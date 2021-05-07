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Администрация Байдена не напоминала Зеленскому о скандале с Трампом, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Администрация Байдена не напоминала Зеленскому о скандале с Трампом, - Кулеба

Новое руководство США не выражало недовольство действиями президента Владимира Зеленского в отношениях с администрацией экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о скандале, связанном с деятельности газовой компании Burisma.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что даже "тени" этой проблемы нет на повестке дня.

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"Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, относительно какого либо якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала", - сказал Кулеба.

Напомним, в 2019 году Украина оказалась в центре скандала в американской внутренней политике после того, как Трампа обвинили в давлении на президента Владимира Зеленского по поводу расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, что привело к первой попытке импичмента Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США вынесла обвинение против Трампа по двум статьям - о злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента, и о препятствовании Конгрессу в расследовании его действий.

В итоге Сенат оправдал Трампа по обеим статьям.
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Топ комментарии
+3
Не напомнила это совсем не означает ...что не забыла..
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07.05.2021 08:11
+3
Сцикуну треба вивчити книжку, "Як керувати світом не привертаючи уваги санітарів", бо санітари вчора вже приїжджали... Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4614
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07.05.2021 08:17
+1
Блінкен залишив кловуна в підвішеному стані і воно тепер не знає що робити далі.
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07.05.2021 08:12
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Не напомнила это совсем не означает ...что не забыла..
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07.05.2021 08:11 Ответить
Блінкен залишив кловуна в підвішеному стані і воно тепер не знає що робити далі.
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07.05.2021 08:12 Ответить
не думаю, что в интересах Блинкена так было поступать
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07.05.2021 08:30 Ответить
Сцикуну треба вивчити книжку, "Як керувати світом не привертаючи уваги санітарів", бо санітари вчора вже приїжджали... Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4614
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07.05.2021 08:17 Ответить
Когда придет время аннигилировать бенину шоблу на Банковой, тогда и напомнит. Но, похоже, с ермаковской шоблы с первой начнут. Хотя это не точно. Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2047
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07.05.2021 08:19 Ответить
Кулеба, такие вещи на широкое обсуждение не выносят. Секакс, он требует интимной обстановки, тет-а-тет так сказать. То что вы из внешней политики устраиваете всемирную **** в групповом режиме - это характеризует только вас и ваших квартальных друзяк. Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2345
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07.05.2021 08:20 Ответить
Не нагадує,але все памятає. Бо дипломатія Америки--це не гопникі та базікали,а головне не брехуни з України. Краще б мовчали--ніж говорили,користі було б більше.
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07.05.2021 08:29 Ответить
Меркель і Макрон також памятають.
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07.05.2021 09:04 Ответить
yo
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07.05.2021 08:31 Ответить
Интересно получается.. встречаться с Ермаком никто не хотел почему то , и не планировал из американской делегации. Но в рашка сми , все ссылаются на ермака. Мол ермак сказал.ермак подтвердил... к чему бы это?
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07.05.2021 08:40 Ответить
Просто ще не отямилися від "пред*яви" чого Україна до цієї пори не в НАТО.
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07.05.2021 09:00 Ответить
а зачем? для этого есть ФБР. Они напомнят
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07.05.2021 10:58 Ответить
 
 