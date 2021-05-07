Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов
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"Ковідні" сертифікати, які планують запустити в Україні найближчими місяцями, підробити буде неможливо.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі каналу "Україна 24" 6 травня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Він зазначив, що такі сертифікати спробують зробити сумісними не тільки з тими, які будуть видавати у країнах Євросоюзу, а й в інших державах.
"Усі дані будуть повністю захищені. Це дані з нашої центральної бази даних, які ми будемо вивантажувати залежно від побажань того чи іншого громадянина. [...] Вони повністю захищені, тому що все це буде міститися в електронному вигляді. Якщо треба буде роздрукувати, буде згенеровано QR-код, у якому будуть зашифровані всі ці дані", – сказав Степанов.
На уточнювальне запитання ведучої, чи можна буде підробити такі сертифікати, Степанов відповів: "Підробити – ні. Те, в чому нас переконують фахівці, – що це буде майже неможливо".
"Напевно, підробити QR-код можливо, але наслідки цієї підробки... Тому що воно буде повністю стикуватися з нашою центральною базою даних і буде обмін цими даними, у тому числі з європейськими нашими колегами", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
"сертификаты постараются сделать совместимыми.."
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Так же нєвозможно як дипломи про вищу освіту, паспорти та долари.І куртку свою перевір за 20 штук зеленими.Можливо теж підробка. Маєш на неї сертифікат?
если видел евро тока на фото, то и на принтере тебе будет "один в один". вон как китайцы Роллс-ройс подделали - тоже на расстоянии "один в один"
Подделка евро: семинар по обмену опытом в Болгарии
Совсем недавно считалось, что евро-банкноты окажутся не по зубам фальшивомонетчикам. Те, однако, быстро научились готовить поддельные купюры отменного качества. Качество подделок достигло такого уровня, что отличить их от настоящих не в состоянии даже профессионалы. "Пощупать, посмотреть, повернуть" - эти приёмы контроля, которым обучали всех жителей еврозоны при введении новой валюты, больше не помогают. Специальную бумагу, хорошо распознаваемую, если провести по ней пальцами, или напечатанные крупным шрифтом цифры, меняющие цвет при изменении угла зрения, фальшивомонетчики научились подделывать на высочайшем уровне.
Deutsche Welle.
даже не верится шо все ступени защиты смогли подделать - респект им за "труд" - это рвение и таланты да в хорошее русло бы)
вакцинаціїпрофанації від ЗЕвлади..
Короче сертификат проверить в аэропорту проще простого - если рамка звенит, значит прививка фальшивая, рамка настроена считывать еще и чип из вакцины - нет чипа - тревога
А в бажаючих колотись голова звенить навіть без вакцини
хотя.... верят же большинство в разумное газообразное позвоночное с толстой .... бородой, так почему п и в чипы не поверить? тем более - кто из неверящих в чиповакцину поспорит на голову шо через 30 лет таковое не изобретут?
От і вся відповідь.
Засуньте ці сертифікати собі у одне місце - грип буває кожен рік , це кожен рік сертификати
відкривати.
І як це колись люди лікувались без істерії від пневмонії (запаленню легенів) ?
А зараз В О З сказала що "коровірусний" грип це як СНІД, тому хворим треба
дати велику дозу Гідрохлорахіну або Ремдесевіру , останній до речі недешевий
і використовується для ХІМІОТЕРАПІЙ, тому люди без ШВЛ дихати не можуть.
Отака фігня хлоп ята, нас дурять як лошків, а піпл хаває як чисту монєту.
Не учите меня жить, степанов , лучше помогите материально))
Большинство людей перенесло этот грипп на ногах и не особо заметило.
Если кто-то нуждается в вакцине - пусть колет себе во все больные места,
и нечего гнобить своими болячками здоровых людей.
А то здоровые люди организуются и больным мало не покажется.
maidanfire.blogspot.com
Два года зеленого стадо у власти это доказывает....