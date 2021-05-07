Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов

"Ковідні" сертифікати, які планують запустити в Україні найближчими місяцями, підробити буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі каналу "Україна 24" 6 травня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він зазначив, що такі сертифікати спробують зробити сумісними не тільки з тими, які будуть видавати у країнах Євросоюзу, а й в інших державах.

"Усі дані будуть повністю захищені. Це дані з нашої центральної бази даних, які ми будемо вивантажувати залежно від побажань того чи іншого громадянина. [...] Вони повністю захищені, тому що все це буде міститися в електронному вигляді. Якщо треба буде роздрукувати, буде згенеровано QR-код, у якому будуть зашифровані всі ці дані", – сказав Степанов.

На уточнювальне запитання ведучої, чи можна буде підробити такі сертифікати, Степанов відповів: "Підробити – ні. Те, в чому нас переконують фахівці, – що це буде майже неможливо".

"Напевно, підробити QR-код можливо, але наслідки цієї підробки... Тому що воно буде повністю стикуватися з нашою центральною базою даних і буде обмін цими даними, у тому числі з європейськими нашими колегами", – сказав він.

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