.2021 00:45
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Я виділив дещо інше:
"сертификаты постараются сделать совместимыми.."
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07.05.2021 00:18 Відповісти
степанов будет лично продавать Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 3359
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07.05.2021 00:18 Відповісти
Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов

=====================
Так же нєвозможно як дипломи про вищу освіту, паспорти та долари.І куртку свою перевір за 20 штук зеленими.Можливо теж підробка. Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 4465 Маєш на неї сертифікат?
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07.05.2021 00:23 Відповісти
Доведеться купляти справжні...
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07.05.2021 00:09 Відповісти
Ооо Круто. Бабосики через ЕДАПС с акцизной голограммой)))
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07.05.2021 00:09 Відповісти
Це не ті надійно захищені дані, що недавно засвітилися на базарі?
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07.05.2021 00:11 Відповісти
Ну ты и дурак! Доллары,евро и ролексы подделывают один в один, а тут справка какая то. Через 10 мин после ее презентации их на ОЛХ валом продавать будут!
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07.05.2021 00:12 Відповісти
на досуге посмотри степени защиты евро и не верзи глупостей.
если видел евро тока на фото, то и на принтере тебе будет "один в один". вон как китайцы Роллс-ройс подделали - тоже на расстоянии "один в один"
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07.05.2021 08:11 Відповісти
Да откуда мне евро видеть? У нас в Рио де Васюках таких денег не видели,так, бабки на скамейке рассказали,сказали на базаре сало в газету завернутое купили а там вот таке написано :

Подделка евро: семинар по обмену опытом в Болгарии
Совсем недавно считалось, что евро-банкноты окажутся не по зубам фальшивомонетчикам. Те, однако, быстро научились готовить поддельные купюры отменного качества. Качество подделок достигло такого уровня, что отличить их от настоящих не в состоянии даже профессионалы. "Пощупать, посмотреть, повернуть" - эти приёмы контроля, которым обучали всех жителей еврозоны при введении новой валюты, больше не помогают. Специальную бумагу, хорошо распознаваемую, если провести по ней пальцами, или напечатанные крупным шрифтом цифры, меняющие цвет при изменении угла зрения, фальшивомонетчики научились подделывать на высочайшем уровне.

Deutsche Welle.
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07.05.2021 09:34 Відповісти
это прям как Маск, который посадил на бутылку огромные корпорации получается
даже не верится шо все ступени защиты смогли подделать - респект им за "труд" - это рвение и таланты да в хорошее русло бы)
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07.05.2021 09:51 Відповісти
А саму базу вакцинированных граждан будут продавать в Киеве на Караваевых Дачах (на радиорынке)
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07.05.2021 08:49 Відповісти
Сертифікат вакцинації профанації від ЗЕвлади..
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07.05.2021 00:14 Відповісти
Ага Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 4069 . Тут без майна і землі можна залишитись через реєстри. А воно про справки щодо прививки.
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07.05.2021 00:16 Відповісти
Рассказываю, по словам одного плоскоземельщика.
Короче сертификат проверить в аэропорту проще простого - если рамка звенит, значит прививка фальшивая, рамка настроена считывать еще и чип из вакцины - нет чипа - тревога Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 2919
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07.05.2021 00:17 Відповісти
У вакцинованих рамка металодетектора зазвинить, якщо стромити в неї голову.
А в бажаючих колотись голова звенить навіть без вакцини Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 3236
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07.05.2021 00:28 Відповісти
может он так "потроллил"?
хотя.... верят же большинство в разумное газообразное позвоночное с толстой .... бородой, так почему п и в чипы не поверить? тем более - кто из неверящих в чиповакцину поспорит на голову шо через 30 лет таковое не изобретут?
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07.05.2021 08:15 Відповісти
А чому так мало бажаючих колотися? Боїтеся китайського і індійського шмурдяка?
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07.05.2021 00:18 Відповісти
Ті хто не буде колотися і не захоче ковідного паспорта,буде в кінці кінців загнаний в ґето.Колись це здавалося абсурдом.
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07.05.2021 00:20 Відповісти
Нормально буде, коли туди заженуть ширнутих..
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07.05.2021 00:30 Відповісти
Я сам не проти вакцин.Але тут істерія.
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07.05.2021 00:34 Відповісти
Невже ти готовий колотися невідомим лайном кожних 3..6 місяців до самої смерті? Ти серйозно?
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07.05.2021 00:39 Відповісти
Ні звісно.Я казав,за інші вакцини.Ті що в дитинстві наприклад колять.Вони вже давно перевірені.
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07.05.2021 00:58 Відповісти
Я теж не проти старих і перевірених вакцин з напівдохлих мікробів. Хоча, може вже й проти, та пізно.
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07.05.2021 01:34 Відповісти
Біл Гейтс також не проти вакцин. Але його діти не вакцциновані: "Їм це не потрібно"
От і вся відповідь.
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07.05.2021 02:59 Відповісти
Донька прищепилася.
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07.05.2021 04:49 Відповісти
Бачила? Чи це тобі по телевізору сказали?
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07.05.2021 06:46 Відповісти
Прищемилася Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 7405 Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 7405 як і 6 дітей Ілони...
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07.05.2021 08:34 Відповісти
Продолжаешь постить кацапские фейки? Ну и конечно же, наверное, даже фамилию "личного врача семьи Гейтся", на которого ссылались (или нет? Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 3465 ) в этом вбросе, назвать можешь?
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07.05.2021 07:04 Відповісти
...ааа, ну да, ну да Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 521
Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9345
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07.05.2021 00:42 Відповісти
"Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3263959

Засуньте ці сертифікати собі у одне місце - грип буває кожен рік , це кожен рік сертификати
відкривати.
І як це колись люди лікувались без істерії від пневмонії (запаленню легенів) ? Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7581
А зараз В О З сказала що "коровірусний" грип це як СНІД, тому хворим треба
дати велику дозу Гідрохлорахіну або Ремдесевіру , останній до речі недешевий
і використовується для ХІМІОТЕРАПІЙ, тому люди без ШВЛ дихати не можуть.

Отака фігня хлоп ята, нас дурять як лошків, а піпл хаває як чисту монєту.
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07.05.2021 00:45 Відповісти
Всі все розуміють, шо треба робити?
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07.05.2021 01:36 Відповісти
Що таке ремдесивір і чому всі хочуть його мати?
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07.05.2021 00:47 Відповісти
ну может быть в ближайшие месяцы Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 1162а там...ну не пропадать же такому хорошему гешефту
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07.05.2021 00:47 Відповісти
но можно будет купить на ОЛХ
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07.05.2021 01:43 Відповісти
новый ( старый) вид реформаторского бизнеса - торговля ненужными бумажками.
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07.05.2021 01:59 Відповісти
я ничего не могу понять...ТАК ЕТО НЕВАКЦИНА....!!!!!!а вакцина по кодированию человека"""""??????...это тогда степанов100% преступник!!!это невакцина---это ЗАГОВОР АБЕЗЬЯН!!!шо говорит шо говорит этот петик степанов...шо прививка----это база данных о человеке...нет нехочу --ялучшесдохнуот ковида.
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07.05.2021 02:28 Відповісти
платишь медсестре - ампула выливается. Сертификат на руках.
Не учите меня жить, степанов Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7692 , лучше помогите материально))
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07.05.2021 02:23 Відповісти
ничего не выливается....вы шо маленький.....А QRкод где будитебрать???
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07.05.2021 02:33 Відповісти
не понял
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07.05.2021 16:38 Відповісти
Если вакцина действительно работает - обколотым нечего бояться - они под защитой.

Большинство людей перенесло этот грипп на ногах и не особо заметило.
Если кто-то нуждается в вакцине - пусть колет себе во все больные места,
и нечего гнобить своими болячками здоровых людей.
А то здоровые люди организуются и больным мало не покажется.
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07.05.2021 02:54 Відповісти
мой сертификат это розовая бумажка в которой кое как полуграмотные накалякали
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07.05.2021 04:42 Відповісти
Никому сертификат с китаем и индией не нужны. Ес их не признаёт. Когда будет пфайзер, тогда и поговорим
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07.05.2021 05:01 Відповісти
А сертификат прививки от вируса "Степанофф" выдавать будут ?
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07.05.2021 05:33 Відповісти
А вакцину підробити можна,зелена мавпо?
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07.05.2021 05:46 Відповісти
Кому нахер нужны эти сертификаты, если индийское варево в Европе не котируется?
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07.05.2021 06:11 Відповісти
А ковидный сертификат это вообще законно?
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07.05.2021 06:18 Відповісти
А в яку суму обійдеться людині цей сертифікат Степанов чомусь несказав ні слова.
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07.05.2021 06:23 Відповісти
Бери, бери, я себе еще намалюю Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 8914
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07.05.2021 08:37 Відповісти
Есть подозрение, что на эти сомнительного качества дохументы бабла уйдет в разы больше, чем на закупку самих вакцин.
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07.05.2021 06:46 Відповісти
Щось вони з чіпом тягнуть. Напевно істерія про рятівний чіп намічена на 2022 рік.
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07.05.2021 07:27 Відповісти
Находят себе работу. Составляют базы данных опять. Новое приложение выпустят. Бабло из бюджета попилят. Как раз работа минздрава.
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07.05.2021 07:44 Відповісти
Нам Квартал-95 міністра охорони здоров'я підробив, а ви про сертифікати?
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07.05.2021 08:06 Відповісти
Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 6189
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07.05.2021 08:28 Відповісти
сук... в Україні з'явиться ще один "візовий" центр в умовах безвізу, - це МОЗ під керівництвом костюмова-курточкіна за 600 тис
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07.05.2021 09:13 Відповісти
Новая коррупционная схема - COVID паспорта!
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07.05.2021 09:19 Відповісти
100%
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07.05.2021 16:39 Відповісти
степашка - пдрас, образцовый представитель системы
maidanfire.blogspot.com
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07.05.2021 09:47 Відповісти
Ну если степашка сказал...то с вероятностью в 100% будет все с точностью до наоборот....
Два года зеленого стадо у власти это доказывает....
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07.05.2021 11:55 Відповісти
Проще подделать Степанова.
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07.05.2021 13:33 Відповісти
 
 